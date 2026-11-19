Společnost Mindsquared proto zakládá Intelligence Lab, který se zaměří na přesnější měření účinnosti reklamy, predikci obchodních výsledků i hodnocení sportovních partnerství.
Intelligence Lab propojuje mediální, spotřebitelská a obchodní data, aby značkám pomáhal porozumět tomu, co ovlivňuje jejich výsledky a kde mají prostor k růstu. Vedle vyhodnocování kampaní se zaměřuje na predikce a modelování scénářů, které umožňují lépe plánovat další investice.
„Klienti řeší konkrétní otázky: kam a kolik investovat, kterou kreativu nasadit nebo jakou hodnotu jim přináší sportovní partnerství. Proto jsme v Intelligence Lab vytvořili prediktivní platformu založenou na ekonometrickém modelování, prediktivní analytice a AI, čímž dokážeme vyhodnotit dosavadní výsledky a ukázat, co mohou přinést další kroky. A to nejen v oblasti mediálních investic, ale i kreativy a produktových atributů,“ říká Michal Šeda, který Intelligence Lab vede.
Když se zásah potkává s pozorností
Intelligence Lab propojuje jednotlivé úrovně účinnosti komunikace: koho reklama zasáhne, jakou získá pozornost a jak se promítne do vnímání značky a obchodních výsledků. Při plánování využívá přístup Total Reach, který umožňuje posuzovat společný zásah mediálních kanálů a jejich vzájemný přínos.
Vedle dosahu a frekvence se zaměřuje také na schopnost kreativy upoutat pozornost a předat klíčové sdělení. Attention Mapping Platform (AMP) využívá AI k predikci vizuální pozornosti a opírá se o stovky měření realizovaných na české populaci. Značkám umožňuje prověřit reklamní materiály ještě před nasazením a upravit například viditelnost produktu, značky nebo hlavního sdělení.
„Zásah říká, ke kolika lidem se reklama dostala. Potřebujeme ale vědět i to, zda si všimli značky a odnesli si hlavní sdělení. Když slabé místo odhalíme ještě před spuštěním kampaně, můžeme upravit kreativu a zvýšit šanci, že mediální investice přinese požadovaný efekt,“ vysvětluje Šeda.
Nové možnosti digitální viditelnosti
Intelligence Lab rozvíjí automatizovaný sběr a zpracování dat i využití AI při jejich analýze a interpretaci. Cílem je zkrátit cestu od dat k rozhodnutí a vytvořit více prostoru pro hledání souvislostí, příležitostí a rizik.
Spolu s digitálním a PR týmem společnost rozvíjí také GEO (Generative Engine Optimization). Tato oblast se zaměřuje na to, zda a jak se značky objevují v odpovědích generativních AI nástrojů, v jakém kontextu jsou zmiňovány a které zdroje jejich prezentaci ovlivňují.
Sportovní partnerství pod drobnohledem dat
Stejný důraz na měřitelný přínos přenáší Intelligence Lab i do sportovního sponzoringu (Partnership Intelligence). Značkám, klubům a sportovním organizacím pomáhá vyhodnocovat mediální hodnotu partnerství a získávat podklady pro jeho nastavení i další rozvoj.
Analýza zahrnuje expozici partnerů jak v místě konání, tak i v televizních přenosech, digitálních kanálech a souvisejícím obsahu. S využitím AI a rozpoznávání obrazu sleduje dobu zobrazení log, jejich velikost, umístění a viditelnost. Tyto údaje propojuje s daty o sledovanosti a zásahu, aby nabídla ucelenější pohled na doručené plnění a jeho hodnotu.
„Analytické zázemí Mindsquared teď dostává vlastní společnost a jasný směr dalšího rozvoje. Chceme propojit znalost médií s technologiemi a obchodními daty klientů. Intelligence Lab nám dává prostor rychleji vyvíjet nové služby a zapojovat je do rozhodování o kampaních, rozpočtech i partnerstvích,“ uzavírá Petra Pipková, CEO Mindsquared.