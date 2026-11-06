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Vánoční trhy startují. Kam můžete od dnešního dne vyrazit na punč a svařák?

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Vídeň otevírá první vánoční trhy letošní sezóny. Rakouská metropole láká na vůni punče, historické kolotoče a netradiční kulinářské pochoutky v ulicích.
Adventní trhy - Schloss Schönbrunn

Adventní trhy - Schloss Schönbrunn

Zdroj: FOTO:Anna Saini, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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