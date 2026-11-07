Dlouholetá opora reprezentace Nedorost kritizuje vedení svazu kvůli postoji vůči ruskému návratu

Rozhovor začal nevinně. Sportovní ředitel Motoru České Budějovice mluvil s redaktorem iDNES.cz Pavlem Kortusem o formě týmu a o kádru, ve kterém hraje i jeho syn. Pak přišla řeč na Rusko a tón se změnil. „Nehrát proti Rusku byla od samého začátku jediná jasná a logická volba,“ řekl Nedorost v rozhovoru zveřejněném 6. listopadu. Výtka nemířila na to, co si český hokej o ruském návratu myslí. Mířila na to, kdy to řekl. Podle Nedorosta se Češi měli rozhodnout hned a sami za sebe, ne vyčkávat, až se ozve Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Dánsko nebo Norsko. Svazové vedení, které na ruskou otázku odpovídá dlouhodobě odmítavě, tak schytalo kritiku od člověka, který s ním v podstatě souhlasí.
„Alibismus“ od muže, který zná šatnu i kancelář
Nedorost není hlas z tribuny. Rodák z Českých Budějovic, narozený v březnu 1982, patřil ke generaci, která vyhrávala juniorská mistrovství světa. Má dva tituly mistra světa do dvaceti let, prošel NHL, kam ho draftovalo Colorado, hrál českou extraligu i zahraniční soutěže a v seniorské reprezentaci nastupoval i na turnajích Euro Hockey Tour. Od května 2026 řídí sportovní úsek Motoru. Zná tedy hokej z ledu i z vedení klubu, kde se rozhodnutí nedají odkládat donekonečna.
Právě odkládání vyčítá vedení Českého hokeje. Slovo „alibismus“ použil záměrně. Podle něj nešlo o složitou diplomatickou šachovnici, ale o morální otázku s jedinou odpovědí. Kdo ji zná, nemusí čekat, až ji nahlas vysloví ostatní.
V rozhovoru zazněla i temnější předpověď. Nedorost připustil, že se mistrovství světa v podobě, jakou známe, nemusí v dohledné době vůbec uskutečnit. Zmínil sponzory, kteří se odvracejí, i pořadatelská města, která mohou ztratit chuť šampionát hostit.
Podle nás je to jádro sporu. Nedorost netvrdí, že český hokej stojí na špatné straně. Tvrdí, že na správnou stranu došel pozdě a opatrně, v závěsu za ostatními.
Jak se ruská otázka vrátila na stůl
Aby Nedorostova výtka dávala smysl, je potřeba vrátit se o deset měsíců zpátky. V lednu 2026 rozhodla Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF), že se Rusko v sezoně 2026/27 do soutěží nevrátí. Argumentovala bezpečností a ochranou účastníků. Ruská federace se odvolala a v květnu disciplinární orgán IIHF lednové rozhodnutí zrušil. Automatický návrat to podle tehdejšího vyjádření
IIHF neznamenalo. Věc se vrátila Radě, ta zákaz ponechala a Rusové se obrátili na Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne.
Ten 30. října rozhodl jinak. Podle CAS argumenty IIHF o bezpečnosti nebyly podložené dostatečnými důkazy a pouze takové důvody by mohly vyloučení jedné národnosti ospravedlnit. Soud nařídil umožnit ruským týmům účast v pěti šampionátech:
Turnaj Místo Termín MS juniorů do 20 let Kanada 26. 12. 2026 až 5. 1. 2027 MS žen do 18 let Česko (Ostrava) 8. až 16. 1. 2027 MS mužů do 18 let USA 22. 4. až 2. 5. 2027 MS mužů Německo 14. až 30. 5. 2027 MS žen Kanada listopad 2027
CAS přitom Rusům neuložil neutrální režim a neřešil vlajku, hymnu ani organizační dopady. Nejde tedy o jednotlivce pod neutrálním praporem, jak to známe z olympijských debat. Jde o ruské reprezentační týmy.
IIHF s verdiktem 4. listopadu ve svém
oficiálním stanovisku vyjádřila nesouhlas. Teď analyzuje scénáře a řeší víza, bezpečnost, logistiku, formáty soutěží i krátký čas, který do turnajů zbývá. Evropská fronta a české místo v ní
Pořadatel mužského šampionátu zareagoval ještě v den verdiktu. Německý hokejový svaz 30. října odmítl návrat ruských týmů a upozornil na bezpečnostní, politické i ekonomické dopady. Finsko 2. listopadu oznámilo, že jeho reprezentace proti Rusku hrát nebudou, dokud trvá válka na Ukrajině. Podle agentury AP k 4. listopadu odmítalo proti Rusku nastoupit šest zemí: Finsko, Švédsko, Česko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Rakousko se přidalo jako sedmé.
