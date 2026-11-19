Dvě jizvy na noze a měsíce, kdy nezvedal ani telefon. Václav Mikulášek, 38letý český bojovník s profesionální MMA bilancí 9-13-0, jde 12. prosince 2026 do ringu proti Václavu Sivákovi, kterého organizace RFA před zápasem na RFA 35 vede 37-0. Jednu věc o té noci ale pořád neví. O tom všem mluvil podrobněji v rozhovoru pro organizaci, která ho posílá zpátky do ringu; jeho vyprávění přitom zní jinak než to, které zveřejnil krátce po napadení.
Z taxíku stihl udělat jen pár kroků
Mikulášek celý příběh popsal v rozhovoru pro slovenskou organizaci Fight Night Challenge, která míchá bojovou scénu s celebritami. V textu k rozhovoru, který Fight Night Challenge zveřejnila 18. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala pasáže k útoku i k návratu do ringu.
Podle Mikuláška se vracel domů, vystoupil z taxíku a víc si nepamatuje. „Probudil jsem se v nemocnici,“ řekl v rozhovoru podle zachycení serveru Fights.cz. Zůstaly mu dvě jizvy na noze. Kdo ho napadl a proč, podle svých slov neví. Dodal také, že podle něj útočník věděl, co dělá.
Takhle o tom mluví teď. V květnu 2025, pár dní po útoku, ale volil úplně jiná slova.
Stejný příběh, o rok a půl později jinak
Redakce MMAmag postavila vedle sebe jeho vyjádření z května 2025 a z listopadu 2026 a tón se neshoduje. V textu, který 9. května 2025 zveřejnil server Top-Fight na základě Mikuláškova příspěvku na sociální síti, bojovník celou věc odbyl černým humorem: přijel taxíkem, udělal dva tři kroky, pak tma a probral se se zjištěním, že ho dvakrát bodli. K tomu připsal, že žije, pajdá a směje se.
O rok a půl později mluví jinak. Říká, že se z toho dlouho vzpamatovával, že nezvládal zvedat telefon a že se bál chodit ven. „Bál jsem se vycházet z bytu,“ uvedl podle zachycení Fights.cz. Úleva podle něj přišla až ve chvíli, kdy všechno vypustil na člověka, o němž si myslel, že mu může věřit. Jméno té osoby nezveřejnil.
Konkrétní délku toho období sám neuvedl. Mluví o měsících, ne o číslech.
V Bratislavě na něj čeká chlap, který zatím neprohrál
Zápas Václava Siváka s Václavem Mikuláškem oznámila Fight Night Challenge v samostatném článku 5. října 2026 a znovu ho připomněla u listopadového rozhovoru. Na oficiální stránce turnaje Fight Night Challenge 12 redakce MMAmag dohledala datum 12. prosince 2026, začátek v 18:00 a místo konání Tipos Aréna v Bratislavě; kompletní karta se na ní ale nepropisuje a tahle dvojice v ní čitelná není. Že by šlo o zápas o titul, oficiální texty organizace neuvádějí. Pravidla a váhový limit do 95 kg uvádí databázová karta serveru MMAnovinky; otevřené oficiální materiály organizace váhový limit neuvádějí.
Václav Sivák je český postojář, kterého Fight Night Challenge označuje za neporaženého. S čísly je to složitější: na stránce turnaje RFA 35 ho RFA vede s bilancí 37-0, zatímco jeho profil na webu téže organizace uvádí 35-0. Polská organizace KSW u něj eviduje záznam 1-0-0, ale jen pro své vlastní zápasy. Tři čísla, tři různé evidence.
A ještě jedna věc, kterou si fanoušek sám nespojí. Než Sivák nastoupí proti Mikuláškovi, čeká ho 27. listopadu 2026 v pražské Sportovní hale Královka hlavní zápas turnaje RFA 35 proti Karlosi Záděrovi. Mezi oběma termíny je 15 dní. Slovo „neporažený“ tedy platí k 19. listopadu 2026, ne nutně k 12. prosinci.
Jedna věc kolem toho útoku ale zůstává otevřená i tři týdny před zápasem.
Co o té noci neví ani on sám
ANALÝZA Rok a půl po napadení zůstává veřejným zdrojem celého příběhu sám Mikulášek. Veřejně dostupné policejní a soudní nástroje k případu neuvádějí záznam. To neznamená, že se nic nestalo. Znamená to, že všechno, co o té noci veřejně zaznělo, je jeho verze.
Rozhovor navíc vznikl jako propagace zápasu a organizace ho zveřejnila necelý měsíc před akcí. Obsah to nezpochybňuje, jen vysvětluje načasování. Mikulášek jde 12. prosince do ringu s jedinou dořešenou věcí z té noci: s jizvami. Cesta z bytu zpátky mezi provazy je hotová. Cesta k odpovědi ne a žádný zápas ji za něj neujde.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková