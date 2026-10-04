Dušičkové srdíčko na hrob: Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem

Dušičkové srdíčko na hrob je krásnou alternativou ke klasickému věnci nebo dušičkovému koši. Pomocí tohoto návodu na výrobu dušičkového srdíčka na hrob zvládnete dušičkovou výzdobu během chvíle.
Dušičkové srdíčko na hrob
Dušičkové srdíčko je pěknou alternativou ke klasickým dušičkovým věncům, dušičkovým miskám nebo dušičkovým košíkům. Oproti běžným dušičkovým dekoracím působí něžně a osobně. Vyrobit ho přitom zvládnete svépomocí z několika kusů větviček chvojí a přírodních materiálů. Podívejte se, jak vytvořit jednoduchou dušičkovou dekoraci krok za krokem. DYI – Dušičkové srdíčko na hrob. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dušičkové srdíčko jako osobní výzdoba na hrob
Symbol srdce v sobě nese tichou vzpomínku a hluboké vyjádření lásky k těm, kteří už tu nejsou s námi. Nemusí přitom působit přeplácaně nebo smutně. Nejlépe vypadá, když je vyrobené z přírodních materiálů, které nasbíráte na
zahradě nebo během procházky.
Pro
dušičkovou výzdobu ve tvaru srdce se skvěle hodí držet se tlumených podzimních barev, které působí přirozeně. U dušičkové výzdoby proto vsaďte spíše na střídmost, eleganci a vkus než na okázalost. Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžovo-červená. Vsaďte na luxusní bílou s tóny podzimu Co budete na dušičkové srdíčko potřebovat
Pro výrobu dušičkového srdíčka si předem připravte všechny potřebné pomůcky, ať máte při tvoření vše po ruce:
proutěný nebo slaměný základ ve tvaru srdce zelené větvičky túje, cypřiše, smrku nebo jedle šišky, mech, šípky a další podzimní plody sušené květiny podle vkusu floristický drát, zahradnické nůžky, tenké kleště, tavná pistole stužka nebo provázek, pokud bude srdíčko určeno k zavěšení
Korpus si můžete koupit v květinářství nebo hobby marketu, pro rustikálnější vzhled si ho zvládnete uplést i sami z ohebných proutků.
Čtěte také: Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím: 4 nápady, které zvládnete vytvořit sami Jaký základ pro dušičkové srdíčko zvolit? Proutěné srdce je základem pro přirozený vzhled dušičkového srdíčka velkou výhodou je, že část základu může zůstat záměrně viditelná Slaměné srdce díky své pevnosti a robustnosti je ideální pro výrobu větší dekorace snadno se do něj zapichuje a připevňuje další materiál, což oceníte u hustších aranžmá Srdce z větviček představuje nejlevnější a nejpřirozenější variantu perfektně se hodí pro rustikální a čistě přírodní styl Čtěte také: Dušičkový věnec na hrob zvládnete vyrobit doma. Stačí pár větviček a přírodniny ze zahrady Jak vyrobit dušičkové srdíčko krok za krokem Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem – Připravte si základ ve tvaru srdce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připravte si základ ve tvaru srdce
Velikost korpusu zvolte podle místa, kam bude dekorace položena. Pracujete-li se slaměným či polystyrenovým základem, obalte jej jutou, aby neprosvítala světlá barva.
Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem – Nastříhejte větvičky a chvojí. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Nastříhejte větvičky a chvojí
Nastříhejte si zelené větvičky a chvojí na přibližně stejně dlouhé kusy, aby se vám s nimi dobře pracovalo. Dbejte na to, aby nebyly příliš dlouhé oproti velikosti korpusu, jinak by srdce ztratilo svůj typický tvar a působilo neupraveně.
Čtěte také: Podzimní věnec z juty a přírodních materiálů: DIY návod krok za krokem Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem – Připevněte zelený základ. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připevněte zelený základ
Při výrobě dušičkového srdce můžete začít od špičky a postupovat po obvodu směrem k obloukům. Jednotlivé větvičky přikládejte ve stejném směru a pevně je omotávejte floristickým drátem tak, aby se na korpusu neposunovaly. Průběžně kontrolujte, zda zůstává čitelná silueta srdce.
Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem – Přidejte šišky, šípky a další přírodniny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Přidejte šišky, šípky a další přírodniny
Až bude korpus srdce připravený k aranžování, vyberte několik větších šišek jako dominantní prvek, přidejte šípky pro drobný barevný akcent a kousek mechu na změkčení přechodů. Pár sušených květů či travin doplní prázdná místa. Hlavní pravidlo při aranžování dušičkového srdíčka zní: nepřeplnit.
Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení Dolaďte srdíčko a připravte ho na hrob
Nakonec zkontrolujte, zda je
dušičková dekorace souměrná. Pokud bude srdíčko položené přímo na hrobě, můžete ho ze spodní části přichytit floristickým drátem nebo kolíkem, aby ho při silnějším větru neodneslo. Vedle srdíčka na hrobě se bude krásně vyjímat drobná skleněná lucerna. Jak vytvořit elegantní dušičkové srdce
Aby dekorace nepůsobila lacině, vyplatí se dodržovat tři základní aranžérská pravidla:
U výroby dušičkových dekorací vždy platí pravidlo: méně je více. Držte se střídmé palety dvou až tří hlavních barev, ideálně podzimních odstínů. Nechte vyniknout samotný tvar a strukturu proutí či chvojí.
Z hlediska barevnosti sáhněte po tmavě zelené, hnědé, vínové, tlumené oranžové a přírodní béžové. Vše dohromady vytvoří vkusný a čistý celek.
Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Fotogalerie: Inspirace na výrobu dušičkového srdíčka na hrob DIY dušičkové srdíčko na hrob. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
DIY dušičkové srdíčko na hrob. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
DIY dušičkové srdíčko na hrob. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
DIY dušičkové srdíčko na hrob. Foto: PlanetaZahrady.cz– vytvořeno pomocí AI Gemini
DIY dušičkové srdíčko na hrob. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tip redakce PlanetaZahrady
Aby dušičkové srdíčko působilo opravdu elegantně, nesnažte se zaplnit celý jeho povrch. Nechte část korpusu nebo proutků viditelnou a dekoraci soustřeďte pouze do jedné nebo dvou částí. Srdce tak zůstane krásně čitelné a nebude působit přeplácaně.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)