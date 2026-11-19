Čínské město Šen-čen se stalo dějištěm důležitých diplomatických událostí. Ve středu 18. listopadu tam na summitu asijsko-pacifické hospodářské spolupráce vystoupili představitelé Číny a Ruska. Pozornost se však soustředí především na následující den, kdy se mají k jednání sejít také s americkým prezidentem.
Plánované setkání je mimořádné především účastí tří mocností, jejichž vzájemné vztahy zásadně ovlivňují mezinárodní bezpečnost i světovou ekonomiku. Podle dostupných informací by hlavním tématem mělo být jaderné odzbrojení. Diskuse se však může dotknout také války na Ukrajině, konfliktu s Íránem, obchodních sporů nebo nových technologií.
Evropští představitelé sledují přípravy se znepokojením. Obávají se zejména možnosti, že by velmoci při vyjednávání upřednostnily vlastní strategické zájmy a bezpečnostní požadavky menších států by zůstaly na druhém místě.
V této souvislosti se objevuje přirovnání k jaltské konferenci z roku 1945. Tehdy se představitelé Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu setkali na Krymu a jednali o poválečném uspořádání Evropy. Jalta se později stala symbolem rozhodování velmocí o budoucnosti kontinentu.
Obavy se týkají především Ukrajiny
Nejcitlivější otázkou současných rozhovorů je budoucnost Ukrajiny a možné bezpečnostní uspořádání Evropy. Evropské země dlouhodobě zdůrazňují, že rozhodnutí o ukrajinském území a bezpečnostních zárukách nemohou vznikat bez zapojení samotné Ukrajiny.
Někteří evropští politici proto upozorňují na rozdíl mezi diplomatickým řešením konfliktu a případnou dohodou, která by fakticky uznávala rozdělení Evropy na sféry vlivu.
Finský prezident Alexander Stubb v této souvislosti připomněl dva odlišné přístupy k evropské bezpečnosti. Jeden se opírá o mocenské rozdělení kontinentu, druhý o suverenitu států a respektování jejich hranic. Právě druhý princip je důležitý pro menší evropské země.
Napětí ještě zvyšují rozpory v tom, jak jednotlivé strany popisují dosavadní diplomatická jednání. Zatímco podle americké strany se rýsuje možnost širšího zapojení evropských představitelů do rozhovorů s Ruskem, z Moskvy zaznělo odlišné vyjádření. Ani základní rámec dalšího vyjednávání tak zatím není jednoznačný.
Ve středu mezitím vystoupil čínský prezident s výzvou k otevřenému mezinárodnímu obchodu a kritikou protekcionismu. Ruský prezident ve svém projevu kritizoval západní sankce a prezentoval je jako neúčinný nástroj hospodářského tlaku. Jde však o politická stanoviska jednotlivých představitelů, nikoliv o neutrálně potvrzené hodnocení jejich skutečných důsledků.
Vedle setkání v Číně se připravují také další diplomatické rozhovory v Evropě. V Berlíně se mají sejít američtí vyjednávači se zástupci Ukrajiny a evropských partnerů, aby koordinovali další postup při jednáních o válce.
Pro Českou republiku je důležitý zejména bezpečnostní rozměr celé události. Případná dohoda o budoucnosti Ukrajiny nebo evropském bezpečnostním uspořádání by mohla ovlivnit fungování NATO, postoje evropských států i dlouhodobé vztahy s Ruskem.
Zatím však neexistuje potvrzená dohoda tří mocností o rozdělení vlivu v Evropě. Přirovnání k nové Jaltě vyjadřuje především obavy části evropských politiků a diplomatů.
Rozhodující proto nebude samotné setkání, ale to, zda po něm vzniknou konkrétní závazky a jakou roli při případném vyjednávání dostanou Ukrajina a další evropské státy.
Použité zdroje: topky.sk, reuters.com