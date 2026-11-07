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Potřebovali jsme ještě jedno kolo, říká Piastri po dalším nezdaru

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Oscarovi Piastrimu výrazně nevyšla druhá kvalifikace během jednoho týdne. V Brazílii se opět nedostal do poslední části a Lando Norris navíc získal pole position.
Potřebovali jsme ještě jedno kolo, říká Piastri po dalším nezdaru

Potřebovali jsme ještě jedno kolo, říká Piastri po dalším nezdaru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 23:43

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