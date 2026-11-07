Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Fotogalerie: Střílení z výfuku i závan devadesátek. Do Jihlavy se sjeli tuneři

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do poslední chvíle bylo utajené místo, kde se v noci ze soboty na neděli sejdou nadšenci do aut. Obrovské parkoviště v jihlavském Aventinu pak téměř zaplnila méně i více raritní auta. Policie vše bedlivě sledovala.
Fotogalerie: Střílení z výfuku i závan devadesátek. Do Jihlavy se sjeli tuneři

Fotogalerie: Střílení z výfuku i závan devadesátek. Do Jihlavy se sjeli tuneři

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 21:39

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Proměna Masarykova náměstí v roce 2027? Vedení Jihlavy jedná i s majiteli Prioru
Proměna Masarykova náměstí v roce 2027? Vedení Jihlavy jedná i s majiteli Prioru
Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených. Cena se nezměnila
Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených. Cena se nezměnila

Na 1800 hus, které na letošní svátek svatého Martina vykrmila husí farma v Rohozné na Jihlavsku, už je...

ANKETA: Na náměstí v Jihlavě začala montáž kluziště. Lidé budou bruslit až do února
ANKETA: Na náměstí v Jihlavě začala montáž kluziště. Lidé budou bruslit až do února

Na začátku uplynulého pracovního týdne se okolí Mariánského sloupu na jihlavském Masarykově náměstí změnilo...

Dálniční policie v akci: Pod vlivem alkoholu jeli po D1 řidič tesly i návěsu
Dálniční policie v akci: Pod vlivem alkoholu jeli po D1 řidič tesly i návěsu

Dálniční policisté z Velkého Beranova v minulém týdnu zjistili u dvou řidičů, že vyjeli na nejvytíženější...

Poslední mise letce Douchy. Pilot zahynul ve válce přesně před 84 lety
Poslední mise letce Douchy. Pilot zahynul ve válce přesně před 84 lety

V chladných vlnách kanálu La Manche vyhasl v roce 1942 život hrdinného pilota Královského letectva Jana...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.