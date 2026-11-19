Jiří Lobkowicz se znovu ostře pustil do premiéra Andreje Babiše. Tentokrát vyzval prezidenta Petra Pavla, aby předsedu vlády přímo konfrontoval kvůli jeho střetu zájmů kolem Agrofertu a odkládání výdajů na obranu země. Babiš sice převedl akcie holdingu do svěřenského fondu a problém považuje za vyřešený, Evropská komise však nadále upozorňuje na riziko střetu zájmů. Vládní kabinet zároveň schvaluje ambiciózní vojenské koncepce, jejichž financování odsouvá do dalších let. Lobkowicz proto požaduje, aby prezident využil ústavní pravomoci, přišel na jednání vlády a žádal od premiéra, ministra obrany Jaromíra Zůny i dalších členů kabinetu konkrétní odpovědi. Babiš má vysvětlit také postup při prověřování dotací Agrofertu.
Jiří Lobkowicz se obrátil na prezidenta Petra Pavla s výzvou, která rozhodně nepředstavuje zdvořilou žádost o další setkání s premiérem. Po Babišovi požaduje vysvětlení dvou záležitostí, které podle něj vláda odsouvá, přestože jejich důsledky mohou být pro Českou republiku závažné. „Petr Pavel by měl na nejbližší schůzi vlády otevřít dvě otázky, které Andrej Babiš už nemůže odbýt dalším ujišťováním,“ prohlásil Lobkowicz. První se týká obranné politiky a peněz na armádu, druhá přetrvávajících pochybností kolem premiérova střetu zájmů. „První je obrana země. Kabinet odsouvá výraznější růst obranných výdajů za horizont roku 2029. Druhou je premiérův střet zájmů. Babiš jej považuje za vyřešený, Evropská komise však dál upozorňuje na riziko střetu zájmů,“ upozornil. Předseda vlády se podle něj nemůže spokojit s prohlášením, že vše podstatné již zařídil, zatímco armádní investice čekají a evropské instituce nadále zpochybňují dostatečnost řešení jeho podnikatelských vazeb.
Lobkowicz upozornil rovněž na čas, který Babišův kabinet získává odkládáním rozhodnutí. „V obou případech vláda získává čas. Jeho ztrátu může zaplatit Česká republika,“ varoval. Lobkowiczova výzva přichází krátce po jeho předchozí ostré kritice Babiše kvůli premiérovým představám o oslavách 17. listopadu. Tehdy mu připomněl, že volební vítězství nedává vládě právo požadovat od svých kritiků mlčení a klid. Nyní se zaměřil přímo na politická rozhodnutí kabinetu a jejich finanční důsledky. Babiš má podle něj odpovídat nejen za vlastní střet zájmů, ale rovněž za koaliční uspořádání, v němž získala SPD odpovědnost za Ministerstvo obrany. Lobkowicz nešetří ani ministra Jaromíra Zůnu, od kterého požaduje vysvětlení, jak chce vláda dostát schváleným vojenským plánům s prostředky, které na ně hodlá uvolnit.
Armáda má být připravena na válku vysoké intenzity. Peníze vláda odkládá
Vláda schválila koncepci, podle níž má být česká armáda do roku 2040 schopna bránit republiku i její spojence v dlouhodobém konfliktu vysoké intenzity. Ambiciózní dokument však podle Lobkowicze obsahuje také upozornění na důsledky odkládaného financování. „Sama koncepce přitom počítá s tím, že odklad růstu výdajů omezí mimo jiné výstavbu infrastruktury pro vojáky a novou výzbroj,“ připomněl. Kabinet tedy schválil cíle, jejichž uskutečnění zároveň komplikuje rozhodnutím odsouvat výraznější růst obranných výdajů až za rok 2029. Kritiku tohoto postupu vyslovil také bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, který veřejně varoval před důsledky rozpočtových odkladů.
Lobkowicz žádá, aby ministr obrany Jaromír Zůna předložil prezidentovi konkrétní dopady rozhodnutí vlády. „Ministr obrany Jaromír Zůna by měl prezidentovi říct, které schopnosti armáda získá včas, které se odloží a jaké riziko tím vláda přijímá,“ uvedl. Zůna má tedy vysvětlit, co armáda skutečně dostane v plánovaných termínech a na které projekty si bude muset počkat. Vládní koncepce může počítat s moderní výzbrojí a připraveností na rozsáhlý konflikt, ministr však podle Lobkowicze musí předložit také odpovídající rozpočet a termíny. Pouhé schválení dokumentu s výhledem do roku 2040 nestačí, pokud kabinet současně odsouvá prostředky potřebné k jeho uskutečnění.
Lobkowicz se přitom nehodlá spokojit s vysvětlením, že rozpočet představuje politický kompromis mezi jednotlivými členy vlády. Ministerstvo obrany patří do politické odpovědnosti SPD, která se stala součástí Babišova kabinetu. Předseda hnutí Tomio Okamura a jeho stranické vedení proto podle Lobkowicze nemohou ponechat vysvětlování obranných výdajů výhradně ministrovi Zůnovi. „SPD převzala politickou odpovědnost za ministerstvo obrany. Ať její vedení vysvětlí, co je ochotno prosadit při jednání o rozpočtu a jak chce plnit spojenecké závazky,“ vyzval Lobkowicz. Hnutí, které získalo vliv na jeden z nejdůležitějších bezpečnostních resortů, by mělo předložit konkrétní představu o jeho financování a plnění závazků vůči spojencům.
Zůna má skládat účty. Babiš vysvětlit, proč mu obranu svěřil
Kritika obranné politiky se neomezuje na peníze. Lobkowicz připomněl také rozhodnutí, která ovlivňují českou účast na společných aktivitách evropských armád. „Pavel už kritizoval neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku, kde se evropské armády připravovaly na možné zajištění míru na Ukrajině,“ uvedl. Prezident podle něj musí od vlády požadovat jasné stanovisko k bezpečnostní spolupráci a závazkům, které Česká republika přijala. „Od vlády by měl chtít jasnou odpověď, jakou roli chce Česko v evropské bezpečnosti skutečně převzít,“ pokračoval Lobkowicz. Rozhodnutí o účasti na spojeneckých aktivitách a financování armády mají podle něj přímý dopad na schopnost státu podílet se na společné obraně.
Výzva má také jednoznačného politického adresáta. Lobkowicz se obrací na Andreje Babiše jako na předsedu vlády, který za její složení odpovídá. Pokud ministr obrany nedokáže doložit, že armáda získá prostředky odpovídající schválené koncepci, musí podle něj premiér vysvětlit, proč ministra ve funkci ponechává. „Jestli Zůna nedokáže sladit schválenou koncepci s penězi, které vláda hodlá uvolnit, musí Babiš vysvětlit, proč mu dál svěřuje vedení obrany země,“ prohlásil Lobkowicz.
Lobkowicz navíc požaduje, aby prezident nezůstal pouze u jednotlivých rozhodnutí Ministerstva obrany. Zajímá jej vztah mezi dlouhodobými cíli armády, rozpočtovými prioritami kabinetu a skutečnými bezpečnostními riziky. Schválená koncepce počítá s přípravou ozbrojených sil na rozsáhlý konflikt, zatímco vláda odsouvá výraznější růst financování. Zůna by měl vysvětlit, které vojenské schopnosti se kvůli odkladům opozdí, SPD představit vlastní rozpočtové priority a Babiš převzít odpovědnost za případný rozpor mezi vojenskými plány a rozhodnutími jeho kabinetu.
Babiš považuje střet zájmů za vyřešený. Evropská komise má jiný názor
Druhá část Lobkowiczovy výzvy míří přímo na premiérův střet zájmů kolem Agrofertu. Andrej Babiš před jmenováním do funkce veřejně oznámil způsob, jakým hodlá své podnikatelské zájmy oddělit od výkonu premiérského úřadu. Následně převedl akcie holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust a opakovaně ujišťoval, že tím splnil všechny požadavky. Lobkowicz však připomíná závazek, který Babiš veřejně učinil před nástupem do čela vlády. „Před jmenováním premiérem Babiš veřejně oznámil, jak hodlá svůj střet zájmů řešit. Hrad jeho prohlášení označil za závazek vůči celé české veřejnosti,“ uvedl. Právě k tomuto prohlášení by se podle něj měl prezident nyní vrátit.
Premiérova spokojenost se způsobem převodu Agrofertu totiž neodpovídá přetrvávajícím výhradám Evropské komise. „Babiš poté převedl akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a věc považuje za vyřešenou. Podle dopisu Evropské komise, o němž informoval iROZHLAS, však nastavení fondu riziko střetu zájmů dostatečně neřeší,“ upozornil Lobkowicz. Předseda vlády sice opakovaně prohlašuje, že jeho podnikatelské zájmy již nepředstavují překážku výkonu funkce, unijní instituce však nadále prověřují, zda nastavení fondu odpovídá pravidlům pro čerpání evropských prostředků. Evropská komise navíc při posuzování případu dočasně pozastavila proplacení části zemědělských výdajů souvisejících s Agrofertem.
Lobkowicz proto požaduje, aby prezident předložil Babišovi otázku, na kterou premiérova dosavadní ujišťování neposkytují dostatečnou odpověď. „Pavel má důvod vrátit se k prosincovému závazku a položit premiérovi přímou otázku,“ uvedl. Následně formuloval samotný požadavek. „Na základě čeho tvrdíte, že jste svůj střet zájmů vyřešil?“, obrátil se prostřednictvím své výzvy na předsedu vlády. Babišův převod akcií do svěřenského fondu podle něj nemůže představovat konec debaty, jestliže Evropská komise upozorňuje na přetrvávající rizika. Prezident by měl požadovat doložení konkrétních skutečností, které premiérovo tvrzení podporují.
Babiš se přitom s kritikou svého střetu zájmů potýkal již za předchozího premiérského působení. Agrofert čerpal významné veřejné prostředky a otázka vlivu předsedy vlády na holding se opakovaně dostávala do sporu s evropskými pravidly. Převod akcií do RSVP Trustu měl problém odstranit, výhrady Evropské komise však ukazují, že ani nynější uspořádání nepovažují unijní instituce za dostatečné. Lobkowicz proto nechce, aby se Hrad spokojil s dalším Babišovým ujištěním. Připomíná, že prezident před jmenováním premiéra řešení střetu zájmů požadoval, a má proto důvod zajímat se také o skutečné splnění tehdejšího závazku.
Agrofert a dotace. Lobkowicz varuje před promlčením možnosti vymáhat peníze
Vedle současného nastavení svěřenského fondu upozornil Lobkowicz na starší dotace, jejichž případné vracení podléhá zákonným lhůtám. Státní zemědělský intervenční fond se zabýval možnostmi zahajování řízení o vrácení neoprávněně poskytnutých prostředků a zveřejnil informace o termínech, které se k jednotlivým případům vztahují. „U starších dotací mezitím běží lhůty,“ upozornil Lobkowicz. „Státní zemědělský intervenční fond ve zveřejněné odpovědi uvedl, že u případů, které posuzoval, může možnost zahájit řízení o vrácení neoprávněně poskytnutých dotací zaniknout nejdříve v prosinci 2027, u unijních dotací nejdříve koncem roku 2029,“ připomněl. Odklady v rozhodování příslušných institucí by podle něj mohly mít přímé důsledky pro státní rozpočet.
Lobkowicz proto požaduje přesné informace o postupu jednotlivých úřadů. „Vláda má předložit aktuální přehled případů, částek, zahájených řízení a příslušných lhůt,“ uvedl. Připojil rovněž požadavek na určení odpovědnosti za každé rozhodnutí. „U každého případu má být jasné, který úřad odpovídá za další postup,“ zdůraznil. Kabinet by podle něj měl vysvětlit, které případy jsou stále otevřené, jaké finanční částky se prověřují a kdy mohou uplynout termíny pro zahájení příslušných řízení. Zatímco premiér považuje svůj střet zájmů za vyřešený, otázka případného vracení dotací představuje samostatný problém, na který se jeho osobní prohlášení o Agrofertu nevztahují.
Lobkowicz upozornil také na možné důsledky nečinnosti státních institucí. „Kdyby příslušný úřad nechal lhůtu marně uplynout tam, kde měl jednat, stát by mohl definitivně přijít o možnost získat veřejné peníze zpět,“ varoval. Za případné selhání by podle něj nesl odpovědnost kabinet, který má zajistit řádný postup podřízených institucí. „Za takové selhání by vláda musela nést politickou odpovědnost,“ dodal. Jde o upozornění na konkrétní termíny, jejichž uplynutí by mohlo zmařit možnost požadovat vrácení některých neoprávněně poskytnutých prostředků. Prezident by proto měl podle Lobkowicze žádat odpovědi již nyní, nikoli čekat na chvíli, kdy se jednotlivé případy uzavřou bez možnosti dalšího postupu.
Prezident má ústavní pravomoc žádat účty. Lobkowicz chce písemné odpovědi
Jiří Lobkowicz opřel výzvu prezidentovi o konkrétní ustanovení Ústavy České republiky. „Článek 64 Ústavy dává prezidentovi právo účastnit se schůzí vlády a vyžádat si zprávy od vlády i jejích členů,“ připomněl. Petr Pavel podle něj může přijít přímo na jednání kabinetu a požadovat informace o záležitostech, které pokládá za důležité pro výkon funkce. „Petr Pavel by měl tohoto práva využít na nejbližší schůzi vlády a žádat písemné odpovědi,“ vyzval Lobkowicz. Prezident by podle něj neměl ponechat vysvětlování obranných výdajů výhradně ministru Zůnovi ani otázku Agrofertu samotnému Babišovi prostřednictvím jeho veřejných prohlášení. Požadované informace mají mít podobu konkrétních dokumentů a odpovědí jednotlivých členů vlády.
Lobkowicz prezidentovi navrhl také obsah dotazů, s nimiž by měl na jednání kabinetu přijít. „Které schopnosti armády vláda odkládá a jaké riziko tím přijímá? Na základě čeho premiér považuje svůj střet zájmů za vyřešený? Kdo u jednotlivých dotací odpovídá za postup a kdy uplynou příslušné lhůty?“, vyjmenoval otázky určené Babišovi a jeho ministrům. V případě obrany jde o skutečné důsledky rozpočtových odkladů a závazky vůči spojencům, u Agrofertu o řešení střetu zájmů a ochranu veřejných prostředků. Odpovědi mají podle Lobkowicze přijít od těch, kteří za rozhodnutí nesou odpovědnost.
Petr Pavel již v minulosti kritizoval některá rozhodnutí kabinetu v oblasti obrany a před jmenováním Babiše premiérem požadoval řešení jeho střetu zájmů. Lobkowicz nyní očekává, že prezident na své předchozí výhrady naváže konkrétním postupem. „Za obranu země i ochranu veřejných peněz odpovídá Babišova vláda,“ připomněl. Poslední výzvu adresoval přímo hlavě státu. „Prezident má žádat odpovědi teď, dokud podle nich ještě lze jednat,“ prohlásil Jiří Lobkowicz.
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