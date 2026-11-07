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Neymar odchází bez titulu mistra světa, přesto se ctí. Cafu vyzdvihl jeho reprezentační odkaz

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Neymar se s brazilskou reprezentací rozloučil po nejhorším mistrovství světa od roku 1990. Podle legendárního kapitána Cafua by se však jeho éra neměla posuzovat pouze podle chybějícího zlata: osmdesát gólů a osmapadesát asistencí jsou čísla, která sama vyprávějí velký příběh.
Neymar odchází bez titulu mistra světa, přesto se ctí. Cafu vyzdvihl jeho reprezentační odkaz

Neymar odchází bez titulu mistra světa, přesto se ctí. Cafu vyzdvihl jeho reprezentační odkaz

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 21:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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