Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím: 4 nápady, které zvládnete vytvořit sami

Vyrobte si originální dekoraci ke dveřím. Tyto 4 nápady zvládnete vytvořit sami a využít při nich můžete hlavně to, co už máte doma nebo najdete v přírodě. Tohle jsou podzimní dekorace ke vchodovým dveřím, které stojí za to letos vyzkoušet.
Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím je na podzim krásně rozzáří
Vchodové dveře jsou vůbec první věcí, kterou vaše návštěva uvidí. Vytvořit u vchodu příjemnou podzimní atmosféru neznamená utrácet za drahé hotové dekorace z hobbymarketu. Stačí se rozhlédnout po zahradě nebo vyrazit ven do přírody a posbírat přírodní materiály v podzimních barvách. Inspirujte se, jak vytvořit
podzimní dekoraci před dům. Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím vytvoříte snadno
Výhoda podzimního tvoření je, že věci, které pro něj potřebujete, máte doslova na dosah ruky. Využít můžete šišky, větvičky, dýně, kaštany, jeřabiny, šípky, spadané listí nebo sušené květiny. Není třeba nic kupovat. S přírodními materiály jde práce od ruky a výsledek působí přirozeně a útulně.
Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím – Podzimní věnec z větviček a přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 1. Podzimní věnec z větviček a přírodnin Co budete potřebovat: základ z proutí nebo pevnější větvičky šišky barevné listy šípky nebo jiné podzimní plody provázek nebo floristický drát Čtěte také: Podzimní věnec z juty a přírodních materiálů: DIY návod krok za krokem
Větvičky stočte do kruhu nebo využijte hotový proutěný základ. Pomocí tenkého drátku na něj postupně připevněte šišky, barevné listy a podzimní plody. Hotovou dekoraci doplňte jutovou stuhou a zavěste na vchodové dveře.
Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím – Dýně v dřevěné bedýnce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 2. Dýně v dřevěné bedýnce
Co budete potřebovat: menší dřevěnou bedýnku 2–4 dýně různých velikostí šišky větvičky sušené květiny nebo kukuřičné klasy LED světelný řetěz na baterie Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení
Do dřevěné bedýnky naskládejte dýně tak, aby byly pěkně vidět a tvořily přirozenou kompozici. Prázdná místa vyplňte šiškami, menšími větvičkami a sušenými květinami. Celou bedýnku umístěte na zem vedle dveří nebo na schod. Pro dokonalý efekt můžete mezi dýně a ostatní přírodní materiál vložit světelný řetěz, který dekoraci ve tmě nádherně rozzáří.
Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím – Lucerna s podzimní výzdobou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 3. Lucerna s podzimní výzdobou Co budete potřebovat: větší lucernu LED svíčku šišky kaštany mech nebo sušené listy Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší
Doprostřed lucerny umístěte LED svíčku a kolem ní volně naaranžujte mech, sušené listy, šišky a na závěr prázdná místa vyplňte kaštany. Výzdoba by neměla zcela zakrývat svíčku, aby večer při rozsvícení mohla vytvořit příjemnou hřejivou atmosféru.
Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím – Jednoduchý košík s podzimními větvičkami. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 4. Jednoduchý košík s podzimními větvičkami Co budete potřebovat: proutěný košík několik větviček šípky, jeřabiny nebo jiné podzimní plody sušené květiny případně dýni Čtěte také: Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci Jak na výrobu podzimního košíku krok za krokem
Do proutěného košíku naaranžujte delší větvičky a mezi ně zasuňte barevné listy a sušené květiny a prázdná místa vyplňte plody. Košík můžete postavit vedle dveří nebo na schod, kde přirozeně doplní podzimní výzdobu před vchodem.
Jednoduchý košík s podzimními větvičkami. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak sladit podzimní dekoraci u dveří
Při aranžování prostoru u vchodových dveří se vyplatí držet se jednoduchého pravidla. Zvolte maximálně 2 až 3 barvy, například hnědou, oranžovou a přírodní zelenou. Kombinací těchto nápadů vznikne ucelená podzimní dekorace, která bude působit útulným dojmem.
Tip redakce PlanetaZahrady
Podzimní výzdoba vypadá nejlépe, když nepůsobí přeplněně. Stačí jeden výraznější prvek u dveří doplněný několika přírodními materiály, které spolu barevně ladí.
Mohlo by se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)