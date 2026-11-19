je přesně ten typ Margot buchta moučníku, u kterého člověk skoro vidí plech na lince, mokrý nůž a hranaté řezy naskládané jeden vedle druhého. Nic načančaného, žádná cukrářská vitrína. Spíš obyčejné domácí pečení, které se dělalo proto, že bylo rychlé a všem chutnalo. Řadí se mezi typické hlavně pro retro dezerty 70. a 80. léta, a tady není moc co rozporovat. , vůně rumu a Kokos čokoládová poleva tehdy bohatě stačily k tomu, aby byl na stole moučník, po kterém se jen zaprášilo.
Hned na začátku se vyplatí pohlídat jednu drobnost:
Margot nastrouhejte najemno. A jakmile je těsto spojené, už ho zbytečně nešlehejte dál. Dlouhé míchání mu spíš uškodí, buchta pak ztratí lehkost a bude zbytečně těžká. Tady není potřeba nic složitého vymýšlet. Suroviny do mísy, promíchat, nalít na plech, upéct. Nakonec přijde hořká čokoláda, trochu kokosu a další Margot nahoru. Staromódní? Možná. Ale v tomhle případě to vůbec nevadí. Recept na rychlou Margot buchtu
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Těsto: 3 hrnky polohrubé mouky 1,2 hrnku cukru 0,8 hrnku oleje 3 ks vejce 1,5 hrnku mléka 2 ks tyčinky Margot 1,5 balíčku vanilkového cukru 1,5 balíčku prášku do pečiva
Dokončení: 100 g hořké čokolády 2 až 3 lžíce strouhaného kokosu 1 ks tyčinka Margot na posypání Postup přípravy retro Margot buchty
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Pekáč vymažte tukem a vysypte moukou, nebo ho vyložte pečicím papírem. Papír je rychlejší varianta a upřímně, u podobných buchet se hodí.
2.
Tyčinky Margot nastrouhejte opravdu najemno. V těstě se pak rovnoměrněji promíchají a nebudou v něm velké sladké kousky, které se při pečení chovají trochu po svém.
3. Do větší mísy dejte
mouku, cukr, vanilkový cukr, prášek do pečiva, přidejte vejce, mléko, olej a nastrouhanou Margot. Promíchejte jen do hladkého těsta. Jakmile v něm nejsou suchá místa, stačí.
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4. Těsto vlijte do připraveného pekáče a pečte přibližně
20 až 30 minut. Čas se může podle trouby trochu lišit, takže pomůže obyčejná špejle. Když ji vytáhnete suchou, buchta je upečená.
5. Po upečení ji nechte vychladnout. S polevou není dobré spěchat, protože na horkém povrchu se čokoláda začne zbytečně roztékat a výsledek pak nevypadá tak čistě.
6.
Hořkou čokoládu rozpusťte, rozetřete ji po povrchu buchty a posypte kokosem i zbylou nastrouhanou Margot. Foto: Cooky.cz, Není to jen buchta z nouze, ale retro návrat se šmrncem: Margot buchta potěší jednoduchostí i chutí po dětství
TIP: Do posypu se dají přidat i kokosové lupínky. Jsou výraznější než jemně strouhaný kokos, na řezu vypadají lépe a při jídle jsou trochu cítit. Téhle jednoduché buchtě to překvapivě pomůže. Proč dát navrch hořkou čokoládu?
Mléčná čokoláda se použít dá, o tom žádná, ale za mě to není ono. Margot buchta je už sama dost sladká a hořká čokoláda ji příjemně stáhne. Chuť pak nepůsobí tak hutně a celý moučník je o něco vyváženější. Healthline uvádí, že kvalitní hořká čokoláda s vyšším podílem kakaa obsahuje flavonoidy a antioxidanty a v rozumném množství může být prospěšná třeba pro cévy nebo krevní tlak. Pořád je to samozřejmě buchta na plech, ne dietní svačina, ale malý argument pro hořkou polevu se tím najde.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline