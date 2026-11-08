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Hlava až na konec! Vědci popsali fascinující trik. Chobotnice prolezou i miniaturními otvory

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Jsou jako z gumy. Jejich schopnost proniknout i těmi nejmenšími otvory je fascinující. Vědci nyní popsali, jak to chobotnice dělají.
Hlava až na konec! Vědci popsali fascinující trik. Chobotnice prolezou i miniaturními otvory

Hlava až na konec! Vědci popsali fascinující trik. Chobotnice prolezou i miniaturními otvory

Zdroj: Octopus_vulgaris,_Zoo_am_Meer
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 01:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

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