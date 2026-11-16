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Listovka: Zapomenutý poklad zahrady, který si snadno vyrobíte sami

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Listovka ze shrabaného listí ze zahrady vám může na zahradě skvěle pomoci. Podívejte se, jak vyrobit lehký organický materiál vhodný pro mulčování, půdní směsi a …
Listovka: Zapomenutý poklad zahrady, který si snadno vyrobíte sami

Listovka: Zapomenutý poklad zahrady, který si snadno vyrobíte sami

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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