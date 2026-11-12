Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu? Za pár hodin vytvoříte nádherné ozdoby skoro zadarmo

Přírodní vánoční dekorace se neobejde bez sušených plátků pomeranče a jablka. Jak usušit jablka a pomeranče do zimní výzdoby? Podívejte se na kompletní návod krok za krokem.
Trendy vánoční dekorace 2026 je vyrobena z přírodních materiálů.
Přírodní
vánoční dekorace je levná, krásná, a navíc provoní celý interiér. Sušená jablka a pomeranče neodmyslitelně patří do adventního věnce, vánočních truhlíků i girland. Aby vám vydržely až do Vánoc, je potřeba je správně usušit. Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště Jak usušit plátky pomeranče pro vánoční dekoraci
Sušené pomeranče jsou základem většiny
vánočních dekorací. Pro krásně oranžovou barvu je důležité jejich pomalé sušení. Podívejte se, jak správně usušit pomeranče do vánoční výzdoby. Pomeranč nakrájejte na plátky silné asi 5 mm. Rozložte pečicí papír na plech a předehřejte troubu na 60 °C. Dvířka trouby nechte pootevřená, aby z ní mohla unikat pára. Při sušení, které trvá asi 2–5 hodin (podle toho, jak je pomeranč šťavnatý), nezapomínejte plátky pravidelně obracet. Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak poznat, že jsou plátky pomeranče správně usušené?
Plátky pomeranče určené pro vánoční výzdobu by měly být na dotek suché, pružné a jemně průsvitné. Pokud chcete pomeranče sušit na vzduchu, umístěte je na utěrku a sušte na topení 1–3 dny.
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Sušená jablka vypadají fantasticky nejen jako dekorace na adventním věnci a
vánočním truhlíku, ale také na vánočním stromečku. Jenže při nesprávném způsobu sušení mají tendenci tmavnout. Proto je před sušením nezapomeňte ošetřit. Jablka nakrájejte na plátky asi 5 mm široké a ponořte je na pět minut do vody s kapkou citronu. Plátky osušte kuchyňskou utěrkou, vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a sušte při teplotě 50 °C asi 3-6 hodin. Nezapomeňte mít dvířka trouby lehce pootevřená. Obracejte každou hodinu.
Pokud chcete mít sušená jablíčka s krásně červenou slupkou, doporučuji použít odrůdy Idared nebo Gala. Tip redakce PlanetaZahrady
Jak zařídit, aby sušené ovoce vydrželo krásné až do Vánoc? Po usušení nechte plátky úplně vychladnout a uložte je do suché papírové krabice na místo, kde není vlhko. Před použitím zkontrolujte, zda jsou skutečně suché. I malý zbytek vlhkosti může způsobit vznik plísně. Pro slavnostní vzhled je můžete doplnit badyánem, skořicí, svitky celé skořice nebo drobnými šiškami. Vznikne tak nádherná a příjemně voňavá přírodní dekorace, která nestojí téměř nic a udělá velkou parádu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)