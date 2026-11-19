Na ostrovy dorazila loď plná vyčerpaných mužů
V listopadu 1835 se u Chathamských ostrovů, několik set kilometrů východně od Nového Zélandu, objevila obchodní loď Rodney. Přivážela stovky lidí ze skupin Ngāti Mutunga a Ngāti Tama. Plavba byla přeplněná a mnoho příchozích trpělo nedostatkem vody a potravin. Moriori, dosavadní obyvatelé ostrovů, je nepřivítali jako nepřátele v bitvě; nově příchozí ovšem brzy začali uplatňovat své vlastní představy o právu na půdu a nadvládě nad lidmi, kteří na ní žili.
První plavba odplula od novozélandského pobřeží 14. listopadu a na ostrovy dorazila 17. listopadu. Druhá přivezla další skupinu na začátku prosince. Proto není správné tvrdit, že celý konflikt začal přesně 19. listopadu, jak někdy naznačují stručné historické kalendáře. V listopadu a následujících týdnech se však odehrál zlom, který na dlouho proměnil život celého souostroví.
Zákon, který se měl dodržet i v nejhorší chvíli
Moriori si uchovávali tradici známou jako Nunukuův zákon. Podle ní bylo nepřípustné zabíjet při vnitřních sporech a krvavé války měly ustoupit jiným způsobům řešení konfliktů. Neznamenalo to, že by šlo o lidi neschopné odporu nebo že by vůbec neznali násilí. Šlo o společensky předávané pravidlo, které určovalo, jak daleko smí konflikt zajít. Právě proto byl příchod ozbrojených skupin tak zásadní zkouškou.
Moriori se sešli k poradě v Te Awapātiki. Podle tradovaných svědectví se část lidí přikláněla k obraně, starší však trvali na tom, že závazek předků nelze odložit ve chvíli, kdy je nebezpečí největší. Rozhodnutí nepostavit se útočníkům se někdy líčí jako naivita. To je ale pohled vytvořený z bezpečné vzdálenosti a se znalostí toho, co přišlo potom. Pro Moriori šlo o otázku identity, posvátného závazku a morálního pořádku jejich světa.
Zabíjení, otroctví a postupné mizení hlasů
Příchozí skupiny obsadily půdu a podrobily Moriori násilné nadvládě. Novozélandská encyklopedie Te Ara uvádí, že při počátečním zabíjení zahynulo přibližně 300 Moriori a další stovky byly zotročeny. V následujících letech lidé umírali také na nemoci, vyčerpání a následky rozvratu společnosti. Záznamy starších, citované v Te Ara, uvádějí 1 561 zemřelých v období 1835 až 1863; číslo zahrnuje více příčin a nelze je vydávat za počet lidí zabitých v jediném masakru.
Otroctví nebylo krátkým následkem nájezdu. Moriori byli nuceni pracovat a žít pod kontrolou vítězů po desítky let. Formální osvobození přišlo až v roce 1863. V té době již byla jejich společnost dramaticky oslabená. Roku 1862 se podle historických záznamů uvádělo jen 101 přeživších. Za těmito čísly se skrývaly přerušené rodiny, ztráta jazyka ve veřejném životě a strach z toho, že další generace nebude mít komu vyprávět vlastní dějiny.
Jak o ostrovy přišli podruhé
Ani konec otroctví nepřinesl návrat spravedlnosti. Moriori se obraceli na koloniální správu a žádali uznání svého původního postavení i navrácení země. Když v roce 1870 rozhodoval Native Land Court o nárocích na půdu, přiznal převážnou většinu území Ngāti Mutunga. Podle Te Ara šlo o 97,3 procenta rozdělované půdy. Soud přitom vycházel z pravidel, která zvýhodňovala držení území v rozhodném období, a nedostatečně zohlednil mnohem starší přítomnost Moriori.
Příběh tak nekončí jedním výbuchem násilí. Pokračoval zákonným rozhodnutím, které fakticky zpečetilo důsledky předchozího násilného převzetí území. To je možná jeho nejméně známá a zároveň nejdůležitější část: ztráta domova se může stát trvalou, i když už zbraně dávno umlkly.
Národ, o kterém se vyprávělo, že neexistuje
Když roku 1933 zemřel Tommy Solomon, v mnoha veřejných vyprávěních se objevila zpráva o „posledním Moriori“. Byla to zavádějící představa. Jeho smrt nepředstavovala konec všech lidí moriorijského původu a potomci přeživších se k identitě nadále hlásili. Právě jejich úsilí o obnovení znalostí, tradic a práv dnes zásadně mění obraz historie Chathamských ostrovů. Jednou z nebezpečných podob historického násilí je totiž i přesvědčení, že o poražených už není třeba mluvit, protože údajně zmizeli.
Dnešní Moriori nejsou jen připomínkou tragédie roku 1835. Jsou živým společenstvím, které upozorňuje na vlastní minulost a obnovuje svůj kulturní hlas. Jejich příběh proto nelze uzavřít jednoduchou větou, že mírumilovný národ byl vyhlazen. Takový závěr by zopakoval právě ten omyl, proti němuž se potomci přeživších po generace vymezují.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Te Ara – From first settlement to 1860 [2], Te Ara – Moriori [3], Te Ara – Moriori survivors [4], img ai generated