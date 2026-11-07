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Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Brazílie

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Lando Norris získal pole position pro Velkou cenu Brazílie před Georgem Russellem a Andreou Kimim Antonellim. Russell ale kvůli trestu pěti míst odstartuje až ze sedmé pozice, takže se do první řady posune čerstvý mistr světa Antonelli. Co po kvalifikaci řekla trojice nejrychlejších jezdců?
McLaren_Norris_Brazílie_2026

McLaren_Norris_Brazílie_2026

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 22:02

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