DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení

Podzimní truhlíky 2026: Vsaďte na vřesy, okrasné trávy, chryzantémy a podzimní dekorace, které dodají oknům i balkonu hřejivou atmosféru.
Jak vytvořit moderní podzimní truhlík
Podzimní dny už se hlásí o slovo. Zatímco odpolední paprsky svítí na odkvétající letničky, chladná rána a mlha dávají jasně najevo, že zanedlouho odkvetou už i ty nejodolnější rostliny. A tak nezbývá nic jiného než se zaměřit na
podzimní výzdobu. Však už balkony, okenní parapety a prostor před vchodovými dveřmi volají po změně.
Truhlíky nevyhazujte! Stačí vyměnit klasické
letničky za otužilejší podzimní královny. Samotné vřesy nebo vřesovce jsou sázkou na jistotu, ale v truhlíku často působí poněkud nudně a osaměle. Tajemství úchvatné podzimní výsadby jako od mistra floristy přitom tkví v promyšlené hře kontrastu, barev a textur, které i z obyčejného truhlíku a nádoby vytvoří nepřehlédnutelnou dominantu každého vchodu a okna. Samotné vřesy už nikoho nenadchnou – Jak vytvořit moderní podzimní dekoraci. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini S čím vřesy nejlépe kombinovat?
Vřesy se skvěle kombinují s rostlinami, které mají podobné nároky na stanoviště.
Ke vřesům se dobře hodí
okrasné trávy, které dodají truhlíku vzdušnost, stříbřité starčeky, drobnokvěté chryzantémy nebo břečťan. Toto jsou navíc rostliny, které se do podzimní výsadby používají poměrně často. Kombinujte je s těmito dalšími rostlinami a vytvořte si podzimní dekoraci, která bude pastvou pro oči všech kolemjdoucích. Samotné vřesy už nikoho nenadchnou – Podzimní harmonie v tónech stříbra a purpuru. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Podzimní harmonie v tónech stříbra a purpuru
Stříbrná barva dodá v prostoru punc noblesy. Dominantou této výzdoby bude stříbřitý starček.
Co budete potřebovat: Růžový vřes, Stříbřitý starček, Drobnokvětou purpurovou chryzantému, Břečťan. Návod, jak vyrobit podzimní dekoraci do oken krok za krokem:
Na dno truhlíku nebo nádoby nasypte vrstvu keramzitu, která působí jako drenáž. Přidejte kvalitní zahradnický substrát pro kyselomilné rostliny.
Doprostřed zasaďte dominantní chryzantému a kolem ní rozestavte vřes spolu se starčekem.
Do přední části umístěte břečťan tak, aby mírně přepadával přes okraj. K tomu, aby břečťan vytvořil pěkné převisy, ho stačí zasadit mírně šikmo. Zeminu kolem rostlin lehce utlačte a zalijte.
Samotné vřesy už nikoho nenadchnou – Divoká louka na podzimním parapetu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní dekorace z kaštanů: Jak si vyrobit věnec, svícen a další dekorace z kaštanů krok za krokem Divoká louka na podzimním parapetu
Podzimní dekorace nemusí být pouze elegantní. Dopřejte svým truhlíkům strukturu, kterou dosáhnete například s libavkou.
Co budete potřebovat: Bílý vřesovec, Ostřici s jemnými zlatavými listy, Drátovec a libavku se zářivými červenými plody Návod, jak vyrobit podzimní truhlíky do oken krok za krokem:
Do nádoby s drenáží nasypte kvalitní substrát. Jako první zasaďte doprostřed okrasnou trávu, která vytvoří přirozený výškový bod.
Okolo ní rovnoměrně zasaďte bílý vřesovec v kombinaci se
stříbřitým drátovcem. Do mezer vsuňte libavku tak, aby její červené bobulky vynikly. Celou dekoraci můžete doplnit šiškami, okrasnými dýněmi nebo jinými podzimními dekoracemi, které najdete v přírodě. Tím vytvoříte divokou louku i v malé nádobě. Samotné vřesy už nikoho nenadchnou – Hřejivý kontrast s přepadávajícím břečťanem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci Hřejivý kontrast s přepadávajícím břečťanem
Proměňte své
podzimní truhlíky v dech beroucí dekoraci, která bude hrát v barvách podzimu. Co budete potřebovat: Červený vřes, Heucheru s vínovými listy, Drobnou okrasnou trávu, Pestrolistý břečťan. Návod, jak vyrobit trendy podzimní nádobu do oken krok za krokem:
Na dno truhlíku dejte drenážní vrstvu a nasypte kvalitní zeminu pro podzimní rostliny. Do zadní řady zasaďte heucheru a okrasnou trávu. Do přední části umístěte červený vřes a po stranách nechte prostor pro břečťan.
Rostliny v této podzimní dekoraci umístěte tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. Ještě teď na podzim se vám krásně rozrostou. Zeminu kolem kořenů upěchujte a dopřejte truhlíku mírnou zálivku. Jako dekoraci můžete použít na zeminu malé šišky.
Samotné vřesy už nikoho nenadchnou – Svěží podzimní elegán do stínu i polostínu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vytvořit podzimní dekoraci z toho, co najdete na zahradě: 5 elegantních nápadů Svěží podzimní elegán do stínu i polostínu
I prostory na severní či západní straně nemusí zůstat bez dekorace. Stačí vybrat takové rostliny, které zvládnou stín.
Co budete potřebovat: Fialový vřesovec, Hostii, Břečťan a bílou mini chryzantému. Návod, jak vyrobit přírodní podzimní truhlíky krok za krokem:
Do nádoby přidejte drenáž spolu se substrátem. Do středu umístěte hostii, která dodá výsadbě stálost. K ní přidejte fialový vřesovec spolu s bílou chryzantémou, čímž vynikne krásný barevný kontrast těchto rostlin.
Okraje truhlíků osázejte také břečťanem, čímž docílíte toho, že se celá kompozice sjednotí a uhladí. Nakonec zeminu jemně zalijte.
Samotné vřesy už nikoho nenadchnou – Další rostliny vykouzlí nádherné podzimní truhlíky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Často kladené dotazy: Jak vyrobit trendy podzimní truhlíky Jaké rostliny se hodí k vřesům?
K vřesům se hodí například břečťan, vřesovce, okrasné trávy, drobnokvěté chryzantémy, libavka nebo starček. Při výběru je důležité zohlednit nároky rostlin i jejich výšku, strukturu a barvu.
Jaké rostliny kombinovat do podzimního truhlíku?
Kombinujte rostliny různých výšek, tvarů i barev. Vřesy a chryzantémy doplňte okrasnými trávami, rostlinami s výraznými listy a převislým břečťanem.
Jak často na podzim zalévat truhlíky?
Podzimní truhlíky zalévejte méně často, ale nenechte zeminu úplně vyschnout. Které rostliny se hodí do podzimního truhlíku do stínu?
Truhlíky do stínu a polostínu můžete osázet hostou, břečťanem, heucherou nebo vřesovci.
Jak dlouho vydrží podzimní truhlíky?
Mnohé podzimní truhlíky mohou zůstat krásné až do prvních silnějších mrazů. Vždy záleží na počasí, stanovišti a vybraných rostlinách.
Tip redakce PlanetaZahrady
Nezapomeňte, že i podzimní truhlíky potřebují občasnou zálivku – zalévejte je raději méně často, ale důkladně, a to vždy, když mírně proschne horní vrstva zeminy.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)