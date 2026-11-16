Listovka: Zapomenutý poklad zahrady, který si snadno vyrobíte sami

Listovka ze shrabaného listí ze zahrady vám může na zahradě skvěle pomoci. Podívejte se, jak vyrobit lehký organický materiál vhodný pro mulčování, půdní směsi a další využití v zahradě.
Listovka – poklad každého zahradníka
Spadané listí je vidět všude, kam oko dohlédne. Ale ne každý list musí automaticky skončit v pytlích nebo v bio odpadu. Pokud ho správně využijete, můžete se během několika měsíců těšit na důležitý organický materiál, který můžete používat například pro půdní směsi, mulčování a další využití v zahradě. Jak vytvořit listovku a které listí se pro ni hodí nejvíc?
Co je listovka a jak se vyrábí?
Listovka je organická hmota, která vzniká rozkladem opadaného listí. Jejím obsahem je na rozdíl od běžného kompostu, který obsahuje směs zelených a hnědých materiálů, pouze listí z dřevin.
Během vzniku listovky se listy postupně mění. Z původní vrstvy suchých listů vzniká tmavší, drobivá hmota, která je bohatá na organickou hmotu. Kvalitní listovka bývá velmi lehká a skvěle zadržuje vodu. Díky tomu se hodí do půdních směsí, k mulčování i tam, kde potřebujete půdu obohatit o organickou hmotu.
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Které listí se hodí pro výrobu listovky?
Pro výrobu listovky se hodí jemné listy dřevin, které mají tendenci rozkládat se rychle. Velmi dobře se hodí listy z javoru, habru, lípy nebo břízy. Naopak listy z dřevin, například z dubu, do listovky nejsou příliš ideální, protože se rozkládají příliš pomalu. Ale neznamená to, že do listovky nepatří. Jen musíte počítat s delší dobou zrání. Pokud použijete do listovky listy, které k rozkladu potřebují delší čas, můžete je podrtit nebo posekat sekačkou. Tím vzniknou malé kousky, ke kterým se snáze dostanou mikroorganismy a proces „tlení“ se urychlí.
Nepoužívejte nemocné listy
Do listovky nepatří listy silně napadené škůdci nebo chorobami. Také se nedoporučuje sbírat listí v místech, která jsou znečištěná. Do listovky patří stejně jako do kompostu pouze zdravý materiál.
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Jak založit listovku?
Zvolte si místo, na které budete listí postupně shromažďovat. Použít můžete ohrádku z pletiva, dřevěnou konstrukci nebo jiný prostor, který udrží listí pohromadě.
Listovka by neměla být úplně vysušená. Pokud budete listy házet na jednu hromadu, rozkládat se bude jen velmi pomalu. Pokud bude naopak materiál příliš slehlý a mokrý, může se zhoršit přístup vzduchu a docházet ke vzniku plísní. Ideální je vlhké, ale ne rozbahněné prostředí. Listy doporučuji čas od času promíchat nebo alespoň načechrat jeho slehlou strukturu.
Za jak dlouho bude listovka hotová?
Listovka potřebuje dostatek času. Doba rozkladu závisí na druhu listí, vlhkosti, teplotě a podmínkách v hromadě. Pokud listy rozdrtíte, může listovka vzniknout mnohem dříve. Vyzrálá listovka může potřebovat i dva roky, někdy i delší dobu.
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Kam použít zralou listovku?
Listovku můžete použít pro výsadbu, jako organický materiál k rostlinám nebo jako součást pěstebních směsí. Dobrá je také pro mulčování. Už pěticentimetrová vrstva listovky pomůže udržet vlhkost v půdě a dodá půdě organickou hmotu.
Tip redakce Planeta Zahrady
Pokud chcete výrobu listovky urychlit, nezapomeňte listí před uložením na hromadu podrtit sekačkou nebo zahradním drtičem. Drobnější kousky se rychleji rozkládají a zároveň se s nimi lépe pracuje. Hromadu pravidelně kontrolujte, aby nevysychala, ale ani nestála ve vodě. Hotovou listovku pak můžete přimíchat do zahradní zeminy nebo použít jako lehký mulč pod keře a trvalky. Počítejte však s tím, že listovka dodává půdě především organickou hmotu a pomáhá zadržovat vláhu, nenahrazuje plnohodnotné hnojivo.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)