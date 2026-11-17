Jak zazimovat zahradní kohoutky? Pouhé odpojení hadice nestačí, voda může zamrznout a potrubí poškodit. Podívejte se, jak na správné zazimování zahradního kohoutku krok za krokem.
Správné zazimování zahradního kohoutku ušetří spoustu starostí
Práce na zahradě v těchto dnech pomalu končí, ale na jednu důležitou věc se nesmí zapomenout. Správné zazimování venkovního vodovodního kohoutku. Je to věc, která se používá prakticky do posledního dne prací na zahradě. Jenže ve chvíli, kdy už máte zahradu připravenou na zimní měsíce, se na jeho zazimování jednoduše zapomene.
Mnozí nechají připojené hadice, jiní je alespoň odpojí v dobré víře, že takto zazimování stačí. Pravdou je, že samotné odpojení hadice stačit nemusí. Pokud v potrubí zůstane zbytková voda a zmrzne, vlivem rozpínání ledu může popraskat nejen vodovodní kohoutek, ale také část vodovodního rozvodu ve zdi nebo pod zemí.
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Proč nestačí pouze zavřít kohoutek?
Voda při zmrznutí zvětšuje svůj objem a pokud zůstane v potrubí, může vytvořit velký tlak na stěny, čímž je může poškodit. Následky se nemusí projevit hned. Po zimě můžete vodu otevřít a zjistit, že voda uniká uvnitř zdi až po několika dnech, kdy už je na zdi vlhký flek.
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Jak správně zazimovat zahradní kohoutek?
Nejdříve odpojte zahradní hadici, postřikovače, rychlospojky a další příslušenství. Vypusťte veškerou zbytkovou vodu a uložte ji na místo, kde nebude vystavena mrazu.
U běžného kohoutku vypněte hlavní uzávěr vody, který bývá zpravidla umístěný ve sklepě nebo technické místnosti. Poté otevřete venkovní kohoutek, aby z něj mohla vytéct zbytková voda. Moderní zahradní kohoutky jsou vybavené vypouštěcím ventilem. Pokud jej máte, použijte ho podle konstrukce instalace.
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Jak zazimovat nezámrzné kohoutky?
Nezámrzné kohoutky jsou oproti klasickým samozřejmě bezpečnější, ale i ty jsou zkonstruované tak, aby se po uzavření vypustila voda z jejich vnitřní části. Bezpečně a správně fungují pouze za předpokladu, že na nich nezůstane připojená hadice či jiná spojka, která brání odtoku vody. Při zazimování nezámrzných kohoutků se řiďte návodem konkrétního výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.
Nezapomeňte na čerpadlo
Před zimou vyprázdněte také všechny nadzemní zavlažovací hadice, postřikovače a přenosné rozvody. Zavlažovací jednotky a časovače odpojte dle pokynů výrobce a uložte na místo, kde nehrozí mráz.
U zavlažovacího systému nezapomeňte vypustit vodu ze všech větví. Některé systémy jsou vybavené vypouštěcí ventily, jiné se vypouštějí pomocí kompresoru. Stejně tak nezapomeňte zazimovat ani zahradní čerpadlo. Vypusťte z něj vodu podle návodu a uložte na místo chráněné před mrazem.
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Pomůže izolační kryt?
Na venkovní kohoutek můžete nasadit speciální izolační kryt, který omezuje působení chladu. Ale u běžného kohoutku nenahrazuje uzavření vnitřního přívodu ani vypouštění vody z části potrubí, které je vystaveno mrazu.
Tip redakce Planeta Zahrady
Zazimování venkovní vody neodkládejte na dobu, kdy už venku hrozí silnější mrazy. Doporučuji už nyní projít všechna místa, kde máte na zahradě přívod vody a zkontrolovat kohoutky u garáže, dílny nebo chalupy. Na tyto méně používané vývody se často zapomíná a náklady na případnou opravu by zjara mohly šplhat do tisíců.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)