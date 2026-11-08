SAP chce dostat AI až na oběžnou dráhu. Pomůže astronautům s technickými problémy

Umělá inteligence by mohla astronautům na Mezinárodní vesmírné stanici pomáhat odhalovat technické problémy dříve, než způsobí vážnější poruchy. Společnost SAP ve spolupráci s HPE připravuje nasazení svého analytického modelu přímo na palubě ISS, kde bude možné vyhodnocovat data ze senzorů bez jejich odesílání na Zemi. Novinky představené na konferenci SAP TechEd se ale týkají také autonomních AI agentů, správy podnikových dat a automatizace firemních procesů.
Platforma Joule Studio nově podporuje více než 70 modelů umělé inteligence a umožňuje vytvářet vlastní agenty jak uživatelům bez znalosti programování, tak vývojářům. Nová softwarová vrstva má navíc zajistit spolupráci více agentů při řešení úloh složených z několika navazujících kroků.
Kontrolu nad jejich činností má posílit SAP Enterprise AI Gateway. Nabídne centrální správu přístupů, bezpečnostních pravidel, komunikace s modely i auditování. Další nástroj, AI Governance Assistant, má podnikům pomáhat s plněním požadavků evropského nařízení AI Act.
Analýza dat přímo ve vesmíru
Zajímavou oblastí využití umělé inteligence je připravované nasazení modelu SAP-RPT na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Ve spolupráci se společností HPE má technologie analyzovat strukturovaná data přímo na palubě stanice, bez nutnosti jejich odesílání na Zemi. Model má vyhodnocovat neobvyklé hodnoty ze senzorů, předvídat možné technické problémy a doplňovat chybějící údaje na základě historických dat. Součástí jeho využití má být také vytváření přehledných zpráv o technickém stavu mise pro astronauty a pozemní týmy.
SAP představil rovněž novou generaci modelu SAP-RPT-2.0, která dokáže pracovat s více propojenými tabulkami a odhalovat anomálie ve strukturovaných datech. Model SAP-RPT-TS zase umožní vytvářet prognózy podnikových ukazatelů bez nutnosti vyvíjet vlastní modely strojového učení.
Další novinky se týkají správy podnikových dat. Platforma SAP Business Data Cloud získá nástroj pro vytváření datových ontologií, které popisují význam informací a jejich vzájemné vztahy. Díky tomu mohou AI agenti lépe chápat souvislosti mezi daty z různých firemních systémů.
SAP současně rozšiřuje spolupráci s Intelem, která má propojit podnikové procesy s autonomními roboty. Partnerství se společnostmi Docusign, Palantir, Parloa a Redwood se zaměří na další možnosti automatizace firemních činností.
Petr Dvořák
zdroj: ČTK Protext