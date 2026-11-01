Tady Halloween rozhodně není pro slabé povahy. Bývalý pohřební ústav ukrývá mrazivou atmosféru

Zatímco my slavíme rodinně zaměřené Dušičky, v anglosaských zemích mají zase Halloween. Podle výzdoby některých domů, které vídám v tuzemsku, bych řekla, že tento cizácký svátek u nás pomalu a jistě zdomácňuje. Z poštovní schránky trčí kostry rukou, na dveřích bílý duch, z okna se spouští velký černý pavouk. A samozřejmě nezbytné dýně. Nejlépe vydlabané a se svíčkou uvnitř. Nesmějí chybět ani halloweenské sušenky v podobě useknutých prstů nebo něco podobně strašidelného. Halloween ale ovlivňuje i výběr cestovatelské destinace. Na tento svátek by to chtělo vyjet někam, kde to bude hodně děsivé.
SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...