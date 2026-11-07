Ve StarDance tekly nervy: Bolestná zpověď Jandové o nevěře a výprask pro Matonohu!

Moderátoři Tereza Kostková, Marek Eben. Eben a Kostková prozradili, že první dvě série si vykali. Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová získali dnes skvělé hodnocení poroty. StarDance 2026 veřejnost baví. Vojtěch Dyk vypadal jako dokonalý elegán. Vojtěch Dyk s profesionální tanečnicí skvěle zatančili. Sara Sandeva se zlepšuje každým kolem. Sara Sandeva dostala od poroty trochu pokáráno. Sara Sandeva tančí krásně. a Luciana Tomášová vypadala kouzelně. Luciana Tomášová vypadala jako princezna. Luciana Tomášová je velmi temperamentní a živelná. Luciana Tomášová předvedla krásný tanec se svým tanečním partnerem. Tomáš Matonoha nedostal velkou pochvalu. Tomáš Matonoha dostal od poroty pokáráno. Marta Jandová to umí perfektně rozjet. Marta Jandová má tanec v krvi. Marta Jandová a tanečník Martin Prágr. Marta Jandová a Martin Prágr jsou sehraná dvojka.
Sobotní díl StarDance byl pro moderátory Terezu Kostkovou (50) a Marka Ebena (68) 122. v pořadí. Jak oba dva přiznali, z těch dvaceti let společného moderování, si první dva roky vykali. Dnes taneční páry předvedly slowfox, rumbu a jive. Tento večer jsme se nemuseli s nikým rozloučit. Kdo ale pohořel a kdo naopak naprosto zazářil?
Matonoha u poroty pohořel
Večer otevřeli tanečním vystoupením herec Tomáš Matonoha a tanečnice Lenka Nora Návorková. Začínali slowfoxem a herec se pochlubil, že si konečně začíná myslet, že mu tanec jde. "
Je to tanec, kdy se nemohu nechat unášet pocitem, ale musím u toho přemýšlet. Je to strašně komplikované. Naštěstí to tančím jen minutu a půl," řekl před svým vystoupením Matonoha.
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Bál jsem se, že mě zabiješ. Naštěstí jsem přežil. Bylo to fajn, bylo to sexy a bylo to lepší než minule," zhodnotil jejich taneční číslo Richard Genzer. Tatiana Drexler Matonohu zkritizovala s tím, že se stále ještě hrbí. " Předbíhal si hudbu. Ten krok před hudbou, to bylo mimo. Zkus se koncentrovat a neuvolňuj," dodal Zdeněk Chlopčík. Od poroty si nakonec vysloužili dvaadvacet bodů.
Dalším tanečním párem byli Luciana Tomášová a Robin Ondráček, kteří předvedli jako první tanec sambu. "
Luciano, nasadila si laťku příliš vysoko. Dnes to nebylo tak dobré, jak jsme byli zvyklí," začala pěkně zostra porotkyně Tatiana Drexler. Přesto dostali více bodů než první taneční pár tohoto večera. Jandová a Prágr zaváleli!
Tanečník Martin Prágr a zpěvačka Marta Jandová předvedli povedený a dynamický jive. Obecenstvo jim aplaudovalo několik sekund a z jejich výkonu byli nadšení. "
No to bylo krásné," ohodnotil jejich vystoupení moderátor Marek Eben. Zlomené srdce Jandové
Marta po energickém tanci zavzpomínala na svého bývalého partnera. "
Bylo mi čtyřiadvacet a já myslela, že můj život je u konce. Přišla jsem na to, že si psal s jinou. Byli jsme mladí," prozradila Marta. " Mělo to obrovskou energii. Dostatečně rychlé nohy a obdivuji to, že si to dotančila až do konce v takovém nasazení," okomentoval Jandovou Zdeněk Chlopčík.
Umělec Vojtěch Dyk a tanečnice Catharina Malek chtěli ukázat příběh páru, který se rozchází. Jejich rumba byla nakonec oceněná sedmatřiceti body, což je výborný výkon. Herečka Sara Sandeva a tanečník Daniel Makovec zatančili slowfox a získali šestadvacet bodů.
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili rumbu. " Pro mě to byla velmi vydařená rumba. Všechno bylo velmi správně. Na konci rumby si tančil celým tělem. Takhle by to mělo vypadat, "pochválil Tomase Zdeněk Chlopčík. Taneční pár si vysloužila neuvěřitelných šestatřicet bodů.
Pravidla jsou sice neúprosná, ale moderátor Marek Eben na závěr pořadu prohlásil, že tento díl nevypadne žádný z párů. A bylo okamžitě evidentní, že poslední dvojici Saře Sandevě, Danielovi Makovcovi a Lucianě Tomášové a Robinovi Ondráčkovi se velmi ulevilo.
Zdroj: Aplausin.cz