Český hokej se podle svého prohlášení k evropským federacím, které nechtějí proti Rusku nastupovat, „připojil“. A právě to sloveso Nedorosta dráždí. Připojit se znamená přidat se k něčemu, co už existuje. Země, která má v Ostravě hostit jeden z pěti dotčených šampionátů, podle něj mohla být mezi těmi, ke kterým se připojují ostatní.
Prezident svazu Alois Hadamczik po verdiktu řekl, že český hokej stojí za tím, že by Rusové na mistrovství světa být neměli. Svaz byl podle svého vyjádření rozhodnutím CAS „velice nepříjemně překvapen“ a jeho postoj se nemění: s účastí Ruska na turnajích IIHF během agrese na Ukrajině nesouhlasí. Na Nedorostovu kritiku zatím samostatně nereagoval.
Ostrava jako první zkouška
Celý spor může působit jako debata o slovech. Do Ostravy ale zbývají necelé dva měsíce. Mistrovství světa žen do 18 let tam začíná 8. ledna a figuruje na seznamu CAS. Generální sekretář svazu Jan Černý pro
ČT sport řekl, že si lednový turnaj za účasti Ruska neumí moc představit. Upozornil na víza, bezpečnost, rozdělení do skupin i herní plán, který by bylo nutné přepracovat.
Česko má přitom v ruce silnější kartu než sportovní předpisy. Podle ministra vnitra, kterého citoval Sport.cz, verdikt CAS Česko nezavazuje vpustit ruské sportovce na své území. Dál platí vládní nařízení z roku 2023, které omezuje udělování víz ruským reprezentacím. Premiér zároveň zopakoval, že nemá smysl vracet ruský hokej na scénu, dokud válka trvá.
V tomto scénáři se dá čekat, že nejtvrdší překážkou pro Rusy v Ostravě nebude rozhodnutí hokejových funkcionářů, ale razítko na hranici. Zbývá otázka, jak by se na takovou situaci dívala IIHF. Případné sportovní následky pro pořadatele nebo pro tým, který odmítne nastoupit, by se řídily jejími pravidly. Jak konkrétně by je federace uplatnila, zatím jasné není.
Mužský A-tým čeká stejné dilema v květnu v Německu. Tam už nepůjde o vízovou pravomoc českého státu, ale o to, zda český tým vůbec nastoupí do turnaje nebo do zápasu s Ruskem.
Šatna za svazem, Nedorost o krok dál
Aktivní reprezentanti se po tréninku 2. listopadu vyjadřovali k vedení smířlivěji. Brankář Dominik Frodl řekl, že se mu návrat Rusů nelíbí a nesouhlasí s ním. Útočník Jan Myšák se postavil za stanovisko svazu. Trenér národního týmu Zdeněk Moták přiznal, že je mu z návratu Rusů smutno, a také podpořil oficiální linii.
Rozdíl je zřetelný. Hráči a trenér řeší co, Nedorost řeší jak a kdy. Má k tomu i větší volnost. Do kabiny reprezentace se už vracet nebude a jako klubový funkcionář nemusí ladit každé slovo s reprezentačním vedením. Žádný disciplinární ani pracovní důsledek jeho výroků není známý. Nejvýš může vzniknout napětí mezi Budějovicemi a pražským vedením svazu.
Veřejná nálada je na jeho straně. V online anketě Sport.cz se ze 120 322 hlasujících 82,3 procenta vyslovilo pro bojkot šampionátu, 11,1 procenta pro účast bez protestu. Nejde o reprezentativní průzkum, ale směr je jasný.
Podle nás má Nedorost v jedné věci pravdu i bez ohledu na to, kdo promluvil jako první. Ekonomika šampionátu se začíná drolit. Podle AP Škoda Auto jako hlavní partner mistrovství přehodnotí své zapojení, pokud Rusko nastoupí. Pivovar Strauss by se vzdal loga a zvažuje odchod, Nokian Tyres by podporu ukončil a AJ Products nechce mít logo na šampionátu. Turnaj, který přijde o sponzory a možná i o pořadatele, je přesně ten, o jakém Nedorost mluvil.
Nedorost nechtěl, aby český hokej změnil názor. Chtěl, aby ho řekl dřív a nahlas. V lednu v Ostravě se ukáže, jestli na pořadí vůbec záleží, nebo jestli rozhodne úředník s vízovým razítkem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek