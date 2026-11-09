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Máte na zahradě tyhle 2 rostliny? Za 15 minut z nich složíte vánoční hit před dům

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Listopadové odpoledne, brzy se šeří a u plotu svítí keř obsypaný červenými […]
Máte na zahradě tyhle 2 rostliny? Za 15 minut z nich složíte vánoční hit před dům

Máte na zahradě tyhle 2 rostliny? Za 15 minut z nich složíte vánoční hit před dům

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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