Po nepříliš oslnivém Eliovi, zábavné i dojemné agitce Na skok do divočiny a suverénním hitu Toy Story 5 se Pixar znovu pouští do původního příběhu. Kočičíno Nero (Gatto) zavede diváky do kočičího podsvětí jinak romantizovaných Benátek, kde černý kocour s téměř vyčerpanou zásobou životů dluží místnímu mafiánskému bossovi. Nový trailer slibuje zábavnou gangsterku, nečekaná přátelství a animaci, která se od tradičního pixarovského vzhledu odklání víc než kdy dřív.
Nero (Mark Ruffalo) má za sebou tolik životů, že konečně začíná pochybovat, jestli s nimi vůbec naložil správně. Černá kočka navíc v pověrčivých Benátkách nemá zrovna nejlepší pověst, což ovšem místnímu podsvětí vyhovuje. Nero totiž pracuje pro Rocca (Laurence Fishburne), chlupatého kmotra, jehož parta se specializuje mimo jiné na krádeže uměleckých děl s kočičí tematikou. Když se ale zadlužený hrdina rozhodne z kriminálního řemesla vycouvat, čeká ho ještě jedna poslední zakázka: ukrást housle mladé pouliční hudebnici Maye (Bianca Babașa). Právě s ní nakonec naváže nečekané přátelství, které mu může změnit život – pokud mu ovšem nějaký zbývá.
Zápletka s kocourem, jenž přišel o většinu svých životů a musí se smířit s posledním, samozřejmě připomene veledílo od DreamWorks Kocour v botách: Poslední přání. Pixar ale sází na vlastní prostředí i specifickou gangsterskou poetiku. Benátky tu nejsou jen romantickou kulisou gondol, nýbrž městem s vlastním zvířecím podsvětím a sítí porůznu zaplavovaných kanálů, kde se vedle kočičích zlodějů pohybují také holubi či krysí obyvatelé skrytého světa. Tomu vládne na pohled drsný Rocco (že by odkaz na kriminální klasiku s Alainem Delonem?), jehož kmotrovské postavení nicméně v traileru vtipně kontrastuje s nefalšovanou kočičí náturou – svého učně tak například zasvěcuje do tajů shazování křehkých předmětů a společně vymňoukávají přístupové heslo.
Největší pozornost ovšem poutá výtvarná stránka. Režisér Enrico Casarosa, který má za sebou pixarovskou Lucu, tentokrát kombinuje trojrozměrnou počítačovou animaci s ručně malovanými dvourozměrnými texturami a stínováním. Nejde tedy o návrat ke klasické ručně kreslené animaci, ale o pokus propojit prostor a pohyb digitálního světa s hmatatelnou stopou malířské ruky. Na postavách i benátských fasádách zůstávají viditelné tahy štětcem, výrazné kontury a místy zploštělá perspektiva připomínající ilustrace z obrázkové knihy. Pohyb koček navíc doplňují stylizované rozmazané mezifáze a odrazy na vodní hladině evokující akvarel. Výsledkem je obraz, který si zachovává hloubku a dynamiku 3D animace, ale nepůsobí tak uhlazeně a plastově jako většina dosavadní pixarovské produkce. A má svoje kouzlo.
Casarosa se tak vrací do Itálie, tentokrát ovšem s podstatně temnějším a výstřednějším příběhem. Vedle Ruffala a Fishburna v původním hlasovém obsazení figurují také John Turturro, Isabella Rossellini či Jason Schwartzman. Hudbu skládá Dario Marianelli, slavný autor soundtracků k filmům jako V jako Vendeta, Pokání nebo aktuální Wildwood: Tajemství zakázaného lesa. Kočičíno Nero vstoupí do českých kin 4. března 2027.
Zdroje: Pixar Animation Studios, TheWrap