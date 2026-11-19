Stůl, papíry s návrhy a muž, který se rozmluví o tom, co všechno v jeho novém domě nesmí chybět. Makhmud „Mach“ Muradov, 36letý uzbecký bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 30-8-0, mluví o posilovně a o doladěných detailech. Pak se vedle něj ozve druhý hlas. „Já bych si s dovolením převzala slovo, protože jsem také vymyslela pár věcí, které jsem si prosadila,“ říká ve videu jeho žena Sabina; její slova přepsal slovenský web Šport Správy. Následoval seznam, který se posilovně nepodobá ani vzdáleně. Kolik dní přitom Muradovovi zbývá do příštího zápasu, spočítala redakce MMAmag z oficiálního programu OKTAGONu MMA.
Na začátku byl prázdný pozemek
Celé to začalo kusem země. „Nevěřím. Zatím jen kus země, ale jednou místo, kterému budeme říkat domov. Jak se staví sen může začít,“ napsala Sabina Karásková k příspěvku na Instagramu, jehož znění přepsala 23. října 2026 TV Nova. O několik týdnů později přišlo video ze schůzky s architektem a stavební firmou a v něm Muradovova věta „Nedávno jsme koupili pozemek“, jak jeho slova 17. listopadu 2026 zaznamenaly Šport Správy. Karásková je influencerka známá z reality show Love Island; podle Markízy vstupovala do roku 2026 s novým příjmením po svatbě s bojovníkem. V databázi Sherdog, do které redakce MMAmag nahlédla, je Muradov ke 19. listopadu 2026 veden ve střední váze s bilancí 30-8-0.
Jenže zatímco Muradov v tom videu mluvil hlavně o jedné věci, jeho žena si připravila vlastní seznam, který s posilovnou nemá nic společného.
Posilovna uvnitř, posilovna venku a pak přišla ona
„Nebude chybět ani fitko a dneska jsme doladili poslední detaily,“ hlásí ve videu Muradov. Pak se do popisu návrhů vloží Karásková a vypočítá své: „Třeba okno v kuchyni a otevřený obývák. To je za mě úplná topka.“ Scéna končí pohledem na finální návrhy a větou „Takže jdeme na to, začíná se stavět.“ Všechny citace pocházejí z videa zveřejněného v listopadu 2026 na sociálních sítích páru a do textu prošly přes přepisy webu Šport Správy a serveru Volný.cz.
|Prvek domu
|Kdo ho uvedl
|Jak ho popsal
|Vnitřní posilovna
|Muradov
|„nebude chybět ani fitko“
|Venkovní posilovna
|architekt Martin Šimek
|zázemí pro každodenní trénink
|Okno v kuchyni
|Karásková
|„úplná topka“
|Otevřený obývák
|Karásková
|věc, kterou si prosadila
Jak má ten bílý kubus vypadat, popsal muž, který ho kreslil.
Bílý kubus, který podle architekta nemá nikoho oslnit
Architekt Martin Šimek z architektonického studia DBDA ve vyjádření, které převzala česká média, uvedl: „Dům jsme navrhli jako velkorysý bílý kubus, jehož srdcem je obytný prostor otevřený přes dvě podlaží, určený pro společný život rodiny, která je pro oba extrémně důležitá.“ Podle něj „vnitřní i venkovní fitness poskytují zázemí pro každodenní trénink a odrážejí význam sportu v životě MMA bojovníka“. Přáním bojovníka byl podle architekta „praktický a funkční domov bez okázalosti, který staví na první místo rodinu, sport a soukromí“. Velkorysý kubus bez okázalosti.
Otevřený obývák, který si prosadila Karásková, se přitom s obytným prostorem přes dvě podlaží potkává v samém popisu srdce domu. V rejstříkových výpisech, do kterých redakce MMAmag nahlédla, je Šimek u společnosti DBDA s. r. o. veden jako jednatel a společník. Podle informací, které o stavbě zveřejnila česká média, se jí ujme firma Nejstyl; tatáž firma je v projektu Proměny Arichteva uvedena jako zhotovitel rekonstrukce vily Veroniky a Bisera Arichtevových, za niž mluvil ředitel Petr Pollack.
Tři věci ale ve videu nezazněly ani jednou.
Čtyřicet dní do titulového zápasu a doma ani základy
Přesná lokalita, rozpočet, termín nastěhování. Volný.cz upozornil, že nic z toho ve videu nepadlo. Zato je tvrdě daný jiný termín: 29. prosince 2026 má Muradov nastoupit v Praze na turnaji OKTAGON 100 proti Krzysztofu Jotkovi, 37letému polskému bojovníkovi střední váhy s bilancí 30-6-0. Oficiální program OKTAGONu MMA, velké evropské organizace s československými kořeny, u zápasu uvádí duel o nesporného krále střední váhy. Od 19. listopadu 2026 do prvního gongu zbývá 40 dní.
Napřed klec, potom kolaudace. Fitko si Muradov uhlídal, okno v kuchyni mu vybral někdo jiný, a kolo, které tentokrát musí doopravdy vyhrát, se neodehraje u stolu s návrhy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek