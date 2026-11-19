Tisíce metrů kabelů zmizely ze staveb v Jihlavě. Tři muži způsobili škodu přes 400 tisíc
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Tisíce metrů kabelů zmizely ze staveb v Jihlavě. Tři muži způsobili škodu přes 400 tisícZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 19.11.2026 14:23
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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