Předvánoční úklid má jednu tradiční chybu: začínáme ho ve chvíli, kdy už je doma víc věcí než v listopadu. Přineseme dekorace. Nakoupíme dárky. Přibudou zásoby na pečení. Někdo přinese víno, někdo bonboniéru, děti donesou výrobky ze školy a v polovině prosince se snažíme uklidit místnost, která právě přijala další tři krabice.
Mnohem jednodušší je udělat malý prostor předem. Ne generální úklid. Jen deset míst, kde je teď nejlepší poměr práce a výsledku.
1. Nefunkční vánoční světýlka
Pokud jsi je loni uklidila s větou „příští rok to opravím“, právě přišel příští rok. Zapoj je. Pokud nesvítí a nechceš je opravovat, dej je do správného elektroodpadu. Nemá smysl skladovat další rok krabici věcí, které každý prosinec znovu zklamou.
2. Dekorace, které už několik let nevyndáváš
Nemusíš mít minimalistický stromek se sedmi ozdobami. Ale pokud část dekorací zůstává každé Vánoce v krabici, protože už se ti nelíbí nebo se do tvého domova nehodí, možná je teď nejlepší chvíle poslat je dál. V listopadu je navíc reálná šance, že je někdo ještě letos využije.
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3. Zimní oblečení, které už nenosíš
Teď přesně víš, které kabáty, svetry a boty skutečně používáš. Kus, který visí ve skříni třetí zimu a pokaždé sáhneš po něčem jiném, pravděpodobně nemusí čekat na čtvrtou. Pokud je v dobrém stavu, daruj nebo prodej ho právě teď, kdy ho někdo potřebuje.
4. Staré zásoby na pečení
Prášek do pečiva, koření, ořechy, čokoláda, kokos, polevy, potravinářské barvy. Než začneš dělat seznam vánočního nákupu, projdi jednu zásuvku nebo polici. Vyhoď prošlé nebo zkažené věci, spotřebuj otevřené balíčky a zjisti, co skutečně máš. Je to rychlejší než 22. prosince najít čtyři načaté sáčky skořice a žádnou mouku.
5. Krabičky bez víček a víčka bez krabiček
Prosinec je sezóna zbytků. Cukroví, omáčka, bramborový salát, porce pro návštěvu, jídlo do mrazáku. Teď je ideální chvíle dát všechny dózy na jedno místo, spárovat je a osiřelé kusy poslat pryč.
6. Hrníčky, které nikdo nechce používat
Každá domácnost má několik hrnků, které existují hlavně proto, že je někdo kdysi dostal zdarma. Před obdobím návštěv projdi skříňku. Nech si ty, které používáš. Dobré a nepoškozené přebytky můžeš darovat. Prasklý hrnek s reklamním logem opravdu nemusí čekat na dědictví.
7. Staré kosmetické dárkové sady
Krém, který ti nevoní. Miniatura parfému, kterou nepoužiješ. Tělové mléko z loňského dárkového balíčku. Pokud je produkt stále bezpečný a neotevřený, může ještě někomu posloužit. Otevřené staré výrobky raději zkontroluj podle doby použitelnosti a stavu. Vánoce mají zvláštní schopnost dodat do koupelny další kosmetiku. Uvolnit jednu polici předem není špatný nápad.
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8. Hračky a hry, ze kterých děti vyrostly
Nečekej až na 26. prosince, kdy nebude kam dát nové věci. Zapoj děti podle věku do výběru toho, s čím už si nehrají. Nepotřebuješ tajně vyhodit polovinu pokojíčku. Stačí několik dobrých věcí, které lze před Vánoci darovat dál.
9. Hromada „možná se bude hodit na balení“
Tašky. Mašle. Krabičky. Papíry. Stuhy. Některé se opravdu hodí. Jiné už pět let skladujeme jako archeologický záznam minulých Vánoc. Nech si materiál, který skutečně používáš. Zbytek zabírá místo právě ve chvíli, kdy budeš potřebovat balit nové dárky.
10. Jedna věc z každé přecpané plochy
Nemáš čas na declutter celého bytu? Udělej mikroverzi. Jedna věc z kuchyňské linky. Jedna z komody. Jedna z koupelny. Jedna z předsíně. Jedna z pracovního stolu.
Nemusíš změnit svůj vztah k majetku ani začít žít s jedním talířem. Cílem není prázdný domov. Cílem je prosinec, ve kterém máš kam položit věci, které do domu skutečně přijdou.
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Zdroje: Good Housekeeping – 9 Things Professional Organizers Always Declutter in November [1].