Listopadový večer, vyprané tričko na sušáku a ráno zklamání, protože je pořád vlhké. Kdo v chladných měsících suší doma, zná to dobře. Po internetu se šíří postup, kterému se podle norského autora videa říká norská metoda. Potřebujete k němu jen věc, kterou najdete v každé koupelně.
Ručník jako houba: co se při rolování děje s vodou
Froté vlákna vodu dobře sají a tlak ji z mokrého trička vytlačí do ručníku. Na sušák tak jde kus s menším množstvím vody a schne kratší dobu. Úplně suchý z ručníku nevyjde. Vlhkost v bytě metoda nesníží, protože i mokrý ručník musí uschnout, zkrátí ale dobu, kdy oblečení visí mokré.
Podle vlastní zkušenosti autora videa, kterou neměřil, se schnutí trička zkrátí z celé noci na pár hodin. Redakce arecenze.cz postup v říjnu 2026 vyzkoušela s bavlněným tričkem, které vyprala v umyvadle a předem ručně vyždímala. Po srolování do ručníku a dosušení v obývacím pokoji bylo tričko suché za necelé 2 hodiny. Šlo o jediný pokus a výsledek ovlivní teplota, proudění vzduchu i materiál.
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Budete potřebovat velký, suchý a savý froté ručník a rovnou plochu, klidně podlahu. Fén se hodí na dosušení, nutný ale není. Postup je tento:
Rozložte ručník a položte na něj vyprané tričko tak, aby nikde nedělalo záhyby. Tričko i ručník spolu pevně srolujte do válce. Válec stlačte. Můžete po něm šlapat, kleknout si na něj nebo ho tlačit dlaněmi po celé délce. Válec rozbalte a tričko pověste.
U jemných kusů autor kroucení ani silné ždímání válce nedoporučuje, protože prudké kroucení může oděv vytahat. Jemné látky stačí stlačit rukama.
Přečtěte si také: Instalatéři nesnáší drahou chemii na WC. Vodní kámen rozpustí věc ze spíže za pár korun Stlačením srolovaného ručníku se část vody z trička přesune do froté vláken a tričko pak na sušáku schne kratší dobu. Ilustrační foto. Norská metoda pochází z jednoho videa
Název odkazuje na autora postupu. Zveřejnil ho norský youtuber Tor Rydder na kanálu Organizing TV. V zahraničí se postupu říká „burrito method“. V Česku se objevuje také jako ručníková metoda, rolování do ručníku nebo sushi roll.
Kdy trik nestačí
Metoda se hodí na jednotlivé lehké kusy, třeba tričko, halenku nebo tenké legíny. Jeden ručník pobere jen omezené množství vody. Mokrý svetr nebo džíny ho promáčí skoro hned a na plnou pračku byste potřebovali celou hromádku suchých osušek.
V zimním bytě tričko po rozbalení ještě chvíli schne. Kdo spěchá, může ho podle autora videa z června 2020 pověsit na ramínko a nejvýš asi 5 minut ho profouknout fénem na nejnižší stupeň, protože horký vzduch může látku poškodit.
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U celé várky můžete zkusit příbuznou variantu. Přidejte k vypranému prádlu do bubnu suchý savý ručník a pusťte znovu odstřeďování. Obecně platí, že čím vyšší otáčky, tím méně vody v prádle zůstane.
Zimní sušení v bytě a vlhkost
Venku je sušení v zimě loterie. Chlad zpomaluje odpařování vody. Když teplota klesne pod nulu, prádlo zmrzne a ztuhne dřív, než stihne doschnout. Sušák se proto v tomhle období často stěhuje do bytu.
Prádlo sušené v zimě v bytě uvolní podle glasgowského výzkumu do vzduchu zhruba 2 až 2,5 litru vody na jednu várku. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Voda z prádla se pak odpařuje do vzduchu v místnosti. Podle výzkumu pracoviště MEARU při Glasgow School of Art z roku 2012 uvolní jedna várka sušená v bytě zhruba 2 až 2,5 litru vody. V den praní tak prádlo může tvořit až 30 % vlhkosti v domácnosti.
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Státní zdravotní ústav v doporučení z roku 2023 radí v bytě topit a větrat a za optimum považuje relativní vlhkost 45–55 % při teplotě zhruba 20–22 °C. Podle glasgowského výzkumu vysoká vlhkost ze sušení prádla podporuje plísně a roztoče, které jsou u lidí citlivých na tyto alergeny známými spouštěči astmatu. Kdo má doma plíseň a k tomu potíže s dýcháním, ať to probere s lékařem nebo s odborníkem na vlhkost staveb.
Zdroje: https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/03/TZ_SZU_snizovani_teplot_uvnitr_budov.docx, https://huffingtonpost.co.uk/entry/this-burrito-hack-can-slash-indoor-clothes-drying-times-by-hours_uk_655f575fe4b0827ae613a3ca, https://www.jpost.com/omg/article-774150, https://m.murciatoday.com/ditch-the-dryer-the-norwegian-secret-to-drying-clothes-in-minutes_1000196155-a.html, https://idealhome.co.uk/house-manual/the-burrito-method-laundry-drying-hack, https://gsamediacentre.co.uk/research-highlights-health-and-economic/, https://radar.gsa.ac.uk/2700/1/MEARU_Laundry_Design_Guide.pdf, https://www.homesandgardens.com/solved/can-you-dry-laundry-outside-in-winter, https://www.youtube.com/watch?v=nW_We-lxeRk, https://www.arecenze.cz/clanky/vyzkousela-jsem-metodu-sushi-roll-na-suseni-pradla-triko-srolovane-do-rucniku-uschlo-za-necele-2-hodiny/, https://www.centrum.cz/clanek/neutracejte-za-susicku-jednoduchy-trik-s-rucnikem-zkrati-suseni-pradla-v-byte-o-polovinu-305977, https://www.tiscali.cz/bezna-pracka-dokaze-pradlo-take-vysusit-rucnikova-metoda-vysaje-prebytecnou-vlhkost-645767, https://domov-in.cz/p/suseni-pradla-rucnik/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-susit-pradlo-v-zime-pozor-na-plisne-v-byte-vznik-dychacich-potizi-ci-alergie-28854.html, https://countypress.co.uk/news/national/uk-today/23883304.tried-burrito-method-dry-clothes-half-time
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