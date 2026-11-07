Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Brazílie

Lando Norris (1.)
Naomi Schiff: „Lando, obrovská gratulace po opravdu náročné kvalifikaci. Je to vaše první pole position od Madridu. Jaké to tam bylo? Povězte nám o tom.“
Lando Norris: „Díky. Byl to dlouhý den. Kvalifikace byla skvělá a samozřejmě mám radost, že jsem tady druhý rok po sobě na pole position. Podmínky byly jiné než loni, ale jsem velmi spokojený. Venku to nebylo jednoduché, zvlášť když víte, že začne mnohem víc pršet. Šlo o to zvládnout na začátku dvě kola, neudělat žádnou chybu, a přesně to se nám podařilo. Takže to byl velmi dobrý den.“
Naomi Schiff: „S touto generací vozů jsme v podobných podmínkách zatím příliš mnoho konkurenceschopných jízd neviděli. Odnesl jste si tedy z dneška nějaké nové poznatky? A očekáváme podobné podmínky také zítra?“
Lando Norris: „Bylo to poprvé, co jsem s tímhle autem jel na mokru, takže myslím, že jsem na to přišel docela rychle. Je to náročné, protože přecházíte mezi mokrou tratí a různými typy pneumatik. V posledních několika kolech navíc hodně foukalo.“
„Určitě to tedy byl dobrý den na učení a něco, z čeho můžu čerpat zítra. Tihle kluci jsou ale také velmi rychlí. Takže mám prostě radost z dneška a z pole position. Ve výsledku vlastně nezáleží na tom, jakým způsobem ji získáte. Jsem s tím velmi spokojený.“
Naomi Schiff: „Skvělá práce. Také ve všech trénincích jste vypadal velmi dobře, takže se zdá, že máte před zítřkem skvělou formu. Hodně štěstí zítra, Lando.“
George Russell (2.)
Naomi Schiff: „Georgi, gratuluju. Je ale znát určitá frustrace. Bylo vidět, že jste s Landem jasně bojoval o pole position, ale dostal jste pokyn poslední kolo přerušit. Myslíte, že jste mohl získat pole position?“
George Russell: „Jo. Samozřejmě gratuluju Landovi, ale tohle rozhodně bylo kolo na pole position. Z naší strany šlo o špatný odhad a musíme pochopit, co se stalo. Bylo jasné, že přichází déšť, a měli jsme to kolo prostě dokončit.“
Naomi Schiff: „Zdálo se, že vám tyto podmínky vyhovují. Byl jste opravdu rychlý. Zítra vás ale čeká trest pěti míst na startovním roštu. Co podle vás bude v závodě možné?“
George Russell: „Záleží na počasí. Cítil jsem se tam dobře. Je to poprvé po delší době, kdy jsem se v autě cítil sebevědomě. Na mokru jsem měl větší jistotu než na suchu, takže vlastně nechápu, proč tomu tak bylo. Připadal jsem si zase víc jako já sám a v každém kole jsem bojoval o pole position. Bohužel jsme to ale ve chvíli, kdy na tom záleželo, nedokázali zvládnout.“
Naomi Schiff: „Dobře, Georgi. Hodně štěstí zítra a snad se vám bude dařit lépe.“
Andrea Kimi Antonelli (3.)
Naomi Schiff: „Ahoj, Kimi. Náš nový mistr světa. Od té doby jsem tě ještě neviděla, takže obrovská gratulace. Zajímalo by mě, jestli pro tebe dnešní kvalifikace působila nějak jinak, když už do ní vstupuješ jako mistr světa?“
Andrea Kimi Antonelli: „Bylo to velmi náročné. Upřímně jsem vlastně vůbec nevěděl, co mám očekávat. Nikdy předtím jsem tady na mokru nejel, takže jsem nevěděl, co přijde. Na přechodných pneumatikách jsem trochu bojoval a udělal jsem velkou chybu, málem jsem vyjel z tratě v páté zatáčce. I tak to ale stačilo na třetí místo, takže jsem spokojený a teď se zaměříme na zítřek.“
Naomi Schiff: „Kvůli Georgeovu trestu se ale posunete do první řady. Celý víkend jste zatím velmi rychlý. Co podle vás bude zítra možné? Budete s Landem bojovat o vítězství?“
Andrea Kimi Antonelli: „Nejdřív uvidíme, jaké bude počasí. Celkově se ale pokusíme být připraveni na všechno. Pokud bude mokro, budeme mít před zítřkem samozřejmě mnohem víc poznatků. Uvidíme, protože počasí je velmi nepředvídatelné. Ale jak jsem řekl, pokusíme se být připraveni na cokoliv.“
Naomi Schiff: „Dobře, hodně štěstí zítra, Kimi. Ráda tě vidím a ještě jednou gratuluju.“
Andrea Kimi Antonelli: „Děkuju. A děkuju všem fanouškům, kteří s námi dnes večer zůstali.“