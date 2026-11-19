Bojovníci před zápasem obvykle mluví o formě života. Dan Hooker, 36letý Novozélanďan v lehké váze do 70 kg s bilancí 24-15-0, zvolil jiný žánr: popsal sám sebe jako loď, která nabírá vodu a potřebuje ucpat díru. Krátce nato má nastoupit v Dauhá proti Brianu Ortegovi, na kartě, kterou si v Česku většina lidí pustí kvůli Jiřímu Procházkovi. A rovnou dodal, proč je právě Ortega ten správný muž na obrat. Redakce MMAmagu si k jeho slovům otevřela výsledkové tabulky obou mužů a spočítala, jak dlouho už Hooker na výhru čeká.
Novozélanďan řekl o sobě věc, kterou před zápasem neslyšíte
Výrok zazněl v rozhovoru pro server MMA Junkie, který ho zveřejnil 19. listopadu 2026, 2 dny před turnajem. Hooker v něm o své situaci mluví bez obalu: „Loď se potápí a musíme tu díru ucpat. Dostat ven část vody, obrátit ji k břehu a nasměrovat ji správným směrem.“ Anglický originál klíčové fráze zní right the ship, tedy srovnat loď do kurzu; překlad je redakční.
Ve stejném rozhovoru pak řekl, co si o zápasu myslí: „Hele, Briana Ortegu porazit můžu. Tohle není Arman Carukjan. Moje šance se mi líbí.“ Je to jeho tvrzení, ne předpověď výsledku. Potvrzené je zatím jen to, že zápas vůbec je: podle oficiálního rozpisu UFC, tedy největší MMA organizace světa, se Hooker s Ortegou utkají v lehké váze na hlavní kartě turnaje UFC Fight Night 294, oficiálně UFC Fight Night: Procházka proti Stirlingovi, 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v katarském Dauhá.
Kolik času Hooker od srpna 2024 v kleci reálně odbojoval, ukazuje přehled jeho 3 posledních porážek s přesnými časy zakončení.
Dvacet minut a žádná zvednutá ruka
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmagu dohledala poslední Hookerovu výhru: rozdělené rozhodnutí nad Polákem Mateuszem Gamrotem 17. srpna 2024 na turnaji UFC 305. Od té doby nastoupil do 3 zápasů a ve všech skončil před limitem.
|Soupeř
|Datum
|Čas zakončení
|Arman Carukjan
|22. listopadu 2025
|2. kolo, 3:34
|Benoît Saint Denis
|31. ledna 2026
|2. kolo, 4:45
|Salahdine Parnasse
|5. září 2026
|1. kolo, 2:35
Časy z výsledkových údajů Sherdogu a z oficiálních výsledkových stránek UFC, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, dávají dohromady 20 minut a 54 sekund odbojovaného času ve 3 zápasech. K datu souboje s Ortegou uplyne od jeho poslední vítězné noci 27 měsíců a 4 dny. Hláška o nabírané vodě tedy není póza před novináři. Je to docela přesný popis tabulky.
Soupeř, kterého si vybral podle data narození
Svůj výběr Hooker zdůvodnil otevřeně: „Sakra, on je taky starý. Jde nahoru do váhy. Má na tachometru hodně kilometrů. Není to šestadvacetiletý kluk s třiceti zápasy a jednou porážkou.“ Řeč je o Brianu Ortegovi, 35letém Američanovi v lehké váze do 70 kg s bilancí 16-5-0 a jedním zápasem bez rozhodnutí, dvojnásobném vyzyvateli o titul v pérové váze do 66 kg. 8 výher má na kontě po submisích.
Jenže čísla ten argument částečně obracejí. Hooker je o rok starší a podle Sherdogu má 39 profesionálních zápasů proti Ortegovým 22 včetně zápasu bez rozhodnutí, tedy o 17 víc. Kilometrů na tachometru nasbírali oba, jen jeden z nich o tom mluví.
Redakce MMAmagu položila vedle sebe dva Hookerovy výroky z jednoho dne. V textu MMA Mania z 19. listopadu 2026, který cituje jeho vystoupení na předzápasovém setkání s médii, říká: „Tlak rozhodně cítím, ale je to dobře. Jsem zády ke zdi, tak se na ten zápas dívám.“ Téhož dne mluví pro MMA Junkie o lodi, která se potápí. Dvě metafory, jedna situace. Podle MMA Mania navíc Hooker počítá s tím, že Ortega je ochotný zůstat stát a vyměňovat si rány.
Na večeru v Dauhá ale Hookera láká ještě jedna věc, se kterou samotný zápas v kleci nemá nic společného.
Šest let bez jedné jediné židle
Tou věcí je židle před novináři. „Tiskovku jsem nedělal šest zasraných let. Vždycky jsem v nemocnici. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy nějakou měl,“ řekl Hooker v rozhovoru pro MMA Junkie. Tentokrát by si u mikrofonu rád sedl s úsměvem od ucha k uchu.
Že se z podobné jámy vyhrabat umí, dokazují jeho vlastní výsledky. Mezi červnem 2020 a březnem 2022 prohrál 4 z 5 zápasů. Pak přidal 3 výhry v řadě, nad Claudiem Puellesem, Jalinem Turnerem a nakonec nad Gamrotem.
Vysílat se bude na Paramount+ a hlavní zápas večera patří Jiřímu Procházkovi, bývalému šampionovi polotěžké váhy do 93 kg, který se utká s Navajem Stirlingem.
Když si bojovník vybírá soupeře, řekne o sobě víc než o něm
GLOSA Před zápasem se obvykle prodává neporazitelnost. Hooker prodává opak a dělá to chytře: přiznaná slabina od chlapa, který 3krát za sebou skončil na zemi, je pro fanouška srozumitelnější než stý slib knockoutu v prvním kole. Kredit, který mu vzaly 3 porážky, si tímhle kupuje zpátky levněji než výhrou.
Zároveň ukazuje, jak se matchmaking dělá doopravdy. Jméno soupeře tu není odměna ani trest, je to diagnóza. A pro UFC je duel dvou třicátníků s dlouhými bilancemi záchranná vesta pro oba najednou, protože vítěz dostane příběh o návratu a poražený má aspoň s kým prohrát.
Co z toho vyjde, se ukáže 21. listopadu 2026 v Dauhá. Buď loď zamíří k břehu, nebo půjde ke dnu před zraky lidí, kteří si přenos pustili kvůli někomu jinému.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková