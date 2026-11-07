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Verstappen má zítra jedno přání: Prosím, ať je mnoho safety carů

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Max Verstappen věděl už před začátkem kvalifikace, že ho zítra čeká trest a start ze zadních pozic. Nizozemec proto k mokré a dlouhé kvalifikaci přistoupil specifickým způsobem.
Verstappen má zítra jedno přání: Prosím, ať je mnoho safety carů

Verstappen má zítra jedno přání: Prosím, ať je mnoho safety carů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 22:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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