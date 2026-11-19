Česká výroba aut letos klesá, brzdí ji chybějící díly
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Česká výroba aut letos klesá, brzdí ji chybějící dílyZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 19.11.2026 14:10
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