Hodinky odložené v šuplíku po dědečkovi bývají většinou obyčejné Primky za pár tisícovek. Jedna výjimka však ve sběratelské komunitě vyvolává mimořádný zájem. Prim Orlík vznikl v roce 1965 na objednávku Ministerstva národní obrany a novoměstská Chronotechna jich podle výrobce dodala zhruba tři stovky, každý s pořadovým číslem na zadním víku. Sběratel Václav Reischl pro Novinky uvedl, že cena Orlíku může vyšplhat nad milion korun. Týdeník E15 zmiňuje u sběratelských modelů dokonce až 1,5 milionu. Pokud tedy v rodině sloužil potápěč, výsadkář nebo zpravodajec, vyplatí se otevřít krabičku a podívat se na číselník pozorněji. Prozradí totiž víc, než by člověk čekal.
Armádní Orlík: tři stovky kusů pro výsadkáře, potápěče a zpravodajce
Továrna v Novém Městě nad Metují začala náramkové hodinky sériově vyrábět v roce 1949. Podle Primu to tehdy dokázalo jen osm zemí světa. Z dílen později vyšly modely Spartak, Diplomat nebo Sport. V 70. a 80. letech zaměstnávala firma až 2 500 lidí a ročně expedovala půl milionu až 750 tisíc hodinek.
Orlík do této masové produkce nezapadal. Armáda chtěla odolné hodinky pro potápěče, pro příslušníky 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově a pro vojenskou zpravodajskou službu. Objednala 600 kusů. Závod podle webu ProstěPrim dodal polovinu.
Výroba se zadrhla na penězích i na materiálu. Pouzdro z nerezové oceli bylo drahé a ocel se musela nakupovat v zahraničí, jak připomínají Seznam Zprávy. Komplikace přinášel i dovoz součástek a fabrika mezitím přecházela na novější strojky. Orlíky se tak vyráběly v podstatě jediný rok. Oficiální brožura Prim Orlík uvádí číslování od 001/1965 do 300/1965.
Z té hrstky se do dnešních dnů dochovalo jen několik desítek exemplářů. Archivní vysvětlení, proč tak málo, zdroje nenabízejí. Dá se ale předpokládat, že hodinky v terénu zkrátka dosloužily. Brožura jim přisuzovala životnost pět let při používání a deset let při skladování. Opotřebení, ztráty a opravy pak zbytek série prořídily.
Matně černý číselník jako první stopa k pokladu
Ciferník je u Orlíku nejrychlejší vizuální vodítko. Původní kusy mají matně černý číselník se světlým, šedobílým tiskem, výrazné indexy a ručky natřené svítivou barvou RSB-3. Svítivá značka sedí i na otočném kroužku. Aukční katalog European Arts u kusu číslo 174 popisuje také bombírované poniklované ručky se svítící hmotou.
Svítivá barva byla radioaktivní. Dobové doporučení radilo hodinky na noc sundávat, což dnes působí kuriózně, ale k armádní výbavě šedesátých let to patřilo.
Aby černý ciferník skutečně ukazoval na poklad, musí s ním ladit i ostatní díly. Kontrolní seznam vypadá takto:
zadní víko s pořadovým číslem a rokem ve formátu 001/1965 až 300/1965, pouzdro z nerezové oceli s otočnou lunetou a velkou korunkou, ručky odpovídající typu a se stejnou patinou svítivé hmoty jako indexy, strojek Prim kalibr 50, v aukčním popisu uváděný jako typ O-51 s nárazuvzdorným uložením Incabloc, celková původnost dílů, ideálně doložená krabičkou nebo papíry.
Varovné signály se dají zachytit i bez lupy: ciferník vypadá čerstvěji než pouzdro, na víčku chybí armádní číslo, korunka nebo luneta připomínají jinou generaci. U podezřele drahých inzerátů by kupec neměl spoléhat jen na fotografii.
Od 156 tisíc k milionovým odhadům
Nejstarší veřejně doložený prodej pochází z roku 2013. Orlík číslo 174 se tehdy v aukci European Arts vydražil za 156 000 Kč včetně provize, jak zaznamenal Artplus. Magazín iEuro později popsal strmý vzestup: zhruba 60 tisíc v roce 2013, 200 tisíc o pět let později a nakonec kolem 600 tisíc korun. Milionové částky pak zaznívají z úst sběratelů a v odborných odhadech.
