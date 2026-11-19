1. Lokalita
Lokalita – to je faktor, který má na hodnotu bytu ten největší vliv. Můžete mít kompletně zrekonstruovaný domek, ale pokud stojí na nebezpečné periferii, pak má velmi nízkou hodnotu.
Pískat si naopak můžete, pokud vlastníte nemovitost v centru velkého města. Na pomyslném vrcholu samozřejmě stojí nemovitosti v samém srdci Prahy, velmi ceněné jsou ale i byty na okrajových pražských sídlištích. Specifikem jsou potom menší města v bezprostřední blízkosti Prahy – tady totiž nerozhoduje jejich velikost, ale právě blízkost vůči hlavnímu městu.
Náklady na vytápění patří k nejvyšším, které na bydlení vynakládáme. Byt v zatepleném a tedy úspornějším domě má tedy vyšší hodnotu.
Vysokou hodnotu má i nemovitost s dobrou dopravní dostupností, s občanskou vybaveností, nebo s klidným, bezpečným a pěkným okolím.
2. Do budoucna příznivý územní plán
Víte, jak bude okolí vašeho domu, nebo bytu vypadat za deset let? Ne? Chyba! Příznivý územní plán je totiž další z klíčových faktorů, od kterého se odvozuje hodnota nemovitosti.
Své by o tom mohli vyprávět třeba majitelé bytů v pražské Dubči. Koupili tady za nemalý peníz byty a až po podpisu smlouvy mnozí z nich zjistili, že za pár let bude jen pár stovek metrů od jejich oken stát největší mimoúrovňová křižovatka v Česku.
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Už jednou vydaný územní plán se podle zákona nedá zrušit. Zákon dovoluje ho pouze pozměnit. A kromě toho, že určuje to, jak obec naloží s konkrétním územím v horizontu několika dalších let, definuje i budoucí prostorové parametry – třeba i to, jak vysoká může být okolní zástavba.
3. Přijatelná dopravní dostupnost
Tento faktor úzce souvisí se samotnou lokalitou a je značně promněnlivý. Ještě před pár lety byla hodnota bytů na pražském sídlišti Červený vrch nižší řádově o desítky procent. Jenže pak pražský magistrát schválil prodloužení trasy A pražského metra, cesta do centra se po jeho zprovoznění zkrátila o desítky minut a ceny bytů tady rostou…
Staré bytové jádro je nejen neestetické, ale kvůli plísním může být nebezpečné i pro zdraví.
Vyšší hodnotu mají i byty, které mají dobrou vazbu na rychlostní silnice a dálnice. Výrazně se tak snižuje dojezdová vzdálenost. Na druhou stranu vám ale D1 nesmí hučet jen pár metrů za domem.
4. Dispozice a orientace bytu
Máte byt orientovaný na jih? Gratulujeme! Má totiž o zhruba pět procent vyšší hodnotu než stejný byt, ale orientovaný na sever. O hodnotě holt občas rozhodují i zdánlivé maličkosti. Dobrou světovou stranou je podle developerů i západ.
Velkou devízou jsou i neprůchozí pokoje, byty s balkony nebo terasami nebo bydlení s vlastním garážovým stáním. Problematická je naopak toaleta společná s koupelnou, velká chodba, ale malé místnosti, místnosti s nestandardními rozměry nebo dveře koupelny, které neústí do chodby, ale do některého z pokojů.
5. Umístění bytu v domě
Byt v přízemí, byt v suterénu a byty těsně pod střechou – to jsou v případě panelákových bytů "černí Petři" – jejich hodnota je mnohdy až o deset procent nižší, než u bytů ve vyšších patrech. Výjimkou je potom ale bydlení v podkroví. Romantika mezi trámy je aktuálně velmi žádaná a cena podobných nemovitostí roste.
Orientace bytu na jih, na západ nebo nová plastová okna - to jsou další faktory, které zvyšují cenu bytu.
6. Jádro bytu po rekonstrukci
V Česku je asi 200 tisíc panelákových bytů a většina z nich disponuje ještě stále starým umakartovým jádrem. To je nejen neestetické, navíc ale i hygienicky nevyhovující. V zaprášených stupačkách vznikají plísně, žijí roztoči, vzduch v bytě je přesušený… Rekonstrukce sice stojí od sta tisíc výš a trvá minimálně týden (s vyzdívkou 12 dní), hodnota nemovitosti ale dramaticky vzroste.
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7. Nová, případně zrekonstruovaná elektroinstalace
Sedmdesát procet bytů v Česku má elektroinstalaci vedenou ještě ve starých hliníkových rozvodech. Riziko požáru tak roste s každým dalším měsícem. Spousta rozvodů navíc v dalších letech už nebude odpovídat evropským normám a jejich majitelé je tak jako tak budou muset nechat nákladně předělat.
Rekonstrukce elektroinstalace v klasickém čtyřpokojovém bytě dnes vyjde s materiálem, prací a závěrečnou revizí asi na 75 tisíc v základním provedení. Při použití nadstandardních prvků (čidla pohybu, stmívače, chytré systémy, bezpečnostní zásuvky s proudovými chrániči…) pak cena může vzrůst až na 150 tisíc. Nicméně v hodnotě nemovitosti se tahle nákladná akce projeví.
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8. Bezpečnostní prvky
Masivní bezpečnostní dveře, panoramatické kukátko, mříže na balkonech u přízemních bytů, tvrzená skla, elektronický zabezpečovací systém… to všechno jsou faktory, které také zvyšují hodnotu nemovitosti na trhu. Zvlášť v době, kdy jen v Praze zloději každý den vykradou pět bytů.
Body navíc pro vaše bydlení přinese i fakt, že je byt situovaný do domu s nepřetržitou recepcí, popřípadě přítomnost spínacího systému, který je schopný v době vaší nepřítomnosti nasimulovat pomocí rozsvěcení světel vaši přítomnost.
9. Energeticky výhodná plastová okna
Nová plastová okna dokážou snížit náklady na vytápění až o dvacet procent. A kromě tepelné izolace poskytují ještě izolaci zvukovou. Pokud jsou navíc opatřena bezpečnostní fólií, můžete si gratulovat. I ta totiž (zvlášť u přízemních bytů) zvyšuje hodnotu.
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10. Zateplení objektu
Podle zjištění Českého statistického úřadu tvoří ¾ všech provozních nákladů náklady na vytápění objektů. Není proto divu, že zateplení společně s instalací plastových oken zvyšuje hodnotu nemovitosti.
Zateplení objektu dokáže snížit náklady na energie až o desítky %! Zároveň se snižuje riziko plísní a zkracuje se topná sezona.
Platí ale, že investice do zateplení se v současnosti vyplatí jen u staveb, které vznikly do roku 1990 (což je zhruba 90 % bytového fondu v ČR). Právě u nich jsou obvodové stěny často tak nekvalitní, že instalace 20cm vrstvy zateplení ušetří asi 40 % nákladů. S rostoucí kvalitou zdiva samozřejmě toto číslo klesá.
Víte, jakou hodnotu má váš dům, nebo byt? A zajímali jste se o ní někdy? Dejte nám vědět v komentářích.
Zdroje:
- https://www.bezrealitky.cz/blog/10-faktoru-ktere-ovlivnuji-cenu-nemovitosti
- https://jan-reality.com/10-hlavnich-faktoru-ktere-rozhoduji-o-cene-lokality/
- https://www.nikolastejskalova.cz/blog/co-ovlivnuje-hodnotu-nemovitosti