Podzimní věnec z juty a přírodních materiálů: DIY návod krok za krokem

Jak vytvořit podzimní věnec z juty a přírodních materiálů? Podívejte se na inspiraci, fotogalerii a podrobný návod.
Podzimní věnec z juty: Levný nápad, který vypadá nádherně
Podzim je za dveřmi a spolu s ním přichází na řadu výměna letních truhlíků za
podzimní dekorace. Vyzkoušejte originální podzimní věnec z juty, který nestojí nic, a přitom vypadá fantasticky.
Pro výrobu podzimního věnce z juty budete potřebovat tavnou pistoli a materiál, který vám nabídne zahrada nebo který najdete na procházce.
Jutový věnec vnese na dveře nezaměnitelnou strukturu a rustikální šarm. Pomocí tohoto návodu krok za krokem si snadno vyrobíte originální kousek.
Podzimní věnec z obyčejné juty a přírodních materiálů – Rustikální podzimní věnec z juty s dýněmi. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Rustikální podzimní věnec z juty s dýněmi
Rustikální podzimní věnec z juty s dýněmi sází na bohatost přírody a hloubku podzimních barev. Jutovinu postupně skládejte do bohatých, měkkých vln a omotávejte jí základ korpusu.
Co budete potřebovat Výrazně nařasenou jutovinu, zásobu lesních šišek, suché listy, ozdobné traviny a dvě menší dekorativní dýně. Čtěte také: Podzimní věnec ze šípků: Jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem Jak na podzimní jutový věnec zdobený dýněmi na dveře krok za krokem
Základ hustě omotejte jutou tak, aby byla výrazně nařasená. Tím vznikne rustikální základ, který dodá celému věnci originální vzhled. Poté naaranžujte ozdoby. Ty soustřeďte do spodní a levé části korpusu, kde vytvoříte dominantní skupinu pomocí šišek, dýní a trsů travin.
Podzimní věnec z obyčejné juty a přírodních materiálů – Vzdušný venkovský věnec z juty zdobený klasy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vzdušný venkovský věnec z juty zdobený klasy
Dáváte-li přednost čistému a jednoduchému stylu, tento vzdušný venkovský věnec z juty zdobený klasy a žaludy bude variantou přímo pro vás.
Co budete potřebovat Jutovou stuhu, klasy, sušené žaludy, zářivě červené podzimní plody, barevné listy a delší provázek na mašli. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem Jak na výrobu jutového věnce zdobeného klasy krok za krokem
Celý korpus pevně omotejte jutovou stuhou. Horní a levou část nechte bez přízdob. Do spodní pravé části naaranžujte klasy, žaludy, listí a okrasné traviny. Celé dílo zakončete uvázáním volné, rustikální mašle z provázku.
Podzimní věnec z obyčejné juty a přírodních materiálů – Jutový podzimní věnec prosvětlený bílými tóny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jutový podzimní věnec prosvětlený bílými tóny
Světlý jutový věnec prosvětlený bílými tóny dokonale vynikne na tmavých dveřích. Tato kombinace působí moderně a čistě.
Co budete potřebovat Jutovinu, bílé a zeleně žíhané okrasné dýně, šišky a kulaté zelené lístky. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek: Nádherná dekorace na dveře krok za krokem Jak na podzimní jutový věnec v bílých tónech krok za krokem
Korpus pevně omotejte jutou kolem základu. Použijte světlé dýně, šišky a zelené listy. Ty rovnoměrně rozmístěte po obvodu věnce tak, aby se světlé prvky pěkně doplňovaly s hrubou strukturou juty.
Podzimní věnec z obyčejné juty a přírodních materiálů – Jutový věnec s podzimními akcenty z lesa a sadu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jutový věnec s podzimními akcenty z lesa a sadu
Neutrální hnědá barva juty se dokonale hodí k sytým tónům podzimu. Tato dekorace vytvoří lehce rustikální styl, který se bude hodit k venkovskému stavení.
Co budete potřebovat Jutovou stuhu, dekorativní oranžové plody (například šípky či jeřabiny), seschlá květenství a tenké ohebné větvičky. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem Jak na věnec z juty dekorovaný akcenty z lesa krok za krokem
Základ korpusu volně omotejte jutou tak, aby vznikl lehce rustikální základ. Vytvořte několik menších barevných skupinek z plodů a větviček. Tyto skupiny připevněte ke korpusu a propojte tenkými větvičkami, které nechte volně přesahovat přes okraj věnce.
Tip redakce PlanetaZahrady
Nemusíte kupovat speciální dekorace, aby
podzimní věnec vypadal efektně. Využijte to, co máte na zahradě nebo najdete při procházce – šišky, barevné listy, suchá květenství, větvičky, šípky nebo žaludy. Jednotlivé přízdoby můžete kdykoliv vyměnit a stejný jutový základ tak využít i pro další podzimní aranžmá. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)