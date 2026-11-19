Zatímco Dani Alves tento týden objížděl Guatemalu, kde měl na programu snídani pro sportovce, Pochod pro Ježíše v Quetzaltenangu a bezplatný večer v Huehuetenangu, jeho manželka na Instagramu oznámila, že spolu nejsou. Joana Sanz, 34letá modelka z Tenerife, odpověděla sledujícím stručně. Není věřící, Alvesova současná náboženská praxe ji odrazuje a odloučení trvá už nějakou dobu právě kvůli ní. Moderátor Javi de Hoyos, kterého citují španělská média, krátce nato dodal, že pár zahájil rozvodové řízení. Manželství, které přečkalo zatčení, obvinění ze znásilnění, odsouzení i vězení, tak podle všeho ztroskotalo na tom, co přišlo až potom: na Alvesově „znovuzrození“.
Doma sama, on na pódiu
Joanina slova mají dvě vrstvy. První je osobní: víra, kterou nesdílí. Druhá je praktická a podle nás rozhodující. De Hoyos ji popsal tak, že Joana Alvesovu víru chápe, vadí jí ale způsob, jakým ji dnes žije. Podle moderátora „odevzdal život náboženství“, neustále cestuje a ona se cítí sama. Doma s dcerou Julietou, která se narodila loni v říjnu a které je teprve něco přes rok.
El Español nadepsal svou zprávu tak, že Joana „řekla dost“. Nešlo tedy o jednu hádku o Boha. Šlo o kalendář, ve kterém se rodina nevešla mezi Madrid, Gironu, Guatemalu a další zastávky.
Jedno je potřeba oddělit. Rozchod potvrdila sama Joana, rozvodové řízení zatím zmiňují španělská média s odkazem na de Hoyose. Pravomocný rozsudek ani soudní dokument veřejně dohledatelný není. Alves se k rozchodu přímo nevyjádřil, alespoň ne v ověřitelných zdrojích. Na svých vystoupeních dál mluví o Ježíši, vězení a duchovní svobodě.
Od pravého beka Barcelony k evangelikálním stadionům
Aby bylo jasné, jak velký je to obrat, stačí připomenout, kým Alves byl. Brazilec narozený v roce 1983 v Juazeiru prošel Sevillou, Barcelonou, Juventusem, PSG, São Paulem a mexickým klubem Pumas UNAM.
Oficiální profil FC Barcelona ho řadí mezi nejlepší pravé beky klubové historie: 431 zápasů, 24 gólů, tři triumfy v Lize mistrů a šest titulů v La Lize. Čeští fanoušci ho viděli naživo na podzim 2011, kdy s Barcelonou dvakrát nastoupil v základní sestavě proti Viktorii Plzeň. Na Camp Nou vyhráli Katalánci 2:0, v odvetě v pražském Edenu 4:0 a Alves odcházel ze hřiště v 70. minutě.
Dnešní Alves mluví jinak. Na pódiích vypráví, že „poznal Ježíše“ ve vězení a že skutečnou celou nebylo 14 měsíců vazby, ale čtyřicet let hříchu. Rád staví vedle sebe dvě čísla: miliony z fotbalu a zhruba 2 800 Kč měsíčně za práci ve věznici.
Podle deníku
El País začínal se svým svědectvím v malé evangelikální církvi Elim v Gironě u pastora Jimmyho Martína. Pak přišly velké akce: 2. května bohoslužba na madridském stadionu Metropolitano před zhruba 35 000 lidmi, v červnu kázání v Guatemale. Na žádný konkrétní sbor se neváže. Formálně vysvěceným pastorem podle dostupných zdrojů není. Přesnější je označení evangelikální řečník či kazatel.
Guatemala ho tento měsíc přivítala jako celebritu. Quetzaltenango ho jmenovalo „váženým hostem“ a předalo mu klíč od města. Alves z něj na místě udělal symbol, který má „otevírat srdce“. Příští pátek, 20. listopadu, je ohlášený bezplatný večer v San Salvadoru. Konec turné nikdo neuvádí.
Právě tady podle nás leží jádro rozpadu. Alvesova víra není soukromá modlitba před spaním. Je to veřejná role s itinerářem, letenkami a publikem, která funguje jako nová kariéra. A kariéra, která vyžaduje cestování, dopadá na rodinu stejně tvrdě, ať jde o fotbal, nebo o kazatelnu.
