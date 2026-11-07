Sparta plánuje vytvořit český základ. Absenci hráčů v reprezentaci řešil i Nedvěd

V pátek 6. listopadu v poledne seděl v pražském Institutu Cervantes trenér Santi Denia a vedle něj generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Na stole ležela nominace na zápasy Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem a v ní nula sparťanů. Nedvěd mlžit nezačal. Situace ho podle vlastních slov „nemile překvapila“ a pro národní tým je to „problém“. Pak dodal větu, která z jedné nominace dělá debatu o celém klubu: s vedením Sparty o tom mluvil a jejich myšlenkou je znovu vytvořit český základ, ze kterého by těžila i reprezentace. Konkrétní plán zatím veřejně neexistuje. Rozebrat se ale dá, proč se Sparta do této situace dostala a proč na tom národnímu týmu záleží.
Nula hráčů a tři různé důvody
Prázdná kolonka u Sparty má tři vrstvy a každá znamená něco jiného.
Zranění. Adam Karabec a Matěj Ryneš byli v zářijové nominaci a podle iDNES by v té listopadové nejspíš byli znovu. Ryneš si poranil kotník přímo na reprezentačním tréninku a léčba se odhadovala až na šest týdnů. Karabec má podle informací Sport.cz z počátku října potíže s vazy v kotníku a vypadl zhruba na dva měsíce. Jeho návrat tak vychází nejdřív na přelom listopadu a prosince.
Trenérská volba. Roman Macek je zdravý, hraje, ale do kádru se nevešel. Důvody u jednotlivých hráčů Denia nevysvětloval. Mluvil obecně o tom, že na předběžném seznamu měl sedm až osm hráčů Sparty a konečný výběr ovlivnila zranění i trenérská rozhodnutí.
Odchody a věk. Jaroslav Zelený reprezentační kariéru ukončil. Mladí Hugo Sochůrek a Matyáš Vojta jsou v nominaci jednadvacítky na baráž o Euro s Tureckem a Adam Ševínský věkově do stejné kategorie patří.
Na papíře by se dalo říct, že jde o smůlu. Dvě zranění a jedno těsné vynechání. Nedvěd se ale u toho zastavit nechtěl.
Jeden Čech v základu
„Když se podíváte na poslední sestavy Sparty, hrají tam v základu jeden nebo dva Češi,“ řekl Nedvěd na tiskové konferenci. Čísla mu dávají za pravdu.
Ligový zápas se Slováckem 25. října skončil výhrou Sparty 5:1. Z Čechů začal jen Patrik Vydra; jediného Čecha v základu připustil i trenér Brian Priske. Proti Bournemouthu v Evropské lize 5. listopadu to bylo o něco lepší. iDNES u základní sestavy počítá český pas u Martina Suchomela a Romana Macka.
Tohle je podle nás jádro celé věci. Nominace jednoho srazu je momentka, sestava týden co týden je trend. Reprezentace nepotřebuje sparťany kvůli tradici ani kvůli logu na dresu. Potřebuje je proto, že Sparta hraje evropské poháry, bojuje o titul a hraje derby pod tlakem. Přesně v takových zápasech by měli čeští hráči sbírat minuty, které pak Denia využije proti Španělsku. Pokud jeden z nejsilnějších klubů v zemi staví pravidelně na jednom až dvou Češích, přirozený domácí výběr pro národní tým se zužuje.
Denia sám Spartu neshazoval. Herní model klubu se mu líbí, trenéra považuje za dobrého a sparťany za výborné fotbalisty. Jenže reprezentace má na práci jen pár dní a trenér si vybírá ty, které může okamžitě použít.
Slavia, Plzeň i Jablonec dodávají
Pohled na zbytek nominace ukazuje, odkud se domácí jádro národního týmu skládá. Nejvíc hráčů dodává Slavia, mimo jiné Chaloupka, Zimu, Vlčka, Provoda a Sadílka. Z Plzně jsou v kádru Gabriel, Červ a Kabongo, z Mladé Boleslavi Kozel se Šubertem, z Teplic nováček Hopi a z Jablonce Sláma.
