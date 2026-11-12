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Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu? Za pár hodin vytvoříte nádherné ozdoby skoro zadarmo

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Přírodní vánoční dekorace se neobejde bez sušených plátků pomeranče a jablka. Jak usušit jablka a pomeranče do zimní výzdoby? Podívejte se na kompletní návod krok …
Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu? Za pár hodin vytvoříte nádherné ozdoby skoro zadarmo

Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu? Za pár hodin vytvoříte nádherné ozdoby skoro zadarmo

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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