Srovnání s jinými bývalými fotbalisty to podtrhuje. Angličan Gavin Peacock, dřív hráč Chelsea a komentátor BBC, odešel studovat teologii a od roku 2012 působí jako pastor v Kanadě. Podle BBC s ním změnu sdílela manželka i děti. U Alvese tentýž přechod vrazil klín mezi manžele.
Žena, která zůstala, když ostatní odešli
Joanina reakce je o to ostřejší, že u Alvese vydržela i v nejhorších chvílích. Když ho policie v lednu 2023 zatkla v Barceloně kvůli obvinění ze znásilnění v nočním klubu, jejich vztah se otřásl v základech. V březnu 2023 oznámila rozchod ručně psaným prohlášením. Přesto ho dál navštěvovala ve vězení. V červnu téhož roku pro El País vysvětlovala, že nechce Alvese redukovat jen na to, co jejich vztah rozbilo, a že ho nechce nechat samotného v nejhorším okamžiku. Pár se nakonec dal znovu dohromady.
O to víc ji zasáhl jeden z Alvesových náboženských projevů, v němž zaznělo, že ho všichni opustili a zůstal mu jen Ježíš. Joana odpověděla veřejně: „Navštěvovala jsem tě, i když se na mě sesypal celý svět.“ Připomněla, že s ním trávila Vánoce a platila jeho účty a dluhy.
Ty nejsou jen řečnickou figurou. V říjnu španělská média popsala brazilské řízení kvůli dluhu zhruba 34,5 milionu korun, v jehož rámci soud zablokoval Alvesovu farmu a další majetek v São Paulu. S rozvodem to přímo nesouvisí. Vysvětluje to ale, proč Joana mluví o penězích stejně hlasitě jako o víře.
Kritiku má Alvesův nový příběh i mimo rodinu. Antropolog náboženství Antonio Montañés Jiménez pro El País varoval, že veřejné svědectví o vykoupení může odpolitizovat téma sexuálního násilí a fungovat jako očista bez skutečného vyrovnání se společností. Pastor Martín naopak tvrdí, že od Alvesova vystoupení chodí do jeho církve víc lidí.
Od zatčení k druhému rozchodu
Celý příběh se odehrál během necelých čtyř let:
Datum Událost 2017 Svatba Alvese a Joany Sanz na Formenteře 20. ledna 2023 Zatčení v Barceloně, vazba 15. března 2023 První veřejné oznámení rozchodu 22. února 2024 Odsouzení na 4 roky a 6 měsíců březen 2024 Propuštění na kauci zhruba 25 milionů Kč 28. března 2025 Odvolací soud rozsudek ruší a Alvese zprošťuje 7. října 2025 Narození dcery Juliety květen až listopad 2026 Velké evangelikální akce v Madridu, Guatemale a Salvadoru listopad 2026 Joana potvrzuje nový rozchod, média hlásí rozvodové řízení
První instance v Barceloně Alvese odsoudila za znásilnění a jako polehčující okolnost uznala, že už během vyšetřování složil odškodnění zhruba 3,7 milionu korun. Katalánský nejvyšší soud verdikt o rok později zrušil. V
rozsudku TSJC se uvádí, že nebylo možné překonat presumpci neviny. Soudci poukázali na nesrovnalosti a rozpory v původním odůvodnění a podle agentury AP i na rozdíly mezi výpovědí ženy a kamerovými záznamy. V Česku o zproštění věcně informovala ČTK, výraznější veřejnou debatu ale nevyvolalo. Co bude s dcerou
Žádná dohoda o péči o Julietu ani o majetku zatím zveřejněna nebyla. Španělské právo v takových případech řeší rodičovskou odpovědnost, bydliště dítěte, styk s druhým rodičem a výživné, a to podle nejlepšího zájmu dítěte. Výživné musí být upravené i tehdy, když se rodiče dohodnou. Rozdělení majetku lze řešit zvlášť.
Alvesovy starší děti Daniel a Victoria z manželství s Dinorah Santanou, s níž se rozvedl v roce 2011, jsou dnes už dospělé. Do rozvodu s Joanou nevstupují.
Alves se v říjnu 2023 z vězení obracel k lidem, kteří ho podle něj opustili. Nejbližší z nich mezitím platila jeho účty, chovala jejich novorozenou dceru a čekala, až se vrátí z dalšího pódia. Tentokrát nečekala.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl