Vzácný obrázek masných krámů (tehdy ještě psáno s malým m) mohl vzniknout jen v roce 1911, kdy německá spořitelna, která dosud sídlila na konci Krajinské, si na radnici vymohla, a šlo to poměrně snadno, zbourání dvou goticko-renesančních domů s podloubím v Krajinské a bloku domů v Hroznové. Radní byli převážně Němci. Proti bourání podloubí a hradeb byl vždy jen prof. Braniš.
Vybouraný prostor paradoxně poskytl zajímavý pohled na boční trakt masných krámů v Hroznové a přehled o tom, jak velké či malé byly krámky podle toho, jak měly v jiné výši střechy. Krámy se v roce 1364 prodávaly řezníkům za 100 kop grošů. Krámů bylo 28, přibližně polovina do Hroznové a polovina do dvora.
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O lokalitě masných krámů rozhodl Karel IV. dne 19. února 1364, kdy meškal ve svém královském městě. Radní mu jistě ukázali chloubu města, kterou bylo velké náměstí (rozloha skoro 1,8 ha, chodníky byly položeny až v roce 1815, když měl do města přijet císař Franz Joseph). Masné krámy stály původně na náměstí. Karel IV. nařídil jejich přestěhování. Autor: Jan Schinko - Kolorováno pomocí EzEnhancer
Není doloženo, jak se Karel IV. tvářil, když viděl na náměstí roztažené masné a chlebové krámy a čuninu okolo, zejména u masných krámů. Doloženo je ale to, že nařídil obci masné krámy z náměstí odstranit a náměstí vydláždit. Radní poté postavili bazilikální gotický dům pro všechny masné krámy na rohu Krajinské a Hroznové.
Masné krámy stály na náměstí zřejmě již krátce po vzniku města. Řeznický cech a také mlynářský patřily ke vlivným skupinám v rámci nepřímého rozhodování o městě. V roce 1336 zapsal kronikář, že při velké povodni dosahovaly vody Vltavy a Malše až k masným krámům na náměstí. Plocha náměstí měla asi jen ztužený písčitý hlinitý povrch, na který, přivalí-li se povodeň, minimálně vznikne bláto. Karel IV. pobýval ve městě vícekrát a jistě o tom věděl, proto ta dlažba.
Plocha náměstí (Rynku) tenkrát vypadala jinak, kašna se Samsonem je až z 18. století. Na náměstí stál pranýř, příležitostně šibenice, masné krámy, chlebové krámy, studna, domek zřízence obce, žernovy (mlýnské kameny) a kolem pranýře lavice jednak pro obchod, ale také proto, aby se občan mohl pohledem seznámit s pranýřovaným obchodníkem (šidili, podvodníci apod.).
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Vlastenecký list Budivoj uvedl dne 7. května 1909 velmi kritický článek o stavu masných krámů. Poměrně šetrné vyjádření znělo: „Masné krámy jsou, jak známo, velkou ostudou města.“ Totiž po roce 1895, kdy byly masné krámy zrušeny v souvislosti s postavením městských jatek na Pražské a zrušením malých dřevěných jatek u Předního mlýna, si chátrající krámky koupili soukromníci a do svých místností nic neinvestovali, nebo se nemohli dohodnout na společných investicích. Radní od roku 1901 začali jednotlivé krámy vykupovat. Ale například paní Haveldová svůj krámek nechtěla prodat za žádnou cenu. Toho roku 1909 to radní prakticky vzdali s tím, že vhodná doba k vykoupení masných krámů a jejich zboření byla promeškána.
Znovu radní usilovali o vykoupení krámů po válce, ale nepochodili. Obci se podařilo z 28 krámů vykoupit jen pět, a sice dva ve dvoře a tři podél Hroznové. Původně byl majitelem masných krámů řeznický cech, po roce 1860 Společenstvo řezníků. Rozlišovali se řezníci krámští a nekrámští. Krámští byli majiteli krámů a nekrámským účtovali poplatky. Společenstvo nemohlo na majetek bývalého cechu, tedy krámských řezníků, právně sáhnout. To bylo v roce 1924. Bylo to tak právně propletené, že se to odložilo na neurčito, spíše se záležitost založila ad acta. Následovala krize, německá okupace, válka a po válce se muselo definitivně rozhodnout, co s masnými krámy. Sestavila se komise, jejíž členové se trochu hádali o tom, zda krámy zbourat, nebo v nich zřídit galerii, až někdo řekl: „Restaurace!“ Hlasovalo se. Není zjištěno, jak kdo hlasoval, ale restaurace vyhrála. Poté byl osloven arch. Fidra, který k objektu připojil bývalý hostinec U Tří sedláků, a v roce 1954 tak vznikly Masné krámy.