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Ve StarDance tekly nervy: Bolestná zpověď Jandové o nevěře a výprask pro Matonohu!

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Sobotní díl StarDance byl pro moderátory Terezu Kostkovou (50) a Marka Ebena (68) 122. v pořadí. Jak oba dva přiznali, z těch dvaceti let společného moderování, si první dva roky vykali. Dnes taneční páry předvedly slowfox, rumbu a jive. Tento večer jsme se nemuseli s nikým rozloučit. Kdo ale pohořel a kdo naopak naprosto zazářil?
Ve StarDance tekly nervy: Bolestná zpověď Jandové o nevěře a výprask pro Matonohu!

Ve StarDance tekly nervy: Bolestná zpověď Jandové o nevěře a výprask pro Matonohu!

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 21:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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