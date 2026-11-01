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Tady Halloween rozhodně není pro slabé povahy. Bývalý pohřební ústav ukrývá mrazivou atmosféru

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Dennívýzva
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Zatímco my slavíme rodinně zaměřené Dušičky, v anglosaských zemích mají zase Halloween. Podle výzdoby některých domů, které vídám v tuzemsku, bych řekla, že tento cizácký svátek u nás pomalu a jistě zdomácňuje. Z poštovní schránky trčí kostry rukou, na dveřích bílý duch, z okna se spouští velký černý pavouk. A samozřejmě nezbytné dýně. Nejlépe vydlabané a se svíčkou uvnitř. Nesmějí chybět ani halloweenské sušenky v podobě useknutých prstů nebo něco podobně strašidelného. Halloween ale ovlivňuje i výběr cestovatelské destinace. Na tento svátek by to chtělo vyjet někam, kde to bude hodně děsivé.
Halloween

Halloween

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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