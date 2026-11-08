Tartaletky se slaným karamelem a jemným krémem. Křehké máslové košíčky z lineckého těsta s náplní

Přiznám se, karamel jsem dlouho nechávala ostatním. V hrnci vypadá nejdřív nevinně, jen
bublá a leskne se, a pak během pár vteřin přejde do barvy, kdy člověk neví, jestli má slavit, nebo už větrat kuchyň. Stačí malé zaváhání a místo je hořká hmota. Jenže karamelu , ty malé francouzské košíčky se slaným karamelem a tartaletky čokoládovou ganache, mě nakonec stejně přemluvily. Jednu sobotu jsem vytáhla formičky, dala cukr do hrnce a šla do toho. A docela překvapivě se karamel nespálil.
Tartaletky pocházejí z Francie. V základu jde o malé křehké , které se plní ovocem, různými krémy, čokoládou nebo slaným karamelem. Tady se potkává koláčky křehké s citronovou kůrou, hustý slaný karamel a nahoře ganache z hořké čokolády. linecké těsto
Můj tip zní: Do karamelu nesahejte lžící moc brzy. Nejdřív nechte cukr úplně rozpustit a hrncem jen opatrně zakružte. Jakmile začnete míchat ve špatnou chvíli, cukr se rád srazí do tvrdých hrudek a moc se s tím pak dělat nedá. Smetanu přilévejte pomalu. Karamel při tom prudce vyběhne, syčí a umí popálit víc, než by člověk čekal. Recept na křehké tartaletky se slaným karamelem a čokoládovou ganache
Z uvedeného množství vyjde přibližně
12 až 16 košíčků, podle toho, jak velké formičky použijete. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny Ingredience pro přípravu Křehké linecké těsto 140 g studeného másla 50 g moučkového cukru 210 g hladké mouky 2 žloutky citronová kůra z půlky citronu špetka soli Slaný karamel 220 g krupicového cukru 100 g másla 150 ml smetany ke šlehání (min. 30 %) špetka soli (nebo až 1 lžička mořské soli podle chuti) Čokoládová ganache 120 ml smetany ke šlehání 120 g hořké čokolády (min. 70 %) Postup přípravy tartaletek se slaným karamelem a čokoládou
1. Studené
máslo nakrájejte na menší kostky. Dejte ho do mísy spolu s moučkovým cukrem, moukou, solí a citronovou kůrou. Prsty, nebo v robotu, směs zpracujte na drobenku. Máslo by mělo zůstat studené, jinak těsto po upečení nebude tak křehké. Přidejte žloutky a rychle spojte v hladké těsto. Zabalte ho do fólie a uložte na 30 minut do lednice.
2. Odpočinuté těsto rozválejte na lehce pomoučené ploše asi na 3 mm. Vyložte jím tartaletové formičky, zarovnejte okraje a dno několikrát propíchněte vidličkou. Pomůže to, aby se těsto při pečení zbytečně nezvedalo. Pečte v troubě předehřáté na
180 stupňů zhruba 12 až 15 minut, až košíčky lehce zezlátnou. Pak je nechte úplně vychladnout.
3. Na slaný karamel nasypte
krupicový cukr do hrnce se silnějším dnem a zahřívejte ho na středním plamenu. Lžíci zatím nechte ležet vedle. Hrncem jen občas opatrně zakružte. Cukr se začne pomalu rozpouštět a postupně získá zlatavou barvu. Jakmile se dostane do tmavě jantarového odstínu, přidejte máslo nakrájené na kostky a míchejte, dokud se nerozpustí.
Žabí huby s rumem a ořechy: Zapomenuté půlměsíčky s ořechovou nádivkou, které změknou až druhý den
4. Hrnec sundejte z plotny a po malých částech přilévejte
smetanu. Směs začne prudce bublat, takže s tím počítejte a nedávejte obličej příliš blízko nad hrnec. Vraťte karamel na oheň a ještě 1 až 2 minuty míchejte, až bude hladký a lesklý. Přidejte sůl a nechte ho asi 10 minut chladnout. Má zůstat tekutý, ale ne úplně řídký.
5. Vychladlé košíčky naplňte karamelem zhruba do tří čtvrtin. Přesuňte je na
20 až 30 minut do lednice, aby karamel trochu zpevnil a čokoládová vrstva se do něj nepropadala. Teď si připravíme ganache
1.
Hořkou čokoládu nalámejte do misky na menší kousky. Smetanu zahřejte těsně pod bod varu a ihned ji nalijte na čokoládu. Nechte asi 2 minuty stát. Potom začněte pomalu míchat od středu směrem k okrajům, až vznikne hladká a lesklá ganache. Chvíli ji nechte zchladnout, horká by karamel zbytečně rozpustila.
2. Ganache dejte na karamel lžičkou nebo cukrářským sáčkem. Povrch můžete uhladit, ale úplně dokonale rovný být nemusí. Lehce nepravidelný vypadá u domácích tartaletek vlastně líp. Košíčky dejte alespoň na
60 minut do lednice. Pokud je necháte do druhého dne, vrstvy se usadí a chuť bude plnější.
3. Před podáváním se hodí pár vloček mořské soli nebo nahrubo nasekané pražené ořechy. Tartaletky vytáhněte z lednice s malým předstihem, aby ganache povolila a karamel se při zakousnutí lehce roztekl.
Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Zlatavé tartaletky se slaným karamelem: Křehké máslové košíčky s hedvábným krémem, který balancuje na hraně sladkého a slaného Tipy redakce: Formičky nevymašťujte: v těstě je dost másla, takže upečené košíčky by měly jít ven bez většího přemlouvání. Když drží, nechte je ještě asi 5 minut v už vypnuté troubě. Trochu se dosuší a většinou povolí. Karamel zachraňte solí: pokud se vám zdá karamel příliš sladký, přidejte víc mořské soli, klidně až lžičku. Sladkost tím nezmizí, ale chuť bude výraznější a méně plochá. Ganache bez hrudek: když se čokoláda se smetanou nechce spojit do hladké směsi, pomůže tyčový mixér. Stačí krátce promixovat a emulze se obvykle srovná během několika vteřin. Variace s ořechy: do karamelu můžete před plněním vmíchat hrst nahrubo nasekaných pražených mandlí nebo pekanů. Košíčky díky tomu získají křupavý prvek, který se k jemné ganache dobře hodí.
Linecké košíčky s krémem a ovocem zvládnete i doma a vypadají jako z cukrářské vitríny
Linecké koláčky s tvarohovou náplní, co jsou tak křehké, že se rozpadají už pod pohledem: Tradiční těsto potkalo jemný tvaroh a vznikla z toho láska na první kousnutí
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline