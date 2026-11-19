Březen 2026, jarní aukce českého obchodníka Bankovky.com. Položka číslo 472 má v katalogu prostý popis: „100 Koruna 1993, náhradní série Z 01, perfektní zachovalost“. Vyvolávací cena činila 2 000 Kč. Podle výsledků zveřejněných na portálu NumisBids se dražba zastavila na 40 000 Kč, tedy na čtyřsetnásobku nominálu. Takový kus může ležet v obálce po babičce, v krabici od bot nebo mezi dopisy z devadesátých let. Rozhoduje kombinace ročníku, série a stavu, kterou si ověříte doma během minuty.
Stokoruna z roku 1993 a série Z 01: znaky, které hledat
Hledaná bankovka nese na líci portrét Karla IV., na rubu pečeť Univerzity Karlovy a měří 140 × 69 mm. Vyhláška č. 158/1993 Sb. ji popisuje včetně lokálního stupňovitého vodoznaku s panovníkovou podobiznou a okénkového ochranného proužku s mikrotextem „100 Kč“. Dole na rubu stojí jméno tiskárny: Thomas De La Rue and Company Limited. Už tenhle údaj prozrazuje britský původ.
Při kontrole sledujte především:
letopočet 1993 na lícové straně, označení série Z 01, které tvoří velké písmeno a dvojmístné číslo na samém začátku čísla bankovky, za nimi následuje šestimístné pořadové číslo, vodoznakové pole na rubu bez grafického symbolu „K“ v pravé dolní části.
Písmeno Z ukryté kdesi uprostřed pořadového čísla nic neznamená. Série je umístěna na rubu vpravo dole a podruhé svisle u levého nepotištěného okraje. Pokud tam čtete „A 01“ až „A 70“, máte v ruce běžnou stokorunu. Narazíte-li na „Z 01“, vyplatí se zpozornět.
Symbol „K“ slouží jako rychlý filtr. Pozdější stokoruny s letopočtem 1995 a mladším ho na rubu mají, nejstarší emise nikoli.
Česká národní banka vymění stovku, sběratelský trh platí desetitisíce
Stokoruny vzoru 1993 pozbyly platnosti 31. ledna 2007, zároveň s nejstaršími dvousetkorunami a pětisetkorunami. V obchodě s nimi nezaplatíte, centrální banka je však dál přijímá. Podle
návodu ČNB k výměně neplatných peněz probíhá výměna českých bankovek vzoru 1993 v hodnotách 100, 200, 500, 1 000 a 5 000 Kč do odvolání. Banka nepředpokládá, že by ji ukončila dříve než při přijetí eura.
Od 1. července 2024 se výměna omezila na pražské ústředí a pracoviště v Hradci Králové, Brně a Ostravě. Úředník na přepážce řeší zákonnou směnu, a tak za každou stovku vyplatí stovku. Sběratelskou prémii centrální banka nezohledňuje, vzniká až mezi numismatiky, ve výkupnách a v aukčních síních.
Proto podle nás nesmí majitel se stokorunou Z 01 zacházet jako s obyčejnou neplatnou bankovkou. Jediný chybný krok u okénka znamená vzdát se částky, za kterou se dá pořídit ojetá škodovka. Doporučujeme projít všechny staré stokoruny vzoru 1993 dřív, než se vydáte na pobočku.
Britský tisk a záhadný náklad: odkud se bere vzácnost Z 01
Mladá Česká republika v roce 1993 objednala část bankovek v zahraničí. Padesátikoruny, stokoruny a pětisetkoruny tiskla britská firma De La Rue. Podle Pavla Hejzlara z firmy AUREA Numismatika, kterého citoval web TN.cz, označovala série Z bankovky, jimiž tiskárna nahrazovala vadné archy zachycené před expedicí. Standardní řadou byla série A. Vyhradit si po dohodě s objednatelem zvláštní náhradní řadu bylo podle Hejzlara obvyklou praxí.
Do oběhu se dostal jen zlomek těchto kusů. Kolik jich přesně bylo, ve veřejně dostupných zdrojích dohledat nelze, a sběratelé tak pracují s nejistotou, která cenu spíš přiživuje. Poptávka je stálá, nabídka sporadická.
Kolik prémie vzácnost přidává, ukazuje katalog
PapirovaPlatidla.cz. Běžná stokoruna série A 01 až A 70 tam stojí 120, 180 nebo 360 Kč podle stupně zachovalosti 2, 1 a N. U série Z 01 uvádí tentýž katalog 10 000, 15 000 a 25 000 Kč. V obou nižších stupních tedy náhradní varianta převyšuje řadovou bankovku zhruba třiaosmdesátkrát, v neobíhaném stavu asi devětašedesátkrát. Březnová aukce posunula poměr na přibližně stojedenáctinásobek. Ceny v praxi: proč jedna Z 01 vynese 9 999 Kč a druhá 40 000 Kč
Katalog nabízí orientaci, skutečné obchody ukazují, jak široké je rozpětí. Na Aukru se v dubnu 2022 prodala stokoruna Z 01 za 10 200 Kč. V červenci téhož roku šla jiná za 9 225 Kč po souboji čtrnácti přihazujících, prodávající ji popsal jen jako „stav viz foto, nečištěné“. Letos 7. března pak na stejném tržišti změnil majitele kus označený jako „oběhový ale velmi hezká“, a to za 9 999 Kč.
O dva týdny později vynesl neobíhaný exemplář ve specializované aukci čtyřnásobek. Rozdíl dělá hlavně zachovalost. Neobíhaný stav, značený N nebo UNC, předpokládá bankovku bez přehybů, ohnutých rohů a skvrn, bez natržení a stop po manipulaci. Kus, který prošel peněženkami, mívá změklý papír, zašpiněné hrany a ohmatané rohy. AUREA ve svých odpovědích na časté dotazy připomíná, že hodnocení stavu posuzuje čistotu, absenci trhlin i jakékoli poškození.
Druhým činitelem je prostředí. Specializovanou aukci sledují vážní sběratelé a jejich vzájemné přihazování dokáže katalog překonat. Že březnový výsledek nebyl náhodou, dokládá aukce Filatelie Klim z listopadu 2022, kde stokoruna Z 01 dosáhla 41 000 Kč.
Pozor na nabídkové ceny. Na Aukru visí od konce srpna oběhová Z 01 za 12 999 Kč v režimu „Kup teď“, za tuto částku ji ale zatím nikdo nekoupil.
Stokoruna má v tuzemské numismatice i dražší sourozence:
Bankovka Katalog (stav 2 / 1 / N) Doložená realizace 100 Kč 1993, série A 01 až A 70 120 / 180 / 360 Kč bez údaje 100 Kč 1993, série Z 01 10 000 / 15 000 / 25 000 Kč 9 225 až 40 000 Kč 50 Kč 1993, série Z 01 15 000 / 25 000 / 35 000 Kč bez údaje 200 Kč 1993, proužek „REPUBLIQUE DU ZAIRE“ 220 000 / 600 000 / 900 000 Kč 950 000 Kč (Filatelie Klim, 2022)
Padesátikoruna z náhradní řady se v katalogu drží o kousek výš. Dvousetkoruna s chybně vloženým ochranným proužkem určeným pro zairskou měnu hraje úplně jinou ligu. Platí přitom totéž pravidlo: hodnotu nese přesně vymezená varianta, samotné stáří bankovky nestačí.
Máte doma Z 01? Uchování a cesta k ocenění
Nalezenou bankovku nepřekládejte, nečistěte, nežehlete ani nelaminujte. Každý nový přehyb ji posouvá o stupeň zachovalosti níž, a tím i o tisíce korun. Vložte ji rovně do archivního obalu z polyesteru, polypropylenu nebo polyethylenu. Měkkému PVC se vyhněte, protože časem uvolňuje látky, které papír poškozují. Před tímto plastem varuje muzeum kanadské centrální banky (Bank of Canada Museum) stejně jako konzervátoři z knihovny Illinoiské univerzity. Obal pak uložte naplocho a mimo dosah přímého světla, tepla a vlhka, sklep ani půda tedy nepřicházejí v úvahu.
Potom vyfoťte líc, rub, detail série Z 01 a vodoznakové pole a porovnejte bankovku s katalogem. S fotografiemi oslovte alespoň jednu specializovanou firmu:
Bankovky.com nabízí výkup, komisní prodej s poplatkem do 10 % a aukce přes systém LiveBid. Kontaktními osobami jsou Aleš Kohout a Pavel Hejzlar. AUREA Numismatika poskytuje bezplatnou nezávaznou konzultaci a nabízí přímý výkup i zařazení do aukce. Macho & Chlapovič sídlí v pražské Biskupské ulici č. 8, oceňuje zdarma a radí, zda zvolit dražbu, nebo okamžitý prodej.
Aukro poslouží hlavně k porovnání ukončených nabídek, odborné ocenění nenahradí.
U opravdu pěkného kusu podle nás dává větší smysl aukce nebo komisní prodej. Konkurence kupců má šanci posunout cenu nad katalog, kdežto okamžitý výkup bývá logicky nižší než konečná aukční realizace. Počítejte také s tím, že kupující platí u firmy Bankovky.com dražební přirážku 20 %. Pokud tedy v dražbě padne 40 000 Kč, kupec zaplatí víc a prodávající dostane méně, než uvádí výsledková listina. Kdo bankovku koupil, se nedozvíte, dražba probíhá anonymně.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková