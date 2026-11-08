Vláčné kokosové řezy se šlehačkovou náplní jsou lahodným zákuskem, který zpříjemní každé rodinné posezení

Přiznám se,
jsem dlouho brala jako něco z vitríny v bufetu. Suchý čtvereček, kokos všude kolem a chuť nic moc. Pak ale kamarádka přinesla kokosové řezy domácí verzi, ještě lehce teplou, a ten můj předsudek šel stranou. Korpus byl měkký, v něm voněl příjemně, ne vtíravě, nahoře silná vrstva kokos pevné šlehačky a přes ni nastrouhaná hořká čokoláda. Ta hořká stopa je tam důležitá, bez ní by to bylo až moc sladké. Od té doby tenhle peču poměrně často. A obvykle mizí rychleji, než se u nás stihne dovařit káva. moučník
Na přípravu není potřeba nic speciálního. Žádná cukrářská sada, žádné složité postupy. Stačí mísa, pár obyčejných surovin a
15 minut v troubě. Kokos v těstě pomůže tomu, aby korpus neztratil vláčnost ani druhý den, takže se dá upéct večer a ráno jen vytáhnout z lednice.
Můj tip zní: Se šlehačkou počkejte, dokud korpus opravdu nevychladne. Stačí i zbytkové teplo a pevná vrstva se začne měnit v měkký krém, který při krájení sjede stranou. Po upečení nechte plát klidně 20 minut na mřížce. Teprve potom má smysl brát do ruky smetanu a mixér. Recept na kokosový zákusek se šlehačkou
Z tohoto množství vyjde jeden
plát do formy 21×21 cm. Podle velikosti řezů počítejte přibližně s 9 až 12 kousky. Celková délka přípravy: přibližně 55 minut Ingredience k přípravě Kokosový korpus 2 vejce M 100 g moučkového cukru 100 g polohrubé mouky 1 čajová lžička prášku do pečiva 5 lžic vody 6 lžic strouhaného kokosu Šlehačková vrstva 250 ml smetany ke šlehání (min. 33 %) 2 lžíce moučkového cukru Ozdoba hořká čokoláda (alespoň 70 %) množství podle chuti Postup přípravy kokosových řezů se šlehačkou
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Formu 21×21 cm vyložte pečicím papírem. Vymazávání není nutné, těsto je vláčné a po upečení jde od papíru dobře oddělit.
2. Do mísy rozklepněte
2 vejce, přisypte 100 g moučkového cukru a směs prošlehejte metlou nebo ručním mixérem. Nemusíte z ní dělat hustou pěnu, stačí, když lehce zesvětlá, napění a cukr se v ní rozpustí. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Kokosový zákusek se šlehačkovým krémem: kokosová slast, která se rozplývá dřív, než stačíš nakrájet druhý kousek
3. Přidejte
5 lžic vody, nasypte 6 lžic strouhaného kokosu a krátce promíchejte. Kokos v těstě naváže část vlhkosti, díky čemuž zůstane upečený plát měkký; podobný princip zmiňuje i Apetit ve svém průvodci kokosovým pečením.
4. Vsypte
100 g polohrubé mouky, kterou jste předem promíchali s 1 lžičkou prášku do pečiva. Zapracujte ji stěrkou, jen krátce. Jakmile nejsou vidět suchá místa mouky, skončete. Dlouhé míchání tomuhle těstu nepomůže. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Kokosový zákusek se šlehačkovým krémem: kokosová slast, která se rozplývá dřív, než stačíš nakrájet druhý kousek
5. Těsto přelijte do připravené formy a povrch trochu srovnejte. Formu vložte do vyhřáté trouby a pečte
13 až 15 minut. Korpus je hotový, když okraje jen lehce zezlátnou a špejle zapíchnutá do středu vyjde čistá.
6. Upečený plát vyndejte z trouby a nechte ho na mřížce
alespoň 20 minut chladnout. Tohle je ten krok, který se nevyplatí ošidit. Teplý korpus by šlehačku rozpustil skoro hned. Teď si připravíme šlehačkovou vrstvu
1. Do vychlazené mísy nebo hrnce nalijte
250 ml smetany ke šlehání, přidejte 2 lžíce moučkového cukru a elektrickým mixérem vyšlehejte pevnou šlehačku. Správně ušlehaná drží tvar a při opatrném naklonění mísy se nezačne sunout ke kraji.
2. Šlehačku rozetřete na vychladlý korpus. Povrch uhlaďte paletou, případně obyčejnou lžící, ta úplně stačí. Hořkou čokoládu nastrouhejte najemno přímo nad moučníkem. Tmavé hoblinky na bílé vrstvě vypadají dobře a chuťově dezert posunou o kus dál. Flavonoidy v hořké čokoládě jsou podle Healthline spojovány s příznivým vlivem na kardiovaskulární systém, takže pár tahů struhadlem navíc není žádný problém.
3. Hotový zákusek dejte nejméně na
15 až 20 minut do lednice. Šlehačka zpevní a řezy se budou krájet čistěji. Pak už stačí nakrájet a podávat. Tipy redakce: Kokos do těsta: Vezměte jemně strouhaný kokos, ne kokosové chipsy. Chipsy se hodí spíš na ozdobu, v těstě zůstávají tužší a narušují jemnou strukturu korpusu. Čokoláda na ozdobu: Před strouháním dejte čokoládu na chvíli do mrazáku. Zpevní a nebude se tolik lepit na prsty ani na struhadlo. Nejlépe funguje hořká čokoláda s obsahem kakaa alespoň 70 %. Skladování: Zákusek se šlehačkou patří do lednice, ideálně zakrytý potravinářskou fólií. V dobrém stavu vydrží 2 až 3 dny, i když u nás doma se tak dlouhého testování zatím nikdy nedočkal. Variace: Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do šlehačky lžíci vanilkového cukru nebo pár kapek rumu. Krém bude jemnější a celý dezert bude působit o něco svátečněji. Prášek do pečiva: Než mouku přisypete k vejcím, prášek do pečiva v ní pořádně rozmíchejte. Pomůže to předejít hořkým místům v těstě, která vznikají, když se prášek dostane přímo k vejcím.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca