Bruce Buffer protahuje jméno vyzyvatele, hala řve a Josh Hokit mu do toho zvedne prostředník. Hlasatel nehne brvou, usměje se a představení dotáhne do konce. Za pár minut pak Hokit prohraje pětikolový zápas o titul těžké váhy a z celého večera zůstane na sítích viset hlavně ten jeden záběr. Bojovník k němu později natočil vysvětlení a tvrdí v něm něco jiného, než fanoušci čekali. Redakce MMAmag porovnala jeho slova s oficiálními bodovacími lístky z té prohry i s pravidly, která si UFC pro chování svých bojovníků sama sepsala.
Prostředník prý nepatřil Bufferovi
Josh Hokit, 29letý americký bojovník těžké váhy (do 120,2 kg) s bilancí 10-1-0, vyzval na turnaji UFC 334, který se konal 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden, držitele titulu Ciryla Ganea. Turnaj pořádala UFC, americká organizace smíšených bojových umění. Gesto padlo při představování, tedy ve chvíli, kdy mikrofon držel Bruce Buffer, dlouholetý hlasatel organizace.
Vysvětlení přišlo 18. listopadu 2026 ve videu na Hokitově instagramovém účtu. Přepis zveřejnil server MMA Fighting. „K Bruceovi Bufferovi necítím o nic víc zlé krve než k jakémukoli dalšímu člověku, chápeš?“ říká v něm Hokit. A dodává: „Když chceš mluvit sračky o mém byznysu a o tom, jak vydělávám peníze, pokaždé to bude ‚jdi do prdele‘. Je mi jedno, kdo jsi. Pro mě ten prostředník znamená: srát na profesionalitu.“
Pak následuje věta, která se z videa utrhla nejrychleji: „Profesionalita tenhle sport zabíjí.“ Je to Hokitovo tvrzení o MMA, ne popis stavu sportu. Buffer přitom bojovníkovi vzkázal něco velmi konkrétního ještě dřív, než spolu stáli pod reflektory v New Yorku.
Hlas oktagonu mu vzkázal, ať ukáže třídu
Buffer se k Hokitovi kriticky vyjádřil už před turnajem. Podle přepisu, který zveřejnil Yahoo Sports, řekl hlasatel ve streamu s influencerem N3onem o Hokitovi: „Umí zápasit, ale nelíbí se mi, o čem mluví.“ Server SportBible z téhož vystoupení cituje výzvu „ukaž trochu třídy“. Vadilo mu podle obou textů hlavně nepravdivé tvrzení, které Hokit pronesl o bývalé první dámě Spojených států Michelle Obamové po výhře nad Derrickem Lewisem na turnaji UFC Freedom 250 dne 14. června 2026; zápas ukončil technickým knockoutem ve 2. kole v čase 4:09.
Další Bufferův výrok přišel dva dny po gestu. V článku z 16. listopadu 2026 ho Yahoo Sports cituje slovy: „Je to v pořádku, měl svůj moment. Strčil mi prst do obličeje, já se na něj jen usmál.“ Podle téhož přepisu Buffer prostředník předem očekával a zvažoval, že mu ruku odplácne. Nakonec odpověděl přesně tím, co Hokit o dva dny později veřejně odmítl.
Jenže Hokitova řeč o vnucené vůli o čtyři dny dřív narazila na tři papíry s čísly.
Řeč o gladiátorech narazila na bodovací lístky
Ve stejném videu Hokit spojuje profesionalizaci s penězi. „To se stane, když je ve sportu víc peněz. Lidé se na něj začnou dívat profesionální optikou, a pak tak začnete i zápasit, začnete bojovat na body. Už nejde o to vnutit soupeři svou vůli, jde o to vypadat hezky a ostře. Jenže to nakonec není zápas,“ popisuje v přepisu MMA Fighting. Jinde dodává: „Zavřou nás do klece, jsme zvířata, jsme gladiátoři.“
Z oficiálního výsledku a bodových lístků, které UFC k turnaji zveřejnila, redakce MMAmag vyčetla, že Gane zvítězil jednomyslným rozhodnutím a všichni tři sudí viděli zápas shodně 48:47. Tedy o jediné kolo. Přesně tou logikou, kterou Hokit zpochybňuje.
Trest nikdo neoznámil, pořadí drží
Nástroj by organizace měla. V dokumentu UFC Athlete Conduct Policy redakce MMAmag našla pasáže o standardech chování, které zmiňují i jednání poškozující pověst organizace a jejích partnerů, a dále popis sankčního procesu: UFC může věc prošetřit a uložit smluvní penalizace, pozastavit plnění smlouvy nebo spolupráci ukončit. Dokument ovšem není rozhodnutím o Hokitovi.
K 19. listopadu 2026 se v nalezených oficiálních materiálech UFC žádné řízení ani trest za gesto neobjevuje. V žebříčku UFC redakce MMAmag dohledala Hokita k 18. listopadu 2026 na 4. místě těžké váhy, tedy i po první prohře v kariéře vysoko. Otázka zní, co mu rebelie vlastně vynesla.
Rebelie, která potřebuje mikrofon
GLOSA Hokit mluví o gladiátorech, ale stojí uprostřed show, která se prodává vstupenkami a reklamou. Prostředník vůči muži s mikrofonem není útokem na systém. Je jeho součástí, a dokonce tou lépe placenou částí.
Ironie je v tom, že z dvojice pod reflektory odešel s neotřesenou pozicí ten v saku. Buffer se usmál, dořekl jméno a byl za profesionála. Hokit prohrál o jediné kolo na třech lístcích a získal virální klip, díky kterému se o něm mluví víc než o šampionovi.
Prostředník proti saku a mikrofonu zkrátka potřebuje mikrofon, aby ho někdo viděl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek