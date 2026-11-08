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Vláčné kokosové řezy se šlehačkovou náplní jsou lahodným zákuskem, který zpříjemní každé rodinné posezení

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Kokosový zákusek se šlehačkou a strouhanou hořkou čokoládou: vláčný, rychlý a hotový za půl hodiny. Recept na formu 21x21 cm ze základních surovin.
Fotografie ke kokosovému zákusku

Fotografie ke kokosovému zákusku

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Kokosový zákusek se šlehačkovým krémem: kokosová slast, která se rozplývá dřív, než stačíš nakrájet druhý kousek
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 01:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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