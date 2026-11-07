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Pogačar má na Giru dveře otevřené. Italská Grand Tour ale odmítá, že by slovinskými etapami lákala krále

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Tadej Pogačar je na Giro d'Italia vítán s otevřenou náručí. Ředitel slavného závodu však odmítá, že by zařazení slovinských etap mělo být speciální pozvánkou pro pětinásobného vítěze Tour de France.
Pogačar má na Giru dveře otevřené. Italská Grand Tour ale odmítá, že by slovinskými etapami lákala krále

Pogačar má na Giru dveře otevřené. Italská Grand Tour ale odmítá, že by slovinskými etapami lákala krále

Zdroj: UAE Team Emirates
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 21:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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