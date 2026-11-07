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Kouzelník Alonso vyčaroval první postup do Q3 v sezóně

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Fernando Alonso je mistrem jízdy na mokru. Toto tvrzení platí i po dnešní náročné brazilské kvalifikaci, ve které Španěl opět čaroval a svůj tragický Aston Martin poprvé v sezóně propašoval do třetí části kvalifikace.
Kouzelník Alonso vyčaroval první postup do Q3 v sezóně

Kouzelník Alonso vyčaroval první postup do Q3 v sezóně

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 23:14

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