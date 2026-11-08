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Câmara si vyčítá chyby: V náročných podmínkách postoupil do Q2

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Rafael Câmara, který tento víkend absolvuje nečekanou domácí premiéru, potěšil brazilské fanoušky postupem do druhé části kvalifikace. V Q2 však jeho účinkování skončilo po nehodě.
Câmara si vyčítá chyby: V náročných podmínkách postoupil do Q2

Câmara si vyčítá chyby: V náročných podmínkách postoupil do Q2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 01:21

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