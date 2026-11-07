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Disk v počítači varuje před smrtí několik týdnů dopředu. Jenže lidé signály ignorují a přijdou o všechna data

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Podle rozsáhlé studie Googlu na více než 100 tisících discích stačí jediná zaznamenaná chyba, aby riziko selhání v následujících 60 dnech vyskočilo až 39násobně.
HD disk Toshiba

HD disk Toshiba

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.11.2026 21:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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