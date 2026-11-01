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Žulové balvany, průzračná voda a hradní zřícenina. Výlet na Štamberk, který nabídne víc než krásné výhledy

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Hledáte zajímavý cíl na výlet, kde se zastavil čas a příroda nabízí plnými doušky uklidnění a chvíle pro meditaci? Pak se vydejte do lesů na Vysočině za zříceninou hradu Štamberk, v jejíž blízkosti se nachází i zatopený žulový lom nedaleko Lhotky u Telče. Čeká tu na vás svět kamenného moře a místo, kam se davy turistů zatím ještě nezatoulaly. Užijete si tu atmosféru starých časů i industriální historii v jednom.
hrad Štamberk

hrad Štamberk

Zdroj: Foto: Krabat77, CC BY-SA 3.0, přes Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 20:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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