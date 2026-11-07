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Tužka, izolepa a magnetofon. Dnešní mladí by možná nevěřili, jak jsme si kdysi pouštěli hudbu

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Malá plastová krabička s magnetickým páskem způsobila skutečnou hudební revoluci v každém obýváku. Šestihranná tužka šetřila drahé baterie při přetáčení a kousek lepicí pásky dokázal zachránit smazání oblíbeného zahraničního alba.
Klasická plastová audiokazeta s magnetickým páskem a dvěma unašeči

Klasická plastová audiokazeta s magnetickým páskem a dvěma unašeči

Zdroj: Jacek Halicki / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 21:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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