Pro srovnání: běžnější modely z téže továrny se pohybují v úplně jiných cenových patrech.
Model Orientační cena Co ji určuje Orlík (1965) vyšší statisíce, u špičkových kusů odhady přes milion Kč armádní původ, číslování, několik desítek dochovaných kusů Spartak K25 (1955) kolem 80 000 Kč rané československé hodinky, původní kalibr K25 Sport (od 1968) jednotky až nižší desítky tisíc Kč generace, grafika ciferníku, původní díly běžná renovovaná Primka 5 až 10 tisíc Kč stav a nostalgie
U Spartaku eviduje AntikPrim prodaný kus za 80 000 Kč se strojkem K25 a stoprocentně originálními součástkami. Na Aukru se v lednu 2026 nabízel Spartak K25 s krabičkou za 76 300 Kč, ale aukce skončila bez příhozu. Sporty se v nabídkách objevují od zhruba 1 300 Kč za Sport II po 20 tisíc za lepší kusy první generace. Inzeráty kolem 50 tisíc existují, prodej za takovou sumu však doložený není.
Ceny táhne nahoru hlavně domácí komunita takzvaných primkařů. Na mezinárodním portálu Chrono24 se běžné vintage Primky prodávají za nižší stovky eur, tedy za jednotky tisíc korun. Vysoké částky tam mají spíš novější limitované edice a reedice Orlíku. Ty je potřeba přísně oddělit od armádního originálu z roku 1965.
Pro představu: sovětské vojenské a kosmické hodinky Poljot Strela s kalibrem 3017 se na Chrono24 nabízejí zhruba za 65 až 115 tisíc korun. Orlík je tedy v českém prostředí podobným vojenským grálem, jen s mnohem užším okruhem kupců. Podle nás je to jeho silná i slabá stránka zároveň. Poptávka stojí na domácí nostalgii, kterou ale jen tak něco nevyvane. Výroční zpráva Eltonu přitom upozorňuje na ochlazení trhu s luxusním zbožím, takže automatický růst cen nikdo garantovat nemůže.
Primky v šuplíku? Leštění počká
Kdo doma objeví podezřelé černé hodinky, měl by nejprve zpomalit. Hodnota se váže na tovární díly a shodu s výrobní dokumentací, takže nevhodný servis dokáže sběratelský kus znehodnotit během jednoho odpoledne.
Rozumný postup začíná fotografiemi ciferníku, víčka, korunky i boků pouzdra. Pak je dobré dohledat krabičku, řemínek a jakékoliv doklady. Výměnu sklíčka, ruček nebo číselníku je vhodné odložit, stejně jako leštění pouzdra. Patina k autenticitě patří.
Pravost v Česku ověřuje například Libor Hovorka z portálu AntikPrim. Jeho certifikát původnosti stojí 1 000 Kč a posuzuje typ, přibližný rok výroby, originalitu dílů i příslušenství. Stejný portál zprostředkovává nákup a prodej československých hodinek. U mimořádného kusu podle nás dává smysl i aukční síň, kde se cena vytvoří veřejně a před očima sběratelů.
Renovaci nabízí výrobce i servis ProstěPrim. U běžných Primek je to dobrá cesta, jak vrátit hodinky na zápěstí. U potenciálního Orlíku nebo raného Spartaku má smysl teprve po posudku.
Nové Město nad Metují drží odkaz Primu dál
Hodinky se v Novém Městě nad Metují vyrábějí i dnes. Pokračovatelem Chronotechny je Elton hodinářská, kterou v roce 2025 koupila společnost MPM-Quality. Spory o značku tím skončily a na trhu vystupuje jediný Prim.
Kdo chce Orlík nebo Spartak vidět naživo, může zamířit do městského muzea. Stálá expozice nabízí přes 120 exponátů, včetně prototypů Spartaku a různých generací Sportu. Muzeum ji označuje za jedinou stálou výstavu hodinek a hodin Prim v republice.
Na zadním víku stačí jediný řádek, třeba 087/1965, aby se z rodinné památky stala položka aukčního katalogu. Upozornění k údajům: zdroje se rozcházejí v počtu dochovaných Orlíků (ProstěPrim uvádí zhruba 60, Novinky asi 70) a částka přes milion je odhad sběratelů, veřejně doložený prodej nad tuto hranici se nám dohledat nepodařilo. Ciferník funguje jako první vodítko, výslednou cenu však potvrdí teprve shoda všech původních dílů s výrobní dokumentací.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková