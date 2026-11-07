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Sparta plánuje vytvořit český základ. Absenci hráčů v reprezentaci řešil i Nedvěd

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Sparta poprvé od listopadu 2022 nemá v nominaci české reprezentace ani jednoho hráče. Pavel Nedvěd to označil za problém a probral to s vedením klubu.
Sparta plánuje vytvořit český základ. Absenci hráčů v reprezentaci řešil i Nedvěd

Sparta plánuje vytvořit český základ. Absenci hráčů v reprezentaci řešil i Nedvěd

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 22:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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