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Barrandovská filmová studia mají za sebou desítky velkých zahraničních i českých produkcí. Jen málokdo ale tuší, že na jejich pozemcích existuje také celé středověké městečko. Nejde přitom o několik samostatných kulis postavených vedle sebe. Filmaři zde mají k dispozici ucelený městský komplex, který na první pohled působí jako skutečná historická lokalita.
Předlohou se stala Paříž čtrnáctého století. Město mělo představovat prostředí, ve kterém se odehrával historický seriál Knightfall, v českém překladu známý jako Soumrak templářů. Příběh se soustředil na moc, bohatství i dramatický pád slavného řádu.
Město postavili dvakrát
Projekt dostal na starost český filmový architekt Ondřej Nekvasil. Na základě historických studií a dobových vyobrazení vznikl návrh celého města. Architekti připravili model, plány i technické výkresy a potom nastoupili řemeslníci.
Na stavbě se podílelo přibližně 150 českých pracovníků z barrandovské divize dekorací. Truhláři, tesaři, štukatéři, sochaři, malíři, kováři a další specialisté dokázali rozsáhlou dekoraci vybudovat během dvou měsíců.
Jenže těsně před plánovaným natáčením přišla katastrofa. Koncem srpna 2016 vypukl na Barrandově rozsáhlý požár, který zasáhl také středověké město. Hasičům se podařilo zachránit pouze dvě budovy a škoda byla vyčíslena na přibližně 100 milionů korun.
Filmová produkce se ocitla v komplikované situaci. Aby projekt nemusel být zrušen, městečko bylo postaveno znovu. Čeští řemeslníci tak museli během dalších měsíců zopakovat práci, kterou už jednou odvedli. Natáčení se sice posunulo, ale dekorace nakonec znovu stála.
Finální podobu městečka si můžete prohlédnout ve videu:
Čtyři náměstí a desítky budov
Výsledkem je městský komplex o rozměrech přibližně 100 krát 150 metrů. Jednotlivé stavby dosahují výšky až deseti metrů. Celé městečko je obehnané hradbami a uvnitř se nacházejí čtyři náměstí, hlavní bulváry i množství menších uliček a zákoutí.
Podle údajů Czech Film Commission tvoří soubor přibližně 80 budov včetně královského paláce. Některé z nich mají také interiéry, takže filmaři mohou natáčet nejen před jejich fasádami, ale i uvnitř. K dispozici mají například obchůdek, stáj nebo kapli.
Teprve při bližším pohledu člověk zjistí, že většina staveb není postavena tak, jak by se stavěly skutečné domy. Základními materiály jsou beton, sádra a dřevo. Stěny jsou často pouze podepřené dřevěnými konstrukcemi a zasazené do betonových patek. Díky tomu lze jednotlivé objekty podle potřeb natáčení upravovat, přestavovat nebo přesouvat.
Přesto působí překvapivě věrohodně. Stěny věží připomínají skutečný kámen, střechy pokrývají dřevěné šindele nebo břidlice. Na výsledném vzhledu se podílela řada specialistů, kteří dokázali vytvořit iluzi historického města z poměrně obyčejných materiálů.
Templáře vystřídali andělé i vlkodlaci
Původní seriál Knightfall se na Barrandově natáčel ve dvou řadách, a to v letech 2016 a 2018. Městečko ale po skončení produkce nezbourali. Zůstalo zachováno jako samostatná filmová lokace, kterou mohou využívat další štáby.
A tak se v ulicích, kde původně chodili templářští rytíři, postupně objevily úplně jiné postavy. Natáčel se zde například fantasy seriál Carnival Row nebo komediální seriál Nebe s. r. o. Své místo tu našlo také dokumentární drama o Janu Ámosu Komenském Jako letní sníh a pohádka Princezna zakletá v čase.
V roce 2024 se zde natáčel také film Vlkodlaci z Temného Hvozdu s Jeanem Renem. Středověké kulisy tak dál slouží filmovým tvůrcům, kteří díky nim nemusí budovat nákladné historické prostředí od úplného začátku.
Městečko není běžnou turistickou atrakcí. Nachází se v oploceném areálu filmových studií, který je střežený kamerovým systémem a bezpečnostní službou. Návštěvníci se do něj proto nemohou jednoduše vydat na procházku. Přesto jde o jednu z nejzajímavějších filmových dekorací, které v Praze vznikly. A také o místo, kde se historie středověké Paříže píše teprve od roku 2016.
Zdroje článku: novinky.cz, filmcommission.gov.cz, medium.seznam.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná