Finská sauna svépomocí: Jak postavit saunu krok za krokem

Finská sauna je nepostradatelným doplňkem každého domácího wellness, ale její pořízení představuje velké finanční náklady. Podívejte se, jak postavit saunu svépomocí krok za krokem a ušetřit tisíce korun.
Jak postavit saunu svépomocí krok za krokem
Finská sauna je místem, kde si můžete odpočinout po náročném dni a kde bez sebemenší námahy obnovíte síly a načerpáte novou energii tyčka finská sauna má blahodárné účinky na psychiku, léčí nejrůznější neduhy, uzdravuje a uvolňuje svalové napětí.
Pokud toužíte po klidu, teple a regeneraci, vlastní sauna je tou nejlepší investicí, kterou můžete pro své zdraví učinit. Užívejte si blahodárné účinky saunování, kdykoliv během dne i večera. Vlastní sauna vám poskytne vše, co profesionální wellness centra, ale bez rušivých elementů.
Ať už přemýšlíte po venkovní sauně na zahradě nebo o menší variantě v interiéru, můžete si ji postavit svépomocí. S trochou pečlivosti, kvalitním dřevem a výběrem vhodných doplňků získáte místo, kam se budete chtít vracet po práci každý den.
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Co zvážit před stavbou sauny
Plánování a umístění sauny
Než se pustíte do stavby sauny svépomocí, je důležité rozhodnout se, zda chcete saunu postavit venku nebo v interiéru. Zatímco interiérová sauna se hodí do wellness místnosti, koupelny, ložnice nebo sklepa, venkovní sauna je skvělá v tom, že představuje příjemný kontrast s chladným vzduchem po opuštění sauny.
Doporučená velikost sauny pro pohodlné používání je 4–6 m², proto při plánování vnitřku sauny počítejte s dostatečným prostorem pro pohodlné lavice i kamna v závislosti na tom, kolik osob bude saunu současně používat.
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Materiál a izolace
Základem každé finské sauny je kvalitní dřevo. Nejčastěji se používá osika, olše nebo severský smrk. Tyto druhy dřeva totiž dobře snášejí střídání teplot a vlhkost. Pro výrobu konstrukce se ideálně hodí KVH hranoly, zatímco pro obložení vnitřních stěn se hodí palubky. Na lavice se hodí dřevo abachi, které je velmi příjemné i při vysoké teplotě.
Pro izolaci sauny se používá minerální vata o síle 80 až 100 mm a z vnitřní strany se překrývá hliníkovou parozábranou. Zvenku se používá difuzní fólie, která zabraňuje vlhkosti, ale umožňuje dřevu dýchat.
Z vnější strany můžete použít obložení dřevem, kamenem nebo saunu opatřit klasickou omítkou. To už záleží na vašich preferencích a na interiérovém či exteriérovém designu.
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Co je důležité vědět před stavbou finské sauny
Skladba stěny finské sauny
Stavba stěny u finské sauny má svá pravidla. Skládá se z vnitřních palubek, instalační mezery, hliníkové parozábrany na teplé straně izolace a následně izolace s vhodnou vnější skladbou. A jak je to s difuzní fólií? Tu bez dalšího nelze doporučit jako univerzální vrstvu mezi minerální vatou a obkladem – její umístění vždy záleží na celé konstrukci.
Kamna
Elektrická kamna musí zapojit kvalifikovaný odborník. Je třeba dodržet bezpečné odstupy od dřeva, předepsaný výkon a pokyny výrobce.
Větrání
Přívod a odvod vzduchu se navrhují podle konkrétního typu kamen a konstrukce sauny.
Podlaha u venkovní sauny
Před stavbou venkovní sauny je důležité myslet na pohodlí při saunování, tedy zajistit pevnou podlahu, ideálně z betonu. Pamatujte také na odvod vody a ochranu konstrukce před vlhkostí.
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Jak postavit finskou saunu krok za krokem
- Pro stavbu sauny je potřeba rovný a stabilní podklad. Pro interiérovou saunu stačí postavit dřevěný rošt, pro venkovní saunu doporučujeme použít betonové patky.
- Postavte rám z KVH hranolů tak, aby všechny rohy svíraly pravý úhel a celá základna byla v rovině.
- Na konstrukci z hranolů začněte připevňovat saunové palubky.
- Na palubky instalujte hliníkovou parozábranu a minerální vatu. Tu zakryjte difuzní fólií a obložte konstrukci dle zvoleného stylu.
- Namontujte skleněné bezpečnostní dveře.
- Instalujte kamna (v případě elektrických kamen přenechejte jejich zapojení na odborníkovi).
- Vyrobte lavice, opěrky a rošt na podlahu.
- Zajistěte správné odvětrávání.
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Povrchová úprava dřeva
Zatímco dřevo v interiéru sauny necháme bez povrchové úpravy, nebo jej můžeme ošetřit parafínovým olejem, dřevo v exteriéru je nutné ošetřit proti UV záření, vodě a plísním. Ideální je kombinace lazury a impregnace s UV filtrem. Ideální jsou voskové nebo olejové lazury, které dřevu umožňují dýchat, neodlupují se jako laky a snadno se obměňují dalším nátěrem bez nutnosti broušení.
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První saunování
Před prvním oficiálním saunováním proveďte zkušební testovací ohřev. Saunu vytopte na 80–90 °C a udržujte tuto teplotu po dobu 1,5 hodiny. Zkontrolujte těsnost dveří a funkčnost větrání. Pokud vše funguje, jak má, můžete zahájit první slavnostní saunování ve své vlastnoručně postavené sauně.
Nejčastější dotazy na téma: jak postavit finskou saunu svépomocí
Kolik stojí postavit saunu?
Cena sauny svépomocí závisí na velikosti, druhu dřeva, kamnech, izolaci a vybavení. Největší položkou bývají kvalitní saunová kamna, dveře a materiál na konstrukci. Důležité je připravit asi je dost počet ještě před zahájením stavby.
Z jakého dřeva postavit saunu?
Pro vnitřní obložení se používá například severský smrk, olše nebo osika. Na lavice je vhodné dřevo s nízkou tepelnou vodivostí například abachi je, které se při vysokých teplotách tolik nerozptyluje.
Jak silná má být izolace finské sauny?
Pro izolaci finské sauny se používá minerální izolace o tloušťce přibližně 80 až 100 milimetrů. Konkrétní řešení ale závisí na umístění sauny a konstrukci. Důležitá je také správně provedená hliníková parozábrana na tepelné straně izolace.
Jaká teplota má být ve finské sauně?
Tradiční finská sauna se ohřívá na teplotu mezi 80 až 100 °C. Konkrétní teplota závisí na konstrukci sauny, doporučení výrobce kamen a preferencích uživatelů.
Jak dlouho trvá postavit saunu svépomocí?
Menší saunu lze při dobré přípravě a dostatku času postavit během několika dnů. Doba stavby se prodlouží, pokud je potřeba připravit základy, upravit místo nebo řešit složitější elektroinstalaci.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než se pustíte do stavby sauny svépomocí, věnujte dostatek času náčrtu kvalitního návrhu a výběru kamen. Právě jejich výkon, správná izolace a dobře vyřešené větrání rozhodují o tom, zda se sauna rychle vyhřeje a bude bezpečně fungovat po dlouhé roky. Nešetřete na materiálu – kvalitní dřevo vydrží desítky let. Elektroinstalaci vždy svěřte odborníkovi.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)