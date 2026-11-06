Vánoční trhy startují. Kam můžete od dnešního dne vyrazit na punč a svařák?

Vánoční trhy ve Vídni patří k těm vůbec nejoblíbenějším v celé Evropě a první z nich otevírají své brány již dnes. Rakouská metropole nabízí desítky adventních lokalit plných vůně horkého punče, pražených mandlí a čerstvě pečených kaštanů. Návštěvníci mohou vybírat od velkolepých kulis majestátních císařských paláců až po komorní uličky s nabídkou lokálních uměleckých řemesel.
Císařské kulisy a dlouhé tradice
Před zámkem Schönbrunn startuje adventní sezóna letos nejdříve ze všech. Na rozlehlém nádvoří najdete devadesát stánků s ručně vyráběnými dekoracemi a řemeslnými výrobky z celého Rakouska. Lákadlem pro rodiny s dětmi je kluziště, dráhy pro metanou i historické ruské kolo. Kulinářská nabídka zahrnuje sladké palačinky, horkou čokoládu i farmářské speciality ze sýra a medu.
O dva týdny později se rozzáří Vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie. Nachází se přesně mezi monumentálními budovami Uměleckohistorického a Přírodovědného muzea. Sedmdesát prodejců zde nabídne originální dárky a klasické řemeslo. Kdo hledá spíše barokní eleganci, ocení adventní vesničku u zámku Belvedere s nabídkou odkazující na bohatou imperiální minulost.
Kouzlo samotného centra města
Přímo pod katedrálou svatého Štěpána na náměstí Stephansplatz dnes začíná komornější událost zaměřená na klidné rozjímání. Čtyřicet stánků nabízí vysoce kvalitní lokální produkty. Starovídeňský trh ve Freyungu ctí opravdovou historii a navazuje na tradici z roku 1772. Koupíte tu ručně foukané skleněné ozdoby a dřevěné betlémy za doprovodu odpolední sváteční hudby.
O pár kroků dál leží náměstí Am Hof s dalším krásným prostorem a živými vystoupeními pěveckých sborů. Největší pozornost ovšem každoročně poutá proslulý Vídeňský vánoční sen na Radničním náměstí neboli Rathausplatzu. Návštěvníky přivítá obrovské loubí složené ze svíček a zamilované páry vyhledávají vysoký strom ověšený svítícími červenými srdci již za týden. Děti spolehlivě zabaví dvanáctimetrový patrový kolotoč a sobí vláček plynule projíždějící přilehlým parkem.
Ekologie a nekonvenční zábava
Součástí prostoru před radnicí je obrovská ledová dráha romanticky vedoucí přímo skrz osvětlený Rathauspark. Milovníci moderního umění ocení vyhlášený Art Advent na náměstí Karlsplatz. Prodávají se tu výhradně umělecká řemeslná díla a veškerá gastronomická nabídka nese přísný certifikát bio. Prostor atraktivně doplňují umělecké instalace, předváděcí dílny a živé kapely.
Biedermeierovské uličky na Spittelbergu zase sázejí na udržitelné produkty a certifikované fair trade zboží. Zcela odlišnou a divočejší atmosféru nabízí zimní prostranství u velkého ruského kola v Prátru. Akce probíhá ve znamení rocku, gospelu a popu s živými koncerty a dobrodružnými jízdami pro nejmenší. Restaurace Luftburg nabízí velký skákací hrad zcela zdarma a biopotraviny pro celou rodinu.
Zahrady a praktické informace
Oblíbeným místem vídeňských studentů je Vánoční vesnička v areálu univerzitního kampusu s nostalgickým kolotočem a dvěma drahami pro metanou. Poklidnou sváteční náladu uprostřed přírody slibuje park Türkenschanzpark. Přímo vedle turecké fontány pracují foukači skla a výrobci šperků. Květinové zahrady Hirschstetten lákají na speciální vánoční výstavu a regionální pochoutky.
Slavnostní světelná výzdoba pak zahalí impozantní kašnu u Hochstrahlbrunnenu na Schwarzenbergplatzu do jedinečného barevného hávu. Na žádný z hlavních vídeňských trhů se neplatí vstupné a návštěvníci dávají pouze vratnou zálohu za keramický hrneček na svařené víno nebo horký punč. Z kulinářských specialit stojí za ochutnání nadýchaný císařský trhanec nebo oblíbené rakouské klobásy.
Do rakouské metropole se z Moravy pohodlně dostanete přímým vlakovým spojením s cenou jízdenek začínající na částce lehce nad 200 korun. Řidiči aut mohou využít záchytná parkoviště na okraji města a do samotného centra snadno pokračovat metrem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at, wien.info/cs/aktualne-z-vidne/zima-ve-vidni/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-trhy-v%C3%ADde%C5%88-je-v-dob%C4%9B-v%C3%A1noc-kr%C3%A1sn%C3%A1-342688, České dráhy).