Světový fotbal čeká v březnu příštího roku důležité rozhodování. O vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA se bude ucházet nejen její dosavadní prezident Gianni Infantino, ale také několik vyzyvatelů. Jedním z nich je osmašedesátiletý Japonec Kózó Tašima, který nyní oficiálně potvrdil svou kandidaturu.
Tašima není ve fotbalovém prostředí neznámou osobností. Od roku 2015 působí v Radě FIFA a v minulosti stál v čele japonské fotbalové asociace. Díky dlouholetému působení ve vedení fotbalových organizací má zkušenosti nejen s domácím, ale také s mezinárodním sportovním prostředím.
Svůj vstup do volebního souboje oznámil krátce před uzávěrkou přihlášek. Podle dostupných informací získal podporu pěti fotbalových svazů, jejich konkrétní názvy však při oznámení kandidatury neuvedl. Právě zajištění podpory jednotlivých národních asociací přitom představuje důležitou součást boje o vedení světového fotbalu.
Japonský funkcionář označil za jednu ze svých priorit zlepšení správy celé organizace. V souvislosti se současným vedením hovořil o potřebě větší transparentnosti a důslednějšího dodržování pravidel. Právě otázka důvěryhodnosti se v posledních měsících dostala do centra pozornosti kvůli kontroverzním rozhodnutím vedení FIFA.
Gianni Infantino čelil kritice mimo jiné za návrh, který počítal s prodejem části práv souvisejících s mistrovstvím světa soukromým investorům. Projekt nakonec po negativních reakcích stáhl a omluvil se za způsob jeho předložení a projednávání. Spor však otevřel debatu o tom, jakým způsobem má být světový fotbal řízen a kdo má mít rozhodující vliv na jeho komerční směřování.
Tašima přitom není jediným soupeřem současného prezidenta. Do volebního souboje se zapojují také Francouz Philippe Diallo, který je spojený s evropským fotbalovým prostředím, a bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega. Infantino tak podle současných informací bude čelit třem vyzyvatelům.
Významnou roli může sehrát rozložení podpory mezi jednotlivými kontinenty. Asijská fotbalová konfederace například již dříve vyjádřila podporu Infantinovi, přestože právě z Asie nyní přichází další kandidát na jeho funkci.
Volby jsou naplánovány na 18. března 2027 v marockém Rabatu. Teprve během následujících měsíců se ukáže, zda se některému z vyzyvatelů podaří získat dostatečně silnou koalici národních svazů, která by mohla současného prezidenta ohrozit.
Použité zdroje: sport.cz