Rozdíl je vidět i v sestavách. Náš přepočet ukazuje následující:
Zápas Čeští hráči v základu (výběr) Slavia-Arsenal 1:2 (Liga mistrů) Holeš, Zima, Vlček, Sadílek a další na lavičce Jablonec-Brighton 0:0 (Konferenční liga) Hanuš, Cedidla, Sláma, Sedláček, Polidar, Růsek Baník-Plzeň 0:4 Gabriel (2 góly), Červ, Ladra (tři ze čtyř branek) Sparta-Slovácko 5:1 Vydra
Jablonec, klub s menším rozpočtem i ambicemi, poslal proti Brightonu na hřiště šest Čechů. Sparta proti Slovácku jednoho.
Nominovaní z jiných klubů se přitom nedostali do kádru náhodou. Gabriel si nominaci podpořil dvěma góly v Ostravě. U Kozla Denia vyzdvihl formu a přínos na pozici „osmičky“. Hopiho povolal kvůli rychlosti a hře jeden na jednoho. Sláma zaujal na minulém srazu a skóroval proti Španělsku. Všichni hrají pravidelně a mají role, ve kterých jsou vidět.
Rok 2022 byl jiný příběh
Sparta bez reprezentanta už jednou byla, v listopadu 2022. Srovnání ale spíš ukazuje, o kolik je dnešní situace vážnější.
Tehdy hrála reprezentace přípravné zápasy s Faerskými ostrovy a Tureckem, které se kryly s osmifinále domácího poháru. Hráče neuvolnila Sparta ani Slavia a Plzeň se odvolávala na vytížení. Šlo o termínovou kolizi, ne o nedostatek kandidátů.
Teď jde o soutěžní zápasy. Česko hraje 12. listopadu od 20:45 se Španělskem na Letné a 15. listopadu ve stejný čas s Chorvatskem v Osijeku. Denia v září a říjnu prohrál všechny čtyři zápasy Ligy národů, i když výkony byly podle iDNES sympatické. Listopad rozhodne o udržení v elitní divizi i o nasazení pro prosincový los kvalifikace o Euro. Nedvěd zdůraznil, že o přípravu nejde. Trenér proto skládá nejsilnější možný tým a sparťani v něm tentokrát nejsou.
Zatím jen jako myšlenka
Jak by měl český základ Sparty vzniknout, veřejně nikdo neřekl. Podle Nedvěda je to myšlenka vedení klubu, oznámený plán to ale není. Žádný harmonogram, žádná čísla, žádné jmenné cíle. Nedvědův tón zároveň nebyl konfrontační. Spíš upozorňoval a tlačil, než aby klub kritizoval. Podle něj se na problému s vedením Sparty shodli.
Horší je otázka, kde Čechy vzít. Podle iDNES nejsou elitní čeští hráči na trhu snadno k mání. Většinu nejlepších má pod smlouvou Slavia a ostatní kluby své talenty stále častěji prodávají rovnou do ciziny, ne přes Letnou, jak bývalo zvykem. Sparta proto za kvalitou chodí do zahraničí. České posily se objevují, například Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi, jenže v áčku se zatím neprosadil.
Tady se střetávají dva legitimní zájmy. Sparta chce vyhrát ligu a obstát v Evropě s hráči, které na trhu sežene, bez ohledu na pas. Reprezentace potřebuje Čechy s minutami na nejvyšší úrovni. Dá se čekat, že bez cílené práce s akademií a s mladými hráči, jako jsou Ševínský, Sochůrek nebo Vojta, zůstane český základ jen přáním. Denia ostatně apeloval na ligové kluby, ať mladé kluky pouštějí do hry. Těžko si lze představit adresáta, kterému ten vzkaz sedí víc.
Nejbližší zlepšení přinese spíš marodka než strategie. Až se Karabec s Rynešem uzdraví a začnou hrát, sparťanská kolonka se nejspíš zase zaplní. Na tom, kolik Čechů nastupuje v rudém dresu v základu, to ale nic nezmění, a pro Nedvěda bude rozhodující právě tohle číslo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl