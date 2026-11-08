Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

SAP chce dostat AI až na oběžnou dráhu. Pomůže astronautům s technickými problémy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Umělá inteligence by mohla astronautům na Mezinárodní vesmírné stanici pomáhat odhalovat technické problémy dříve, než způsobí vážnější poruchy. Společnost SAP…
Philipp_Herzig-CTO-SAP

Philipp_Herzig-CTO-SAP

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 01:00

Reklama
Další články z Volty
Google plánuje ve Finsku investovat 13 miliard eur. Výstavbu ale provází ekologický skandál
Google plánuje ve Finsku investovat 13 miliard eur. Výstavbu ale provází ekologický skandál
Šestkrát vyšší výkon a 27 tisíc jader. Ostrava vyměňuje superpočítač Barbora
Šestkrát vyšší výkon a 27 tisíc jader. Ostrava vyměňuje superpočítač Barbora

Za 91 milionů korun pořídilo ostravské národní superpočítačové centrum IT4Innovations nový superpočítač...

Temelín dal ruskému palivu definitivní vale. Přechází na dodávky od Westinghouse a Framatome
Temelín dal ruskému palivu definitivní vale. Přechází na dodávky od Westinghouse a Framatome

Jaderná elektrárna Temelín se připravuje na významnou změnu v zásobování palivem. Při současné odstávce...

Bateriová úložiště, jaderná energetika i umělá inteligence. ZAT představil technologické novinky
Bateriová úložiště, jaderná energetika i umělá inteligence. ZAT představil technologické novinky

Technologická společnost ZAT na svém tradičním setkání v plzeňském Tech Toweru představila směr dalšího...

Maďarsko má nový závod na biometan. Z odpadu vyrobí plyn pro 8500 domácností
Maďarsko má nový závod na biometan. Z odpadu vyrobí plyn pro 8500 domácností

Více než 7 milionů metrů krychlových zemního plynu ročně může nově nahradit obnovitelný biometan z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

Všechny články tohoto autora →
Volty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.